LA NACION

Lanús venció por 2-1 a San Lorenzo como local en el Torneo Clausura

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Lanús-San Lorenzo
Lanús-San Lorenzo

Lanús venció por 2-1 a San Lorenzo como local, en un partido de la jornada 11 del Torneo Clausura. Para Lanús los goles fueron marcados por Sasha Marcich (a los 29 minutos) y Walter Bou (a los 53 minutos). Para San Lorenzo el gol fue marcado por Diego Herazo (a los 78 minutos).

En la próxima fecha, San Lorenzo se medirá con San Martín de San Juan, mientras que Lanús tendrá como rival a Independiente.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Rosario Central vs. River Plate, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Rosario Central vs. River Plate, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  2. Lo que nadie esperaba ver en un entretiempo de la Copa Argentina
    2

    La sorpresa del River–Racing: la cámara que convirtió las panzas de la tribuna en protagonistas

  3. Los tres futbolistas que Scaloni convocó por primera vez a la selección argentina y la lista completa
    3

    La lista de la selección argentina para los amistosos de octubre incluye tres apellidos nuevos

  4. Cómo le cambió la vida en 121 días: vendía alfajores en los semáforos y hoy fue citado a la selección
    4

    Lautaro Rivero, el defensor de River que repescó Gallardo, fue citado a la selección y sueña con el Mundial

Cargando banners ...