Leeds United - Burnley, por la Premier League: el equipo de Marcelo Bielsa vuelve a jugar, tras dos partidos suspendidos por el virus

A pesar de los estragos que provoca en Reino Unido en general la cepa ómicron, la Premier League sigue adelante como si nada ocurriera y continuará este domingo, cuando Leeds United vs. Burnley sea uno de los partidos que abrirán la acción del día, por la fecha 21, a las 11 de la Argentina y televisado por ESPN. A la par del encuentro del equipo al que dirige Marcelo Bielsa se desarrollarán Brentford vs. Aston Villa y Everton vs. Brighton & Hove Albion, y más tarde, a las 13, Chelsea vs. Liverpool, también transmitido por esa cadena.

La cuarta ola de la pandemia obligó a postergar dos choques: Leicester vs. Norwich, que debió tener lugar este sábado, y Southampton vs. Newcastle, previsto para este domingo pero que se convirtió en el 18º enfrentamiento suspendido en menos de un mes.

Los jugadores de Leeds abandonan la cancha al final de la caída contra Arsenal en Elland Road, la tercera derrota seguida.

Al fin, el conjunto diseñado por Bielsa volverá a jugar. La última vez fue el 18 de diciembre, cuando perdió contra Arsenal por 4 a 1. Desde entonces Leeds no pudo actuar porque fueron suspendidos los partidos ante Aston Villa y Liverpool por la suba de casos de Covid-19 que puso en vilo al certamen.

Leeds vive la crisis más profunda desde que está al mando el rosarino. Ganó apenas 3 de 18 compromisos y está muy próximo a la zona de descenso, en un campeonato muy dispar en cuanto a partidos jugados por cada club. Suma tres reveses consecutivos: uno de ellos, un 7-0 propinado por el Manchester City de su admirado Josep Guardiola. El cuadro blanco acumula 16 unidades; en tanto, Burnley, su rival de hoy, tiene 11 y está en la zona roja de la tabla.

Bielsa piensa cómo salir de la incómoda posición en la Premier League.

En las posiciones manda Manchester City, el único con 21 partidos jugados, en los cuales cosechó 53 puntos, y le saca 11 de ventaja a Chelsea y 12 a Liverpool, que chocarán entre sí este domingo en Stamford Bridge.

En el visitante no será de la partida el director técnico alemán Juergen Klopp, que arrojó un resultado sospechoso en un análisis y tiene síntomas leves de Covid-19. Por el mismo motivo, el español Mikel Arteta no estuvo en el banco de suplentes de Arsenal durante el 1-2 a manos del City.

Clasificación para las copas internacionales

Los cuatro primeros del certamen accederán a la Champions League; el quinto se clasificará para la Europa League, y el sexto, para los playoffs de la novedosa Europa Conference League. Los últimos tres descenderán a la liga Championship.

Manchester City es el último campeón de la Premier League. El ranking de conquistas es liderado por Manchester United, con 20 títulos, y lo siguen Liverpool, con 19; Arsenal, con 13; Everton, con 9, y Aston Villa y el City, con 7.