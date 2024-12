Las lesiones de River, un dolor de cabeza para el ciclo de Marcelo Gallardo: 18 bajas en cuatro meses

A tan sólo tres partidos de la finalización de la temporada, River sigue padeciendo un problema que ha ido modificando el rumbo del equipo de Marcelo Gallardo desde su regreso al club de Núñez: las lesiones. Desde la asunción del Muñeco en agosto hasta la fecha, son 18 problemáticas diferentes en 12 futbolistas que le complicaron el escenario a la hora de consolidar una formación titular. Vaivenes constantes para el DT que todavía sigue esperando la recuperación de Germán Pezzella, Marcos Acuña y Claudio Echeverri para jugar este miércoles frente a San Lorenzo, en el Monumental, y que la pasada semana sumó la nueva baja de Agustín Sant’Anna.

De acuerdo a la evolución que vienen mostrando cada uno, el cuerpo médico entiende que tanto Pezzella como Echeverri podrían tener el alta de sus respectivos desgarros para estar entre los convocados este martes y formar parte del equipo el miércoles ante el conjunto de Boedo. Mientras tanto, Acuña podría ser preservado hasta el domingo para completar una recuperación un poco más larga de su distensión en el isquiotibial izquierdo, músculo que lo obligó a frenar tres veces en los últimos dos meses.

Germán Pezzella, defensor de River, se recupera de un desgarro @riverplate

Para River el clásico entre semana tiene una trascendencia directa para su futuro: volver a sumar los tres puntos como lo hizo el viernes último ante Estudiantes en La Plata lo dejaría a un paso de sellar su boleto a la Copa Libertadores 2025, el objetivo de mínima que le quedó al equipo en el cierre del año. “Tenemos nueve puntos en juego, si hacemos matemática pura, creo que con cuatro puntos más estaríamos ahí. Pero no quiero hacer esa matemática porque entraría en un conformismo que no me sienta bien, por eso, por lo menos la idea mía y el pensamiento está en obtener los nueve puntos en juego”, sentenció Gallardo.

Sin hablar públicamente aún del mercado de pases y del armado del plantel para la próxima temporada, lo cierto es que el entrenador de River, entre lesionados y citados a selecciones, sólo pudo repetir en dos ocasiones el equipo titular: jugaron los mismos once frente a Banfield (3-1) e Instituto (3-2), con la particularidad que en la previa del duelo con el Taladro se sumó Pezzella a una larga nómina de bajas que comenzó en los primeros días de agosto. Desde aquellos primeros entrenamientos en los que Miguel Ángel Borja sufrió una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha (el 8 de agosto), la mala racha no se detuvo.

Marcos Acuña, un jugador importante en la estructura de River, podría regresar antes del final de esta temporada Prensa River

A partir de ahí, entre agosto y septiembre comenzó la lista que incluyó a Rodrigo Aliendro con una luxación de hombro izquierdo (el 25 de agosto); Ramiro Funes Mori con una intermitente sinovitis en la rodilla izquierda; Agustín Sant’Anna con sinovitis en la rodilla derecha tras su operación de meniscos en julio y una reciente molestia muscular en el recto anterior derecho (el 27 de noviembre); Santiago Beltrán, tercer arquero del plantel, con una rotura de ligamentos de rodilla izquierda (el 15 de septiembre); y Maximiliano Meza con una fatiga muscular en el aductor izquierdo (el 17 de septiembre) y una molestia en el tobillo izquierdo (el 24 de septiembre).

Luego, el 6 de octubre en el empate 0-0 con Platense, se dieron tres complicaciones en una misma tarde para el olvido: Marcos Acuña sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo; Fabricio Bustos una lesión muscular en el sóleo derecho; y Germán Pezzella una micro-fractura en mastoides izquierdo, que afortunadamente no tuvo gravedad alguna y le permitió jugar con la selección en la ventana de eliminatorias. Esa sucesión de inconvenientes en la previa del duelo con Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Libertadores tuvo una continuación: Acuña volvió a jugar el 18 de octubre en la igualdad 1-1 con Vélez y el 23 del mismo mes, en Brasil, tuvo una tendinitis en el isquiotibial que lo afectó durante los ejercicios precompetitivos y no pudo jugar en el doloroso 0-3 con el Galo.

Miguel Ángel Borja sufrió una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha el 8 de agosto último y fue el primer jugador de la racha de 17 lesiones que sufre el ciclo de Gallardo Prensa River

En la previa del partido de vuelta (el 29 de octubre), Nacho Fernández tuvo una distensión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda y en noviembre se sumó nuevamente Acuña con un desgarro en el isquiotibial, zona que todavía sigue recuperando para estar al 100%. Además, también se sumaron Enzo Díaz con una hernia inguinal de la que fue operado el 12 de noviembre (y el 5 de septiembre el lateral había sufrido una distensión muscular en el aductor izquierdo). Y recientemente el Diablito Echeverri con una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo en Mendoza (el 21 de noviembre).

“Necesito empezar el año. Cuando termine éste, y a partir del año que viene, voy a sentirme pleno porque voy a tener la posibilidad de trabajar como a mí me gusta. Con la mentalidad que yo quiero, que imponen los equipos con los que suelo trabajar. Mayor caudal futbolístico. Estamos al final del año y tenemos que llegar como podamos. Voy a estar conforme con empezar un año con ilusiones renovadas y con otra energía. Soy muy optimista para el año que viene”, sentenció Gallardo el viernes último.

River necesita dar vuelta la página y volver a empezar después de un 2024 con muchos golpes en el camino.

