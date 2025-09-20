Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Lanús venció por 2-1 a Platense como local en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Lanús venció por 2-1 a Platense como local, en un partido de la jornada 9 del Torneo Clausura. Para Lanús los goles fueron marcados por José Canale (a los 37 minutos) y Lautaro Acosta (a los 46 minutos). Para Platense el gol fue marcado por Ronaldo Martínez (a los 95 minutos).
En la próxima fecha, Platense se medirá con San Martín de San Juan, mientras que Lanús tendrá como rival a Instituto.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
"Me veo festejando el martes". Vélez pelea todo: el golazo de Lanzini y una joya sacando del medio a puro toque y sorpresa
¿Cuál fue mejor? Cambeses le da la razón a Costas: el impresionante show de atajadas que hizo ganar al Racing de emergencia
TV y streaming. Colapinto en la Fórmula 1, juega River y más fútbol local, partidazos en Europa y Messi en la MLS
- 1
El hincha del Liverpool que se cruzó con Simeone dio su versión: “Es un poco cobarde”
- 2
Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas
- 3
Lionel Scaloni, la inquietud en medio de la definición por penales ante Francia y el jugador que más lo sorprendió
- 4
Radiografía de la lista de Argentina para el Mundial Sub 20: los ausentes, los “históricos” y las sorpresas de Diego Placente en busca de la séptima estrella