El equipo femenino de Belgrano de Córdoba se consagró una fecha antes de la finalización del torneo de la liga local Fuente: LA NACION - Crédito: Victor Quiroga

Ayelén Pujol SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2019 • 00:15

Desde el centro del país, Belgrano es un grito colectivo por un fútbol femenino federal. Es la topadora que derriba prejuicios y rivales, que gana todo lo que juega y que quiere más, que desea por todas las del Interior: demanda que la AFA atienda más allá de Buenos Aires. El 3 de noviembre venció a Barrio Parque por 2 a 1 y, a falta de una fecha por disputarse en el torneo, se consagró campeón de la Liga Cordobesa, obteniendo su 19° corona en la provincia.

Las futbolistas estallaban de felicidad porque lograron conquistas que trascendieron el juego. Fue la primera vez que el club les entregó ropa hecha expresamente para ellas. En el Pirata, las jugadoras ahora ya no usan la camiseta celeste: su color es el violeta porque reivindica el histórico reclamo por la igualdad de derechos. "Representa el feminismo del principio de siglo pasado, el movimiento de mujeres y es el color con el que ocupamos las calles, las casas y las plazas", cuentan las protagonistas en un video institucional.

Por primera vez que el club les entregó ropa hecha expresamente para ellas. Fuente: LA NACION - Crédito: Victor Quiroga

Con esa potencia salieron a jugar el día de la coronación. Lo hicieron por primera vez como preliminar, antes de que los varones tuvieran su partido por la Primera Nacional. Y se consagraron con una directora técnica mujer: Daniela Díaz, una ex jugadora de 29 años que tuvo que retirarse joven por distintas lesiones, se hizo cargo del equipo a principios de año, después de trabajar como preparadora física. Había debutado como futbolista en Racing de Córdoba, pasó por Belgrano, Boca y la UAI Urquiza. Fue campeona en todos los clubes donde jugó. En Belgrano fue parte del equipo que logró el primer campeonato de Liga, en 2012. Además, disputó dos Copas Libertadores. "Tuve una carrerita corta pero llena de campeonatos y buenos grupos", dice, humilde. Es la primera mujer en lograr un título como DT en el fútbol femenino cordobés.

Los secretos de las campeonas

El blog www.infoligacordobesa.com lleva las estadísticas: el fútbol femenino de Belgrano obtuvo 19 títulos sobre 26, acumula 47 partidos sin perder y tiene un historial de 224 partidos ganados, 21 empatados y sólo dos perdidos. Sólo en 11 ocasiones las mujeres del club no marcaron goles.

Esta historia comenzó a escribirse en 2002, cuando un grupo comenzó a juntarse para entrenarse. Como no había otros equipos y todavía la posibilidad de tener una Liga era impensada, viajaban a otras ciudades y provincias para poder jugar.

El equipo femenino de Belgrano de Córdoba Fuente: LA NACION - Crédito: Victor Quiroga

La Liga cordobesa creó el primer campeonato en 2012: cuando Belgrano tuvo que presentarse ya acumulaba una década de recorrido. En ese torneo, por ejemplo, el primer clásico en La Boutique, la cancha de Talleres, ganó Belgrano 12 a 0.

"Acá las rivalidades más fuertes con con Talleres, sí, pero también con Instituto y Racing de Córdoba. Incuso con Racing hay más pica, Talleres nunca nos ganó en el fútbol femenino", cuenta Julieta Cementerio, integrante del departamento de Cultura del club y de la Red Belgrano Feminista, que nuclea a hinchas organizadas y a disposición para alentar pero también reclamar por las desigualdades hacia las mujeres en el fútbol.

Este año el torneo cordobés tuvo algunas modificaciones. Por un lado, los planteles de mujeres dejaron de depender de la labor de los varones. Aunque suene absurdo, antes eran ellos los que imponían el calendario y también la categoría: si Belgrano tenía que jugar contra Instituto en el masculino, las chicas también debían hacerlo. Y si los varones descendían, ellas corrían con la misma suerte, aunque hubieran salido campeonas.

Daniela Díaz es la primera mujer en lograr un título como DT en el fútbol femenino de Córdoba. Como jugadora fue campeona con Belgrano, Boca, UAI Urquiza, y Racing de Córdoba. Crédito: Prensa Belgrano

También tomaron una medida que en lugar de generar el crecimiento de la disciplina (una curva que el fútbol cordobés estaba transitando), disminuyó la cantidad de equipos participantes. Los clubes no fueron obligados a presentar equipo femenino por lo que el torneo que ganó Belgrano pasó de contar con 40 equipos a 29 de la temporada pasada a ésta.

Eso sí, reconocieron que las mujeres podían jugar cinco minutos más de los que lo hacían (ahora los partidos son de 35 minutos) y con una terna arbitral completa (antes designaban a un solo árbitro o árbitra).

En una reunión de Comité Ejecutivo, el presidente Emeterio Farías dejó en claro cuál era la postura de la entidad. Contó que se había reunido con representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados y que les había manifestado que la Liga Cordobesa era estrictamente amateur. "Si alguno de los clubes desea profesionalizar a sus jugadoras deberá dejar de competir en esta Liga", dijo en marzo.

La periodista Ana Dalmasso escribió su opinión en La Voz del Interior: "En la Liga de Córdoba hay todo menos la convicción de dar el gran salto".

¿Y si el fútbol fuera federal?

"Ya tocamos un techo acá, se nos van jugadoras a Buenos Aires, incluso a España, porque es necesario elevar el nivel. Acá ya casi no tenemos competencia", dice Romina "La Pepa" Gómez, la capitana del equipo y quien estuvo en todos los títulos. La 10 es una excepción: se quedó en su provincia, donde trabaja todos los días en una panadería.

En Belgrano la mayoría trabaja o estudia, además de jugar al fútbol. Entre las pilares del plantel están Yohana "La Piojo" Borgobello, Mariana "La Pomu" Sánchez y la "Melli" Mariana Martínez.

El club además hizo su aporte a la selección argentina. En la Copa América 2018 que otorgó el pasaje al repechaje para el Mundial 2019 fueron parte del plantel Amancay Urbani y Valentina Cámara, que hoy son parte del Alavés de España.

Y hubo dos que se fueron directamente a Europa sin hacer escala en Buenos Aires: Giselle Montenegro y Daiana Domeniconi juegan en el Huesca de la segunda división española.

En el plantel de Belgrano la mayoría trabaja o estudia, además de jugar al fútbol Fuente: LA NACION - Crédito: Victor Quiroga

Pero, claro, las pibas de Belgrano sueñan con trascender las fronteras de la provincia. "Sería ideal competir las plazas internacionales entre los campeones de cada Liga -dice Daniela Díaz-. Eso sería lo más federal y lo más justo. Funcionaría como motivación para las jugadoras, imaginate si tuvieran la posibilidad de jugar otro torneo si salen campeonas. Además sería un motivo para quedarse acá, para superarse, para elevar el nivel de nuestro lugar también. Y para que no emigren nuestras jugadoras a la Capital. La semi profesionalización es un primer paso, pero las cosas siempre llegan a Buenos Aires. Necesitamos que abarque a más provincias".

A seguir luchando

En Córdoba calculan que hay unas 600 jugadoras federadas. Belgrano tiene escuelita para niñas, pero todavía no cuenta con inferiores. La idea es armar el año que viene Sub 15 y Sub 17. "También es necesario un torneo de reserva en la Liga, ya que dejamos muchas jugadoras sin citar cada sábado y seguramente la mayoría de los equipos ya cuentan con dos planteles", dice Daniela Díaz, la DT. Tanto la entrenadora como las jugadoras como las hinchas desean que empiecen a generarse espacios formativos para apostar al futuro y para que el propio club, que hoy tiene un plantel de 30 futbolistas, pueda sumar a más mujeres.

El fútbol femenino de Belgrano obtuvo 19 títulos sobre 26, acumula 47 partidos sin perder y tiene un historial de 224 partidos ganados Fuente: LA NACION - Crédito: Victor Quiroga

"Necesitamos seguir creciendo, no estancarnos, tener más competencia para que el nivel cada vez sea mejor -dice la Pepa Gómez-. Poder tener inferiores, una liga para las más chicas. Y el apoyo de los clubes para que eso suceda en todos lados". Y siembra la esperanza: "Tengo toda la fe del mundo en que esto no va a parar".