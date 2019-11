Cristian Grosso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2019 • 00:01

Lionel Messi gobierna el planeta de la pelota. Desde que debutó en la selección argentina en 2005, el rosarino se convirtió en una atracción en cada rincón del planeta que visitó. Tel Aviv se resistía entre sus conquistas territoriales, pero esta tarde, en el clásico del Río de la Plata contra los uruguayos, saldará ese deuda. Israel se convertirá en el país número 34 en el que jugará el capitán del seleccionado. Pisó todos los continentes y dejó huella.

En su encuentro número 138 con el equipo albiceleste, Messi sumará a Tel Aviv como la ciudad 71 en su vasta excursión global. El amplio abanico va desde grandes metrópolis, como Londres, Nueva York, Río de Janiero, Pekín o Moscú, hasta puntos más pequeños como Polokwane, Salerno, Puerto Ordaz, Murcia o Barquisimeto. Sin descuidar destinos menos tradicionales como Doha, Melbourne, Hong Kong, Riad y Guatemala. Messi, un guía de lujo para dar la vuelta al mundo enfundado en la casaca albiceleste.

Aquí, la infografía que traza su recorrido a lo largo y ancho del planeta, y una comparación con Diego Maradona, el otro gran emblema de la celeste y blanca, que también dejó su huella como parte del seleccionado durante casi 17 temporadas como jugador.

Las comparaciones con Maradona saltan obligadas. Si bien el Diez gobernó la selección entre 1977 y 1994, el mundo era otro. A Messi, que debutó en 2005, menos años le han sobrado para jugar mucho más. Creció la industria y la rentabilidad del producto va de la mano con distribuirlo por todos los rincones del planeta. Por todos los mercados del planeta. Por eso Maradona, en sus 90 partidos, no pisó con la selección Qatar, India, Japón, China, Rusia, Arabia Saudita o Hong Kong, lugares que se arrodillaron ante Messi. ¿Por dónde anduvo Maradona y Messi no? Mientras hoy saldará la cuenta con Tel Aviv, el rosarino todavía no se presentó en Zurich, Glasgow, Los Ángeles, Sydney, Zagreb, Sevilla o París, por ejemplo. Pero especialmente hay un país, inmortal en el curriculum maradoneano, en el que jamás de posó el crack de Barcelona: México. Vaya curiosidad. Y también Italia es otra rareza, porque mientras el Diez distribuyó nueve encuentros por la península, la Pulga apenas registra 27 minutos en un choque con Angola, en Salerno, camino a la Copa del Mundo de Alemania 2006.