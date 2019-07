Las durísimas declaraciones de Leandro Paredes contra Sampaoli y la Conmebol

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

La Copa América es historia. Brasil se consagró ante su gente y la Argentina debió conformarse con el tercer puesto, luego de un partido áspero contra Chile. Sin embargo, las voces de los protagonistas siguen retumbando. Aunque pasó más de una semana de la semifinal entre albicelestes y verdeamarelos, aquella victoria del local y las polémicas con el VAR siguen vigentes.

Leandro Paredes, uno de los mejores futbolistas de la selección argentina y el único de nuestro país que formó parte del equipo ideal de la competición, realizó fuertes crítica al respecto: "La sensación es rara, de tristeza. Fuimos de menor a mayor durante el torneo. Nos dio mucha bronca. No sólo nosotros, todos se dieron cuenta de que nos robaron. Hicimos más que Brasil y lamentablemente no pudimos pasar", disparó EN Fox Sports Radio.

El volante de PSG le apuntó al ecuatoriano Roddy Zambrano, sin filtro: "Leí lo del árbitro. Una lastima que salió a hablar, porque ya pasó. Era mejor que no saliera, si las cosas ya las había hecho mal", expresó. Y agregó: "Apenas entramos al vestuario vimos las jugadas. La del Kun me di cuenta en la cancha que era penal. Él iba mirando la pelota. Y apenas hace el gol Brasil le dijimos que revisara el VAR, pero no nos dio bola. Era imposible hablar con el árbitro, era muy soberbio. Creía que era más importante que el partido".

Paredes, que se inició en Boca y tuvo un paso destacado por la Roma, también aprovechó la ocasión para respaldar a Lionel Scaloni. "Se mantuvo firme y fue creciendo con nosotros. Era un técnico sin experiencia, pero lo hizo muy bien. Seguramente tendrá que mejorar, como nosotros también. A nosotros nos hizo muy bien, armó un buen grupo, con buenos jugadores. supo llevar al grupo".

Entre los elogios del mediocampista al DT de la selección hubo fuertes críticas a Jorge Sampaoli, el antecesor en ese cargo: "Scaloni es directo, te dice las cosas como son, como piensa, sabe lo que quiere, sabe lo que pretende. Que un técnico te transmita eso es muy bueno. Scaloni sabe explicar lo que quiere. Tuve entrenadores, el anterior por ejemplo, que no entendía. No te sabía explicar lo que quería. Nunca supimos lo que quería. Que llegue un técnico sin experiencia y que te deje las cosas claras es muy bueno. Sampaoli era cambiante, no era claro. Una vez te decía 'hacé una cosa', y cuando la hacías te decía 'por qué lo hiciste'", cerró Paredes, que a pesar de haber formado parte de todo el proceso con el casildense, finalmente quedó al margen del Mundial Rusia 2018.