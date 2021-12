Liga de España: Atlético de Madrid perdió su cuarto partido consecutivo y no puede salir de la crisis

El Atlético de Madrid continúa su caída en picada. Esta tarde, soportó su cuarta derrota consecutiva (2-1) en su visita al Granada, en un partido aplazado de la novena jornada, en el que los rojiblancos merecieron mejor suerte, sobre todo por la gran actuación de Joao Félix, el más destacado en el vigente campeón de la liga española. Fue, además, el primer partido que el equipo de la capital española ha perdido ante ese club desde 1973.

“Es muy difícil porque en dos acciones perdemos el partido. Hemos luchado. Son pequeños detalles. No tenemos ni una pizca de suerte. Nos chutan y entran por la escuadra. Nos anulan un gol legal. Son cosas inexplicables”, se lamentó al final del encuentro Koke, el capitán de los visitantes.

Joao Felix disputa el balón con Raúl Torrente JORGE GUERRERO - AFP

Al mismo tiempo, Diego Simeone admitió que esta mala racha se debe a errores propios, a “desatenciones”: “Hay mucha desatención y eso nos está costando perder partidos en los que merecemos más” . No obstante, redujo la intensidad de la crítica y también hizo un balance positivo sobre la actitud de sus jugadores: “A los jugadores no les puedo decir absolutamente nada, pusieron un montón de cosas buenas otra vez. Hubo situaciones de gol, hasta ese segundo gol de Joao que pudo ser legal o no, más allá del entender del árbitro, para ponernos en ventaja en el segundo tiempo. No creo que haya habido más de dos o tres tiros del Granada nuevamente. Está claro que hay desatención, mucha y eso tristemente nos hace pagar con derrotas que no las merecemos”.

Lo cierto es que los de Diego Simeone se han metido en un buen lío. La derrota en Granada, debido a los goles de Darwin Machís y Jorge Molina, les saca de los puestos de Champions y les lleva a una de las peores rachas del técnico argentino desde que llegó al Colchonero. Este jueves, precisamente, Simeone cumplirá diez años al frente. Y eso que la noche había empezado de manera muy favorable para un Atleti que encontró el tesoro que todo equipo quiere al comienzo: un gol temprano que le diese licencia para gobernar el partido.

Lo mejor del partido

Así fue, Joao Félix aprovechó la titularidad, quitó la razón a su entrenador, y marcó con un lanzamiento cruzado tras un error de Germán. El tanto avivó el encuentro desde sus primeros minutos. El Atlético quiso quitarle electricidad al partido con más presencia en el centro del campo y así evitar problemas en su improvisada defensa con Geoffrey Kondogbia como central. Sin embargo, el plan no le salió bien al conjunto de la capital española, que sufrió el empate poco después del primer cuarto de hora, obra de Darwin Machís. El atacante venezolano inventó un zapatazo desde fuera del área que sorprendió a Jan Oblak. Poco pudo hacer quien muchos consideran el mejor arquero del mundo.

El gol fue vital para que los locales no se desenchufasen del partido. Su mes invicto en Liga fue por algo y así lo demostró en el momento más difícil del encuentro. Antonio Puertas y Luis Suárez (el Suárez del Granada, también centrodelantero) dieron buena cuenta antes del descanso. Ahí llegó el momento clave, cuando el árbitro Hernández decidió anular un gol de Joao Félix, a todas luces legal, pero que dejó sin validez por una presunta falta en el salto. Dos minutos después lo volvió a intentar el portugués, el mejor arma de los madrileños ante la sequía de Suárez. El uruguayo lleva un solo gol en los 12 últimos partidos. El empate enfrió los ánimos de un Aleti que siguió creando ocasiones en la reanudación, pero con la sensación de tener el partido controlado. Antes o después llegaría un gol que lo cambiaría todo. Primero fue Thomas Lemar con Suárez, que estuvieron cerca, y después Joao Félix otra vez con un disparo violento a la base del poste. Pero el guión se escribió de nuevo por completo.

Simeone observa a sus dirigidos desde la línea de cal. El entrenador dijo que su equipo viene sufriendo muchas "desatenciones" JORGE GUERRERO - AFP

En la misma jugada, en ese rechace de Joao, el Granada se puso por delante en una acción por la banda derecha que culminó el eterno Jorge Molina, que ha vivido su semana de gloria con cuatro goles-venía de marcar un hat-trick al Mallorca- a sus 39 años. El ex del Getafe metió la puntera y logró el 2-1, eso sí, tras la intervención de un VAR que fue decisivo cuando los de casa daban por perdido el tanto. A partir de ahí, el Atlético intentó evitar el naufragio con dos ocasiones muy claras en los pies de Correa y Cunha, la última a un minuto del final. Pero los pupilos de Robert Moreno resistieron bien, mantuvieron la ventaja y se llevaron un triunfo que les da aire para acabar la primera mitad del campeonato casi en el medio de la tabla, mientras que su víctima sigue metida en problemas y espera un volantazo.

Clasificación a las copas internacionales

Al final de la temporada, los 4 primeros de la tabla de posiciones se clasificarán a la Champions League de 2021/2022. El quinto jugará la Europa League y el sexto ocupará uno de los cupos para disputar las rondas eliminatorias de la nueva Europa Conference League. Los últimos tres descenderán a la segunda división.

Atlético Madrid fue el último campeón de la Liga de España y se afirma en el podio de campeones con 11, aunque está muy lejos de las conquistas de Real Madrid (34) y Barcelona (26).