Leandro Romagnoli dio el portazo: la renuncia que agrava la crisis de San Lorenzo

Una noticia de alto impacto sacudió a San Lorenzo la tarde del domingo: Leandro Romagnoli presentó su renuncia y dejó de ser el entrenador del equipo azulgrana, pocas horas después de empatar 1 a 1 con Godoy Cruz, en un partido pendiente de la Fecha 3 de la Liga Profesional, que tuvo un inesperado desenlace.

El Pipi, ídolo histórico del club azulgrana, decidió dar un paso al costado y así le puso fin a un ciclo que comenzó en abril pasado como director técnico interino, aunque fue confirmado semanas después, cuando la dirigencia no concretó la llegada de otros candidatos.

“Leandro Romagnoli le comunicó en la tarde de hoy al presidente Marcelo Moretti su decisión de dejar de ser el técnico de San Lorenzo. Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar siempre a las necesidades de San Lorenzo por sobre todas las cosas. Con el dolor de que el jugador más ganador de la historia no continúe en el Club, lo despedimos con la certeza de que en el futuro nuestros caminos se volverán a encontrar. ¡Muchas gracias, Pipi! ¡San Lorenzo es tu casa!”, destacó el club en un comunicado en sus redes sociales.

El ciclo de Romagnoli estuvo marcado por los altibajos. Si bien tuvo un momento de gran protagonismo al conseguir una remontada épica en la Copa Libertadores, y la clasificación a los octavos de final, incluso complicando a Atlético Mineiro en esa instancia, su desempeño en el campeonato local y en la Copa Argentina estuvo bastante por debajo de lo esperado.

En ese contexto, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina luego de una dura derrota ante Vélez y, en el torneo doméstico nunca logró afianzarse. Su participación lo encuentra muy lejos de los puestos de vanguardia y, peor aún, peligrosamente cerca de la zona de descenso en la Tabla Anual, apenas ocho puntos por encima del colista Tigre.

La gota que rebalsó el vaso

Este sábado, Godoy Cruz y San Lorenzo completaron el partido de la fecha 3 que se interrumpió porque la barra del Tomba comenzó a arrojar proyectiles al campo de juego e intentó colarse a la zona de plateas. Fue un minipartido: un tiempo de 22 minutos, y otro, de 21, en el estadio Malvinas Argentinas, pero a puertas cerradas.

Partido malo, sin peligro en las áreas, hasta que sobre la hora el Perrito Barrios, uno de los ingresados, cayó en el área luego de un imperceptible toque de Santiago Martínez. Penal, según el enfoque de Jorge Baliño. El VAR, evidentemente, avaló la decisión. El encargado era Iker Muniain, el vasco que quería disfrutar del folclore del fútbol argentino, pero el Ciclón acaba de comprar un número 9, Francisco Fydriszewski, el Polaco. Surgido en Newell’s, jugó en el ascenso, un fugaz paso por España, Chile, Ecuador. Él toma el balón. Patea y se termina. El triunfo azulgrana está apenas a 12 pasos.

El goleador pensó en ganarse a los hinchas con la clase de los que saben. Y entonces, decidió picar el penal. Pero le pega mal, forzado, sin fuerza y el arquero Petroli vuelve sobre sus pies y captura el balón sentado. Es el final.

Y Romagnoli estalla media hora después: “Si está pateando Muniain, ¿por qué no pateó otra vez?”. Y amplía: “Como digo siempre, jugué 20 años y suele haber un jugador designado. Venía pateando Legui (Iván Leguizamón), venía pateando Iker. A veces dentro del campo lo deciden los jugadores. Y decidieron que pateara el polaco. A veces, uno no está en la cabeza de los jugadores, a ver qué va a hacer o no. Si yo sabía que la iba a picar, me meto en la cancha y le digo que no la pique”, sostiene.

El paso siguiente para las autoridades del Ciclón es buscar de manera urgente un reemplazante e intentar que asuma en la semana y dirija el fin de semana próximo ante Barracas Central, que tiene como entrenador nada menos que a Rubén Darío Insua, ídolo y antecesor del Pipi como DT de San Lorenzo, ante un Nuevo Gasómetro que será una olla a presión.

En total, con Romagnoli al frente del equipo San Lorenzo disputó 26 partidos, de los cuales ganó 7, empató 9 y perdió 10, en una campaña muy floja.

Gorosito: “No quiero presionar”

Justo cuando se difundió la noticia de que había renunciado Leandro Romagnoli, Néstor Gorosito, un habitué del banco azulgrana, estaba dando una nota en radio La Red. Al respecto dijo: “Me da pudor ofrecerme a través de un medio, y por respeto a Pipi que quiero mucho, como a su papá. Siempre manifesté mis ganas de volver a club, me incomoda el momento del club. Siendo dolor porque se vaya, me duele”, comentó. Y agregó: “Yo no esquivo de hablar. Lo que pienso lo digo. Pero me incomoda, porque hay tanto manejo y da pie a que un boludazo diga ‘Pipo ya arregló para que lo llamen’”, sostuvo.

“Tampoco quiero estar ofreciéndome. Quizás el club piensa en otro muchacho y no quiero entorpecer. No quiero causar un problema. Yo la última vez pedí permiso para ir a la cancha de San Lorenzo, lo llamé al presidente Moretti para preguntarle si no tomaba mal que fuera a ver el partido. Cuando fui a ver a Gimnasia contra San Lorenzo lo llamé al presidente del Lobo y también le pregunté lo mismo. Porque se empiezan a decir cosas, no me gusta”, explicó.

“Yo estoy sin trabajo. No quiero presionar. Varias veces se me nombró en San Lorenzo. Una vez hablé con el Cabezón (Tinelli). Yo volví de Paraguay después de salir campeón con Olimpia, y terminaron llevando a otro. Otra vez estaba en Tigre y Gimnasia y no me podía ir. Yo quiero que el club elija lo que crea mejor y no mostrarme. No quiero molestar”, dijo.

“Hay que estar todos juntos para salir de la situación, socios, hinchas. ¿El sábado juega, no? El domingo con Barracas, que sea bienvenido Ruben porque se lo merece, por la campaña que hizo en el club y el sentido de pertenencia”, ponderó.

