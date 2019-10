Unas 4000 hinchas vieron en Teherán el 14-0 frente a Camboya: estuvieron custodiadas y sin contacto con los hombres Fuente: Reuters

Alejandro Casar González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 23:59

En el estadio Azadi, el más importante de Teherán, la capital iraní, caben casi 80.000 personas. Por primera vez desde su construcción, en 1973, se escribió la historia en las tribunas y no en la cancha. La estadística dirán que el seleccionado de Irán, una de las potencias asiáticas, goleó por 14 a 0 a Camboya por la eliminatoria para Qatar 2022. Para unas 4000 mujeres, en cambio, la cuestión fue otra: por primera vez en casi 40 años el gobierno permitió el ingreso de público femenino a un estadio.

Las afortunadas compraron las entradas por internet, pero se encontraron con una sorpresa: las confinaron a un rincón, rodeadas por un alambrado y un cordón policial: mujeres vestidas de negro de arriba a abajo a las que se les podía ver solamente los ojos. Las agentes entraron en acción una vez, cuando una de las espectadoras levantó una pancarta que recordaba a Sahar Khodayari, a la que el mundo conoció como "#BlueGirl". Así la habían llamado en las redes sociales porque el azul ("blue" en inglés) era el color de su equipo, Esteghlal. Khodayari había recibido una pena de seis meses de prisión luego de intentar violar la veda para ver a su conjunto. Se prendió fuego frente a la corte y falleció en un hospital. Su mensaje, sin embargo, llegó hasta la FIFA.

La muerte sensibilizó al mundo occidental y a los dirigentes más poderosos. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, viajó a la capital iraní y asistió a un partido. Lo acompañó un puñado de mujeres, en una prueba piloto. La FIFA pisó el acelerador y dio a entender que podría suspender a Irán de la eliminatoria para el Mundial si las mujeres no podían ingresar a los estadios. En los últimos días, en la Casa de la FIFA, emplazada en las afueras de Zúrich, estaban convencidos de que el regimen iraní eliminaría la prohibición al público femenino.

Esa liberación, sin embargo, fue incompleta. En el Azadi hubo apenas 10.000 personas -la mayoría de las entradas quedó sin vender- y, no obstante, hubo mujeres que protestaron en los ingresos porque las autoridades les habían explicado que el cupo estaba "cubierto". Ellas, preparadas para asistir a un día de gloria, con la bandera de Irán pintada en la cara, se quedaron afuera.

El día histórico fue consignado por todos los grandes medios occidentales. Hay un problema: Teherán no tendrá fútbol internacional hasta junio próximo, y la supresión del cepo femenino rige solo para partidos internacionales. En los domésticos, el ala conservadora sigue teniendo mayoría. Además, no está la FIFA como para amenazar con castigos que equivalen a millones de dólares en pérdidas.

Ofrenda: Masoud Shojaei, capitán del equipo, les dedica la victoria ante Camboya Fuente: AFP

La familia Shojaei bien podría colgarse la medalla de la rebeldía ante la opresión. Los Shojaei llevan fútbol en sus genes. Masoud jugó en España, Grecia y Qatar. Fue el capitán del equipo nacional en el Mundial de Rusia. Hace un mes, luego de la muerte de #BlueGirl, escribió en Instagram: "La prohibición a las mujeres nos deja en shock y nos hace condenar el pensamiento medieval de nuestros ancestros. Que una mujer se haya prendido fuego luego de ser procesada tras intentar mirar un partido de fútbol será incomprensible para las futuras generaciones".

Apenas terminó la abrumadora goleada a Camboya, Shojaei reunió a sus compañeros -su recorrido en el fútbol europeo y el seleccionado lo catapultaron casi a la figura de héroe nacional- y los guió hacia un costado del estadio. La brújula apuntaba al sector donde estaban las 4000 mujeres, algunas de las cuales habían aprendido cantos de fútbol en el mismísimo estadio, tantas veces imaginado, nunca antes vivido.

La policía iraní dispuso un sector especial sólo para las mujeres Fuente: AFP

La de Shojaei y sus compañeros fue una ofrenda a ese grupo de hinchas mujeres que habían hecho historia en el Azadi. Con ellas no había ni un solo hombre. El sector era exclusivo para ellas. No pudieron mezclarse. En las tribunas podría haber estado Maryam, una de las hermanas de Masoud Shojaei. Fundadora del movimiento #NoBan4Women (#NoALaProhibiciónALasMujeres), fue una de las principales activistas que abrieron los ojos de la FIFA. Pero no estaba allí. "No hay suficiente seguridad como para que yo regrese a Irán para el partido. Pero espero algún día poder ver a mi hermano en persona, sentada junto al resto de mi familia, en el estadio Azadi", dice en una columna de opinión publicada ayer en The New York Times. "Permitirles a las mujeres el derecho básico a ver partidos de fútbol en un estadio con sus familias simbolizaría un progreso significativo en los derechos de la mujer", agrega Shojaei en el texto.

Algunos iraníes consideran que lo ocurrido ayer en el Azadi es una "fachada" y que sirvió solamente como propaganda para el régimen que gobierna el país. Descreen de que pueda haber mujeres en los próximos partidos de la liga local. Y ven lo de ayer casi como una farsa. En cambio, las 4000 mujeres que celebraron cada uno de los 14 goles de su selección recordarán siempre el día de ayer. Después de todo, "Azadi" en persa quiere decir "libertad".