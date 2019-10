El fatídico partido de Courtois ante Brujas, en la reciente fecha de la Champions League Fuente: AFP

Real Madrid vive momentos de tensión. El líder de la Liga española no logra hacer pie en la Champions League, su objetivo principal. Los merengues marchan últimos en el Grupo A, donde todavía no ganaron tras dos presentaciones. En el último partido (2-2 contra Brujas, de Bélgica) se vivió una situación particular: Thibaut Courtois fue reemplazado en el entretiempo y su salida generó todo tipo de especulaciones. Hoy, el club de la capital española aclaró la situación con un comunicado: "Nuestro jugador en ningún momento ha sido diagnosticado de un supuesto cuadro de ansiedad y por tanto, esas informaciones son absolutamente falsas".

Varios medios de prensa españoles afirmaban que el motivo de su cambio había sido la presión que sufría adentro de la cancha. Sin embargo, el arquero belga habló en una entrevista con el diario Marca y afirmó que conoce la responsabilidad y la exigencia que supone su cargo: "Si quieres ser portero del Real Madrid, tienes que aceptar esta presión", dijo. Además, el futbolista indicó que sufrió una gastroenteritis aguda que le hizo perder tres kilos en cuestión de horas. Precavido, Courtois se pondrá en manos de unos especialistas que van a cuidar todavía más al detalle su dieta.

"Si quieres ser arquero del Real Madrid, tienes que aceptar esta presión", le dijo Courtois al diario Marca

"Thibaut ha sido diagnosticado y tratado de una gastroenteritis aguda con deshidratación y desequilibrio electrolítico, lo que le imposibilitó finalizar el partido del pasado martes frente al Brujas. El jugador responde actualmente de manera favorable al tratamiento", sigue el comunicado de Real Madrid.

En una conferencia de prensa, el entrenador Zinedine Zidane se refirió hoy al momento que atraviesa Courtois: "Previo al partido con Brujas estaba revuelto, pero podía jugar. Cuando nos fuimos al descanso ya no podía", aseguró. Y añadió, en relación a los reproches de los simpatizantes al arquero: "Injusto o no injusto es lo que hay y él lo sabe. Pero no se olviden que Courtois estuvo tres partidos con el arco en cero. Es fuerte, sabe que la situación se puede transformar".

Lo que queda claro es que el arquero pasa por su peor momento anímico desde que arribó a Real Madrid en agosto de 2018. Tras el episodio frente a Brujas, Courtois no pudo entrenarse con el resto de sus compañeros en los dos días siguientes al compromiso y es muy probable que no juegue este sábado contra Granada en el estadio Santiago Bernabéu. Uno de los desafíos será que recupere la confianza y la tranquilidad.

Desde su llegada al club blanco, la rivalidad entre el belga y Keylor Navas resultó muy fuerte. De hecho, el costarricense era muy querido por los hinchas merengues. Hoy es uno de los arqueros de PSG, el club que le ganó a Real Madrid 3-0 en el debut en la Champions League. Alphonse Aréola fue quien reemplazó a Courtois tras su inconveniente contra Brujas. "Aquí siempre hay debates. Voy a contar con todos los jugadores. Aquí no hay indiscutibles, ni Courtois ni nadie", aclaró Zidane en la previa del cruce ante Granada.