La tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024

La décima fecha de la Liga Profesional 2024 está llegando a su fin, a la espera del cruce que protagonizarán este lunes Tigre y Godoy Cruz. Lo llamativo es que ni Boca, ni River, ni Racing, ni San Lorenzo pudieron ganar, lo que los aleja de la lucha por el título. Sólo Independiente salió victorioso, aunque el Rojo había tenido un muy mal arranque de campeonato

En un torneo donde todavía ningún equipo se cortó solo y hay apenas seis puntos entre el líder y el puesto 15 (Huracán tiene 20 unidades y Boca 14). A falta de 17 fechas y nada menos que 51 puntos en juego, todo puede pasar.

Boca y otro empate amargo

Boca volvió de Mendoza con un empate agridulce. Si bien pretendía llevarse la victoria, lo cierto es que tuvo un penal en contra -atajado por ese especialista llamado Sergio Romero- y casi no dispuso de oportunidades claras para vencer a Ezequiel Centurión. En los últimos instantes, y ante la inminencia de la derrota, el conjunto xeneize reaccionó: encontró el empate gracias al cabezazo de Medina e incluso pudo haber anotado el 2-1 por intermedio de Milton Giménez en la última jugada. Sin embargo, el conjunto dirigido por Diego Martínez sigue sin jugar bien, su presente futbolístico es preocupante, ocupa el puesto 15 de la tabla y se le vienen 10 días claves: la serie con Cruzeiro, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, en el medio, el clásico con San Lorenzo en la Bombonera. Tres partidos claves para el DT.

La vuelta de Gallardo y poco más

La vuelta de Marcelo Gallardo no hizo olvidar al River de los últimos tiempos. Pudieron cambiar las energías y el ambiente, pero en lo futbolístico no se dio un paso adelante. Con Martín Demichelis en el banco y un desvaído rendimiento como el que se vio en el empate 1-1 ante Huracán, de las tribunas hubiera brotado el clásico “Movete River, movete…”. Anoche hubo tolerancia para una producción que estuvo bastante en línea con lo deshilachado de los últimos meses. El Muñeco empezó a usar el amplio crédito del que dispone. Arrancó siendo colchón, más que como pista de despegue. Pero como él dijo en la conferencia de prensa de asunción, llega para “subirse a un tren en marcha”, que viene siendo más de carga que un expreso.

Ciclón sin rumbo

San Lorenzo es un club desorganizado en lo institucional, complicado en lo económico y aplazado en lo futbolero. Así, es muy difícil. Está en los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que no es poco. Pero no hace méritos para ser feliz. Busca, es cierto. Intenta, pero casi todo lo hace confuso, equivocado, mal. Atlético Tucumán olfateó el escenario en la última bola y le arrebató esa pequeña porción de esperanza que todavía andaba dando vueltas en el Bajo Flores. El gol fue de Renzo Tesuri, que luego emocionó a todos con el recuerdo del Morro García. “Hoy me acordé de él: este triunfo se lo dedico a él, que hizo tantos goles...”, expresó, emocionado y mirando al cielo, al cabo del 1-0 del Decano por la 10ª fecha de la Liga Profesional.

Racing no se anima

Por segundo partido consecutivo, Racing tenía la chance de convertirse en puntero de la Liga Profesional. Cuando el equipo salió a la cancha, Darío Herrera cobraba con suspenso el gol que le daba el 1 a 1 a Belgrano frente a Unión en Córdoba, y así le otorgaba a la Academia la posibilidad de quedar en el tope de la tabla de posiciones. Para eso Racing, en Avellaneda, necesitaba sumar tres puntos. Doce minutos después, el local ya estaba en desventaja contra Gimnasia La Plata. Fue el inicio de una noche negra que continuó con un penal malogrado y la expulsión de su goleador, Maravilla Martínez.

Independiente encontró el alivio

Después de una semana tensa, entre malos resultados y una “visita” de la barra brava al plantel, Independiente tuvo un respiro y volvió al triunfo después de cuatro fechas: en La Plata, derrotó por 2-0 a Estudiantes, con goles de Kevin Lomónaco -uno de los refuerzos que al fin pudo jugar después de levantarse la inhibición- y Gabriel Ávalos. Cortó la mala racha el Rojo, pero todavía está muy lejos en la Liga. Y mira de reojo la chance de ingresar en la próxima Copa Sudamericana, pero va a necesitar más resultados positivos.

Las posiciones

Así se juega la undécima fecha

La undécima fecha de la Liga Profesional se desarrollará entre el próximo viernes 16 de agosto y el lunes 19. Se destaca el clásico entre Boca y San Lorenzo en la Bombonera, la visita de River a Gimnasia en el Bosque, y el cruce del líder, Huracán, ante Belgrano, en Parque Patricios.

Viernes 16 de agosto

19: Platense vs. Barracas Central

21: Newells vs. Racing

Sábado 17 de Agosto

15: Independiente vs. Rosario Central

15: Lanús vs. Central Cba (SdE)

17:30: Gimnasia (LP) vs. River

20: Talleres (C) vs. Ind. Rivadavia

20: Vélez vs. Instituto

Domingo 18 de Agosto

14:30: Boca vs. San Lorenzo

17: At. Tucumán vs. Estudiantes (LP)

17: Sarmiento (J) vs. Tigre

20:30: Huracán vs. Belgrano

Lunes 19 de Agosto

18:45: Godoy Cruz vs. Riestra

18:45: Unión vs. Argentinos

21: Def. y Justicia vs. Banfield

Cómo se juega la Liga Profesional

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

La clasificación a las copas 2025

El campeón de la Copa de la Liga (Estudiantes), el campeón de la Liga, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros de la tabla anual que no sean esos equipos se clasifican a la Copa Libertadores 2025. Los seis siguientes (que tampoco se repitan con los que den alguna vuelta olímpica) obtendrán el pasaje a la Copa Sudamerica,

