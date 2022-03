Lautaro tiene quien lo reemplace en la selección argentina: el delantero que siempre hace goles, aunque... no juegue como N° 9

Con una sonrisa grande como el Monumental de Guayaquil, Julián Álvarez recibió el abrazo de Lionel Messi en el festejo del 1 a 0. Era la escena que faltaba en el álbum de fotos del cordobés de Cachín, que con 22 años sigue dando los pasos indicados para consolidarse como una de las mejores apariciones del fútbol argentino en los últimos años. Quedará el sinsabor del empate ecuatoriano (1-1 con la Argentina) sobre la hora, pero Álvarez no se olvidará fácil de esta noche húmeda y calurosa.

Este partido ante Ecuador fue su primera chance como titular con la camiseta de la selección. Jugó como extremo derecho, una posición distinta a la que suele actuar en el River de Gallardo, con la intención de liberar el espacio para las apariciones de Lionel Messi por el centro y también para tapar el recorrido del lateral ecuatoriano Perlis Estupiñán, una de las cartas peligrosas del equipo de Gustavo Alfaro. Aunque no tuvo una noche destacada, el Araña aportó lo más necesario: el gol. Sobre todo cuando una de las incógnitas de cara a Qatar es quién puede disputarle el papel de artillero a Lautaro Martínez, el máximo goleador de la era Scaloni.

El gol de Julian Alvarez para poner en ventaja a la Argentina

Álvarez fue la antítesis de lo que mostró Joaquín Correa en la Bombonera, ante Venezuela. El viernes pasado, el tucumano se asoció bien pero falló las que tuvo frente al arco. El delantero millonario, en cambio, estuvo errático en sus intervenciones pero cuando le quedó la pelota en el área chica no perdonó: primero peleó la pelota con la zurda tras el centro de Nicolás Tagliafico y cuando le quedó el rebote sacó un derechazo de primera, que pasó entre varias piernas locales y se clavó contra el palo, bien lejos del arquero Hernán Galíndez.

Hasta este juego en Ecuador, Julián llevaba seis participaciones pero solo 118 minutos en la selección. Su primera vez fue en el 1 a 1 ante Chile, en Santiago del Estero, en junio del 2021. Fueron 28 minutos, cuando todavía no había llegado su explosión en River. Luego vino la Copa América: sumó nada más que 34 minutos en el último partido del grupo, ante Bolivia. Desde que empezó a romper redes todos los fines de semana apenas tuvo un ratito en cuatro ocasiones distintas por las eliminatorias: Paraguay en Asunción, Uruguay en el Monumental, Brasil en San Juan y Chile en Atacama.

Julián Álvarez festeja su gol durante el partido de eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Argentina y Ecuador Dolores Ochoa - Pool AP

Esta fue la primera vez que Scaloni apostó por él desde el arranque. Y la primera vez en Argentina con el cartel de ser un futbolista del Manchester City, que el último verano puso unos 20 millones de dólares pero decidió dejarlo a préstamo en Núñez hasta mitad de año. “No me gusta hablar individualmente de los jugadores. Menos en el caso de Julián Álvarez, que es el chico de moda en la Argentina. Nosotros lo adoramos, lo queremos un montón y es un gran jugador. Que no juegue de arranque no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, como a los otros 23″, aseguró Scaloni en la previa de este encuentro. En la cancha el que habló fue el número 9.

Este cuerpo técnico tiene una debilidad por Álvarez desde antes de que se afirmara en el River de Gallardo. Por eso confió en él desde hace casi un año. El vínculo del cordobés con los colores celeste y blanco es una historia de larga data. Jugó el Sudamericano Sub 20 de 2019 y también el Mundial de ese mismo año en Polonia. River le negó la chance de estar en los Juegos Olímpico de Tokio, pero había sido pieza importante de la clasificación en el Preolímpico. Julián ya estuvo en un Mundial con Argentina: fue sparring en Rusia 2018. Allí tuvo su foto con Messi, y también una anécdota que se llevó para toda la vida. “Claro que le pedí una foto como todos los chicos que estuvimos en aquella experiencia junto a la selección. Incluso me tocó marcarlo en algún que otro loco. ¡Y hasta una vez me tiró un caño!!”, contó alguna vez el cordobés.

Más allá de la alegría de haber marcado el único tanto argentino, a Álvarez no se lo vio con la misma desfachatez y potencia con la que vuelve loco a las defensas cada fin de semana en Argentina. Sí mantuvo el empuje y el sacrificio. Acaso la mejor prueba sea esa jugada sobre el final del primer tiempo, cuando Leandro Paredes lo buscó al vació: arrancó como para terminar mano a mano contra Galíndez, pero Perio Hincapié le cortó la carrera antes de llegar al área chica.

Un abrazo que lo dice todo: Julián Álvarez festeja su gol junto a Lionel Messi durante el partido de eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre la Argentina y Ecuador FRANKLIN JACOME - POOL

Salió reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo por Ángel Correa. Entre ellos dos, quizá, esté la pelea por un lugar en la lista final de Qatar, a la espera de que sea ampliada a 26. En Guayaquil, aún con un discreto partido, Álvarez se anotó una página importante para cualquier delantero: marcó el tanto del 1 a 1 con el que Argentina logró igualar un récord histórico.