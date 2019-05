El plan de Scaloni: ataque sin pausa y nombres sin etiqueta Fuente: AP

"La posesión de la pelota no me interesa para nada". Aquel postulado de Diego Simeone, su carta de presentación como entrenador cuando llegó a dirigir a Atlético de Madrid a fines de 2011, bien podría suscribirlo hoy Lionel Scaloni , su colega a cargo del barco de la selección argentina. Podría decirlo incluso sentado al lado de César Luis Menotti, como insinuó ayer en la conferencia de prensa que brindaron, a propósito de la publicación de la lista de 23 jugadores elegidos para encarar la inminente Copa América . Cultor del juego directo, el técnico imagina montar en Brasil un equipo rápido, con laterales con recorridos largos y volantes capaces de jugar en defensa y ataque sin que ninguna de las dos funciones les resulte una carga. ¿Y el gen argentino? Esa discusión no parece entrar en la orden del día.

La nómina un perfil que el propio entrenador se encargó de remarcar en los 48 minutos que duró la exposición conjunta: la versatilidad. Aunque un principio parece innegociable: "Vamos a jugar con cuatro defensores", explicó, tirando definitivamente por la ventana aquel fallido experimento del amistoso contra Venezuela en Madrid, cuando probó una línea de tres atrás que se derritió ante el primer ataque rival. Algo que en aquellos días de marzo Menotti castigó desde Buenos Aires, mientras Scaloni masticaba en Madrid el sinsabor. "De ahí para adelante podemos elegir diversas maneras. La lista está enfocada en contar con jugadores que nos pueden solucionar diferentes cosas", amplió el técnico en la elegante sala de prensa de Ezeiza, mientras los fotógrafos aprovechaban la novedad: nunca él y su jefe se habían presentado juntos.

El perfil de los 23 convocados para disputar la Copa América responde a la idea madre del entrenador Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

El listado de elegidos es un argumento que abona la polifuncionalidad que Scaloni persigue: una abrumadora mayoría puede jugar en dos y hasta tres posiciones diferentes. ¿Ejemplos? Casco puede cubrir cualquiera de las dos bandas. Funes Mori y Foyth son centrales que se pueden reconvertir en laterales, uno por la izquierda y el otro por la derecha. Pezzella y Otamendi pueden intercambiar las zagas. Tagliafico puede ser central. Entre los volantes, la adaptabilidad es más pronunciada aún: Paredes puede ser 5 de salida o hasta enganche; Lo Celso, doble 5, interior o hasta el tradicional N°10; para Palacios y Pereyra es natural desprenderse con ambos perfiles y aparecer por sorpresa; Di María es extremo o interior; Acuña cubre el lateral desde cualquier altura inicial; Suárez puede ir por afuera o marcar referencias en el área; Dybala está en condiciones de ir por detrás de las puntas o ser una de las puntas, como Agüero. Y Messi, se sabe, es el titiritero y el killer a la vez.

¿Pero Scaloni cuenta con una táctica predefinida en la cabeza? Claro, siempre bajo la partitura subrayada de la verticalidad. Después, el esquema rotará. El que más utilizó es el 4-3-3, pero en la Copa América también apelará al 4-4-2. Y otras derivaciones, según los matices del rival o el momento de los partidos, serán el 4-2-3-1 y el 4-3-1-2. Si el equipo logra descomponerse continuamente habrá alcanzado un grado de madurez que dejará muy conforme al entrenador.

Scaloni y el regreso de Agüero: el DT confía en la experiencia del delantero del Manchester City Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

¿Y los apellidos para cada lugar? El arco será una discusión día a día durante la preparación entre Armani y Andrada. La mentada línea de 4 la integrarán Saravia, Pezzella, Otamendi y Tagliafico. Arriba, Messi y Agüero. ¿Y el corazón de la formación, el mediocampo? Sobran opciones, pero se perfilan Paredes como eje, acompañado por Exequiel Palacios, y con Roberto Pereya, Lo Celso y Di María, tres piezas para cubrir los otros dos puestos, según las características del adversario y las urgencias de la selección.

¿Qué quiere Scaloni? "Que los hinchas se sientan representados por el equipo", dijo, levantando la vista. Algo que buscará con apenas nueve futbolistas que estuvieron en el Mundial de Rusia: Armani, Otamendi, Tagliafico, Acuña, Di María, Lo Celso, Agüero, Dybala y Messi. "Lo más fácil hubiera sido tirar a lo seguro, pero buscamos un equilibrio entre eso y el famoso futuro. ¿Si no es ahora, cuándo?", y estampó su firma.