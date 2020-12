English Premier League | Fase de grupos Sin Comienzo P Leeds United P Burnley

El 17 de julio quedó demasiado atrás. La emoción de esos días, de algún modo, también. Después de tener que sobreponerse a sucesivas desilusiones, Marcelo Bielsa festejó a lo grande: logró el ascenso con Leeds United, un histórico equipo del fútbol inglés que regresó a la elite, a la Premier League, luego de 16 dolorosos años de ausencia. Ahora, el Loco es mirado de reojo. Y este domingo el entrenador rosarino tendrá otra prueba ante Burnley, encuentro que se jugará desde las 9 de la Argentina y será televisado por ESPN 2.

En realidad, como en buena parte de su trayectoria: su imagen genera amores y odios, fanatismos tantas veces inexplicables. La paliza de Manchester United, una semana atrás (6-2), abrió los mismos debates que lo persiguen desde hace largas décadas. Que no cambia, que siempre juega igual. Que es vistoso, punzante, agresivo, todo eso, al mismo tiempo, tanto como ingenuo.

La paliza de Manchester United causó revuelo en el medio británico Crédito: Nick Potts

El 6-2 tomó nota de lo de siempre: los que lo adoran, los que lo cuestionan. El desquite a esa caída no puede ser mejor: hoy, a las 9 de nuestro país, Leeds jugará contra Burnley, uno de los peores equipos de la Premier, uno de los cinco que están debajo en la clasificación. Por ahora, el drama del descenso es una hipótesis lejana: bajan los tres peores conjuntos y Leeds tiene un colchón confortable, más allá de que la aspiración original -por presupuesto, figuras y la imagen de su conductor- era una invitación a una clasificación copera. Al menos, instalarse entre los 10 primeros.

Sin embargo, la adaptación es un subibaja, propio de la carrera del Loco. El martes próximo, en la vorágine de fútbol inglés, se medirá con West Browmich Albion, otro a los que les cuesta avanzar. Una doble jornada inmejorable para salir del sótano.

Una pose clásica de Bielsa: bebiendo café, sentado y siguiendo el partido Fuente: AFP

"Lo que realmente sucedió en el partido no tiene nada que ver con lo que se dice en la prensa. La producción ofensiva de ambos equipos fue bastante similar. Creamos 11 oportunidades de gol y marcamos dos. Manchester generó ocho ocasiones y anotó seis. Los antecedentes indicaban que ellos necesitaban 14 oportunidades para marcar seis goles y nosotros 13 para hacer dos. Los errores de Manchester en defensa fueron similares o iguales a los que cometió el Leeds", fue el análisis de Bielsa, con una dosis de autocrítica restringida.

Con 30 tantos en 14 partidos, Leeds es el equipo más vulnerable. En el otro rubro, en el de las anotaciones, a diferencia de lo que se puede suponer, no está entre los mejores. Suma 24 (en este rubro, está a mitad de tabla) y lejos de Liverpool, el mejor, con 36. Un dato interesante es la posesión. El elenco de Elland Road está tercero en esa clasificación imaginaria, con 60,5 por ciento, detrás de Manchester City (63,3%) y Liverpool (62,7%). Sin embargo, la ineficacia es alarmante, otro de los síntomas de los equipos que dirigió Bielsa en su carrera.

En cuanto al rendimiento como local, Leeds United obtuvo dos victorias, tres derrotas y dos empates en siete partidos jugados. Tal vez por eso, Gary Lineker, la leyenda del fútbol inglés y comentarista de la cadena BBC Sports, fue elocuente. "Leeds es realmente divertido de ver, pero es aún más divertido jugar contra ellos", escribió en su cuenta de Twitter.

Los cuestionamientos no lo martirizan, pero... "Es solo otra manera de ridiculizarme. No me importa demasiado lo que la prensa piense. Lo que me preocupa es que lo que escriban influya en la gente. Además, pueden desestabilizar a los jugadores sobre si hay que cambiar el estilo", contó Bielsa, horas atrás. No solo no lo cambiará: va a profundizar su idea de juego.

