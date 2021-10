La tabla de posiciones del Torneo 2021 del fútbol argentino

La sensación dominante entre los hinchas de Boca después del 3-0 a Huracán es que su equipo empezó tarde en el Torneo 2021. Porque la levantada que se dio a partir de la asunción de Sebastián Battaglia como entrenador ya lo tiene tercero, con una sola derrota en las últimas diez fechas –pero vaya si dolorosa: en el superclásico–, y en vías de clasificarse para la Copa Libertadores.

Para aspirar a más en el certamen necesita una buena mano ajena: River está primero, 6 puntos más arriba y con un partido de menos. Y Talleres se ubica a una unidad del club millonario, también con una fecha pendiente. Pero falta mucho todavía: nueve jornadas. O sea, 27 unidades en disputa por equipo, que en el caso del cuadro millonario y la T son 30, claro.

Y en su misión Libertadores 2022, ahora Boca está cuarto en la tabla general, virtualmente clasificado por el momento, porque si bien ingresarán directamente los tres mejor ubicados de 2021 y no el cuarto, el campeón del Torneo 2021 accederá al certamen internacional, y ése muy posiblemente será River o Talleres, que están situados segundo y tercero en el ordenamiento anual.

De todos modos, ambas tablas (Torneo 2021 y temporada) tendrán novedades significativas este domingo, en Colón vs. Talleres, Aldosivi vs. Independiente y River vs. San Lorenzo.

Las posiciones del Torneo 2021

Los resultados de la 16ª fecha

La tabla anual para la clasificación para las copas