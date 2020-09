Simeone cumplirá en diciembre nueve años al frente del Atlético de Madrid; es el director técnico con más antigüedad en la Liga de España Crédito: Atlético de Madrid

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 00:30

La Liga de España que comienza este sábado estuvo cerca de verse sacudida por ser la primera sin Lionel Messi en los últimos 17 años, pero finalmente los temblores y temores siguen vinculados al desafío de llevar adelante una competencia en medio de una pandemia. Ya pasó por la experiencia de haber completado, con buen suceso, las últimas 11 fechas de la temporada anterior en medio de medidas excepcionales. El panorama no cambiará sustancialmente porque en varias ciudades de España hay un crecimiento en la curva de contagios. Los estadios seguirán cerrados a los hinchas, se mantendrán los cinco cambios por equipo en cada partido y se suman un par de disposiciones: un club podrá postergar como máximo un partido a causa del coronavirus y debe tener asegurado un estadio alternativo en otra comunidad autónoma.

De lo que por ahora no puede librarse la Liga es de la aguda recesión económica derivada del covid-19. Con menos ingresos, los clubes se ajustan el cinturón. La austeridad es norma en el mercado de pases. Con el libro de pases abierto hasta el 5 de octubre, el campeón Real Madrid hasta ahora no invirtió un euro en refuerzos y le entraron 91,5 millones en salida de futbolistas, ninguno de los indispensables para Zinedine Zidane. Andre Agnelli, presidente de Juventus y de la Asociación Europea de Clubes, estimó que los clubes del continente resignarán ingresos por 4000 millones en los próximos dos años.

Jorge Almirón llegó a Elche gracias a su representante Christian Bragarnik, que además es el accionista mayoritario del club ilicitano Fuente: AFP - Crédito: Elche

Será un comienzo sin los tres equipos que ganaron los últimos 16 títulos. Por la participación en la Champions League, Real Madrid debutará el 20 de septiembre (contra Real Sociedad), mientras que el 26 lo harán Barcelona (frente a Villarreal) y Atlético de Madrid (ante Granada).

El torneo plantea un juego de extremos para los dos directores técnicos argentinos que participarán. El entrenador con más antigüedad de los 20 en la competencia, Diego Siemone, que en diciembre cumplirá nueve años al frente del Atlético de Madrid, y Jorge Almirón, debutante en el ascendido Elche, en su primera experiencia el fútbol europeo.

La polarización entre Simeone y Almirón abarca los aspectos más diversos. Se podría empezar por lo conceptual en lo futbolístico. Mientras el Cholo es partidario de un estilo más directo, de transiciones rápidas, el DT que fue campeón con Lanús pregona un juego más asociado y de elaboración. Los recursos a disposición son muy disímiles. Simeone cuenta con un plantel calificado y Almirón está un tanto inquieto porque necesita 11 refuerzos para completar un grupo que por ahora tiene a 12 futbolistas. Por delante le quedan dos semanas de trabajo sin encuentros oficiales -postergó los cotejos con Barcelona y Sevilla por las dos primeras fechas-, ya que debutará el 26 frente a Real Sociedad.

Lionel Messi nunca estuvo más cerca de irse de Barcelona, pero disputará la Liga de España por 17a temporada consecutiva Crédito: FC Barcelona

La puerta de Elche a Almirón se la abrió Christian Bragarnik, su representante y dueño de la mayoría del paquete accionario del club ilicitano. Deberá hacer méritos rápidamente para ganarse el apoyo de los hinchas, que no vieron con buenos ojos la no renovación de Pacheta, el entrenador que consiguió el ascenso a primera después de cinco años. "La idea no es hacer olvidar a Pacheta, es un ciclo nuevo. Esperé mucho esta oportunidad, para mí será un gran reto. Trabajaré para estar a la altura", expresó Almirón, que no dejó un buen recuerdo en San Lorenzo, su último paso por el fútbol argentino, antes de recalar durante un semestre en Al Shabab de Arabia Saudita.

Desde que asumió en diciembre de 2011, Simeone reescribió la historia del mustio Atlético de Madrid. Le quitó el complejo de inferioridad y el fatalismo de que aquello que podía salir mal, indefectiblemente salía mal. Ganó siete títulos (tres locales y cuatro internacionales), pero para el asumido perfil resultadista del Cholo, que el último haya sido en 2018 (Supercopa Europea) genera cierto vacío, que se acrecentó con la eliminación frente a Leipzig. En compensación, no deja de cumplir con la prioridad -por razones económicas- de la clasificación a la Champions League. Lo hizo por octava vez consecutiva, algo inédito en la historia del club y solo al alcance de Real Madrid y Barcelona en España.

Para Simeone también será una temporada especial porque después de ocho años y medio no tendrá como principal colaborador a Germán Burgos, que quiere dar el salto como entrenador principal en otro equipo. Dentro del escalafón del cuerpo técnico asciende un peldaño Nelson Vivas.

Simeone, después de ocho años, no tendrá Germán Burgos como su lugarteniente en el cuerpo técnico Crédito: Atlético de Madrid

Hasta ahora, las dos inversiones más importantes fueron para comprar a futbolistas que estaban a préstamo: Álvaro Morata (56 millones de euros a Chelsea) y Yannick Carrasco (22 millones a Dailan de China).

Hay un desafío para Simeone que se mantiene latente. Recobrar la confiablidad que el equipo tenía en la época de Godín, Filipe Luis, Juanfrán y Gabi, futbolistas que le imprimían un fuerte carácter a la partitura táctica. Y la otra demanda para el DT argentino es un mayor aprovechamiento del talento del media-punta Joao Felix, que hace un año llegó por 126 millones de euros, la contratación más alta en la historia de los colchoneros. Al portugués no se lo vio cómodo cuando fue obligado a recostarse sobre una banda y no siempre tuvo la confianza irrestricta del Cholo. La prueba fue ante Leipzig en los cuartos de final de la Champions. Arrancó en el banco y cuando ingresó revolucionó el ataque al provocar el penal y el empate.

Almirón y Simeone parten con premisas diferentes. Uno, mantener a Elche en primera; el otro, avanzar con el Atlético sobre la hegemonía Real Madrid-Barcelona y contener al que quiera desplazarlo como el tercero en discordia, caso del Sevilla o alguna revelación que surja.

"Mi primera experiencia en la Argentina fue con un equipo (Defensa y Justicia) que estaba comprometido con el descenso y lo fuimos sacando adelante con buen fútbol. Como equipo recién ascendido, cada partido será una final, buscamos jugadores que vengan a dejarlo todo, que se identifiquen con la afición. Me gusta el buen fútbol, pero lo primero es defender bien", expresó Almirón, que además de la urgente llegada de refuerzos espera que se mejore el césped del estadio Martínez Valero.

Almirón tendrá su primera experiencia en Europa después de un paso en falso en San Lorenzo seis meses en el fútbol de Arabia Saudita Fuente: AFP - Crédito: Elche

A los 49 años, Almirón vivirá el 26 de septiembre, ante Real Sociedad, su primer partido oficial en España, en tanto que Simeone (50) incrementará ese mismo día su cuenta personal a 480 cotejos al frente del Atlético.

En cuanto a otras novedades, la Liga tendrá el regreso del chileno Manuel Pellegrini, en Betis, tras su paso por Villarreal, Real Madrid y Málaga. Los jugadores argentinos que suman esta temporada son Rodrigo Battaglia (Alavés, procedente de Sporting Lisboa); Augusto Fernández y Marcos Mauro López (ascendieron con Cádiz), Jeremías Ledesma (Cádiz, de Rosario Central), y Gerónimo Rulli (Villarreal, de Montpellier). En Osasuna hay lamento por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha del delanteroChimy Ávila, que se disponía a reaparecer tras ser operado en enero de una lesión similar en la rodilla izquierda..

Comienza la edición 90 de la Liga de España, que de aquí hasta el 22 de mayo de 2021, fecha de la última jornada, no tendrá noticia más importante -si es que algún día se produce- que los portones se levanten para recibir a los hinchas en los estadios.

La lista de argentinos que participan en la Liga de España

ALAVÉS

Rodrigo Battaglia

ATLÉTICO DE MADRID

Nehuén Pérez

Ángel Correa

Diego Simeone (DT)

BARCELONA

Lionel Messi

BETIS

Guido Rodríguez

CÁDIZ

Jeremías Ledesma

Marcos Mauro López

Augusto Fernández

EIBAR

Esteban Burgos

ELCHE

Jorge Almirón (DT)

GETAFE

Leandro Chichizola

OSASUNA

Facundo Roncaglia

Chimy Ávila

SEVILLA

Lucas Ocampos

Franco Vázquez

VILLARREAL

Gerónimo Rulli

Ramiro Funes Mori

La primera fecha

SÁBADO

Eibar vs. Celta

Granada vs. Athletic Bilbao

Cádiz vs. Osasuna

DOMINGO

Valladolid vs. Real Sociedad

Villarreal vs. Huesca

Valencia vs. Levante

Alavés vs. Betis

POSTERGADOS

Real Madrid vs. Getafe

Barcelona vs. Elche

Levante vs. Atlético de Madrid