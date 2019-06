Entre las quejas y el reconocimiento de Gustavo Alfaro para el título de Tigre

El entrenador de Boca se mostró molesto por un error de Pitana en el segundo gol Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El fastidio de todo Boca por otro golpe más. La frustración por no poder coronarse en la Copa de la Superliga . La cara de los jugadores xeneizes dejaron en claro cuál fue el sentimiento de todo el conjunto de la Ribera. Carlos Tevez advirtió que cometieron errores inadmisibles en una final, pero Gustavo Alfaro se detuvo en un detalle que consideró no menor en el desarrollo del partido: "Hay dos manos en el inicio de la jugada del penal. Ese fue mi reclamo con Pitana. Las otras observaciones que tengo sobre Pitana, me las guardo para mí. Se las dije a él y no me parece justo decirlo en este ámbito", dijo el DT.

El entrenador no ocultó su malestar por la derrota y el traspié en la final. En la conferencia de prensa fue directo en su mensaje respecto a cómo se sentía tras el 2-0 sufrido ante Tigre: "Me voy caliente por perder, no por otra cosa. A mí no me va a cambiar el pensamiento que tengo por este plantel y el sacrificio que hicieron en este semestre. No tengo reproche alguno con los jugadores. Siento una gran gratitud con el plantel, después de estos seis meses".

Alfaro se concentró en rescatar el trabajo de Jorman Campuzano y de Nicolás Capaldo, valoró el trabajo colectivo más allá de la derrota y también tuvo algunas palabras para la tarea errática de Darío Benedetto : "Cuando Pipa Benedetto pueda tener la serenidad para definir, se va a volver a abrir el arco como hace tiempo atrás. Darío me decía en el vestuario 'si las hubiese intentado cancherear, todavía'. Las fue a buscar de la manera que tenía que hacerlas. A veces el gol depende de dos cosas: la fe en la búsqueda y la definición.

Otras definiciones de Alfaro

"Ganamos un montón de partidos por el trabajo de Andrada. Capaz estaba frío en el primer gol y el penal le pasa por abajo. Es un arquero extraordinario"

"Nosotros tenemos que competir en julio cuando el mercado termina en agosto. No voy a esperar a traer jugadores cuando se vaya alguno. En estos días nos juntaremos y empezaremos a delinear lo que pretendemos de Boca para el segundo semestre"

"Las reglas están para cumplirlas. Me parecía una gran contradicción que Tigre no pueda jugar la Sudamericana habiendo salido noveno. Y ahora, puede jugar la Libertadores... es el mismo organismo. Es una picardía que se vayan al descenso pero no se pueden anular"