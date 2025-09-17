Lanús venció por 1-0 a Fluminense como local en la Copa Sudamericana

Lanús venció por 1-0 a Fluminense como local, en un partido de la jornada 12 de la Copa Sudamericana. El gol fue marcado por Marcelino Moreno, a los 89 minutos.

En la próxima fecha, Lanús se medirá con Fluminense, mientras que Fluminense tendrá como rival a Lanús.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.