La salida de Messi de Barcelona no es lo que desea ninguno de sus fanáticos ni tampoco sus dirigentes. Todo lo que le ha dado el futbolista argentino en los 20 años que estuvo en el club se vio plasmado no sólo a nivel deportivo, sino también en la misma magnitud a nivel económico.

El parate por el Coronavirus, algo que no esperaba ninguna institución en el mundo con sus números proyectados ante una situación normal, golpeó muy fuerte al club catalán. Según el diario Marca, las perdidas de Barcelona como consecuencia de la pandemia del Coronavirus ronda los 300 millones de Euros y fue uno de los más perjudicados junto a los demás equipos grandes de España ya que sus ingresos no dependen sólo de la televisión. Socios, abonados, ingresos comerciales y otros aspectos generan muchos ingresos que se vieron afectados en este tiempo. El diario El País afirma que Barcelona tenía previsto un ingreso por 1.047 millones de Euros para la temporada 2019-2020, pero la crisis por el Covid-19, disminuyó esa estimación en unos 200 millones.

Pero hay un dato que desde la comisión directiva ven con muy buenos ojos en el club Culé: según Marca, con las salidas de Samuel Umtiti, Iván Rakitic, Luis Suárez, Vidal y Messi se puede estimar que sólo el ahorro en salarios y amortizaciones de estos futbolistas van a suponer al club algo más de 220 millones de euros de ahorro en costo de plantel. De esta suma, un 25%, que son aproximadamente 55 millones de euros, se podrá destinar directamente a pagar los salarios del plantel para la próxima temporada. Cifras que se ajustan a un límite que complicaba a un grande como Barcelona.

Vale destacar que en todos los casos los números se refieren sólo a los salarios y esto ya le cierra al club para resolver varios problemas. Todavía resta contabilizar el dinero que la institución pueda recibir por los traspasos de estos cuatro futbolistas, que será mucho e incrementará las arcas del club para construir el futuro equipo que siga manteniendo la misma competitividad de los últimos años a nivel europeo.

El caso Messi

El futbolista argentino ya informó a través de un burofax que no continuará en la institución y para el club significaría un ahorro superior a los 120 millones de euros brutos entre todos los conceptos: salario, primas y complementos contractuales que el jugador ganó a lo largo de su carrera. Sin embargo, en su caso, no hay amortización financiera, ya que no se pagó ningún traspaso por él.

Es sabido que no contar con Messi generará otras pérdidas en el club, pero aún no se sabe cómo y con qué cifras exactas lo afectará. Según consigna el diario español El País, en lo deportivo, la disminución será más evidente. En cuanto a lo que a negocio se refiere es más difícil de explicar, aunque se sabe que ir a ver a Barcelona es una de las gran atracciones turística de Cataluña y la ausencia de Messi influirá, por ejemplo, en la ventas de entradas y también de camisetas. Además, para el club no será lo mismo a partir de ahora negociar un patrocinador sin el futbolista argentino en el equipo.