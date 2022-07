Liga Profesional 2022: así está la tabla de posiciones, el camino a las copas y los promedios

La Liga Profesional argentina tiene entre sus principales protagonistas a equipos que habitualmente no están en los primeros lugares: Atlético Tucumán, Argentinos Juniors, Godoy Cruz y hasta Platense se asoma. Con Boca y River en momentos irregulares, con un Racing con más voluntad que “realismo” ofensivo y con Independiente y San Lorenzo atendiendo sus crisis institucionales y deportivas, otros equipos se ilusionan con dar el golpe, por más que el torneo es largo y todavía quedan muchas fechas por delante.

Perdió el equipo de Hugo Ibarra 0-2 con Argentinos y Ruben Insua masticó bronca por el empate del Ciclón 2-2 en el último minuto de Unión en el Nuevo Gasómetro, cuando parecía que San Lorenzo obtenía su segunda victoria seguida como local; el de Marcelo Gallardo le ganó 1-0 a Gimnasia en esta noche de jueves; Fernando Gago se fue preocupado por la falta de eficacia ante Arsenal (1-1) y los Rojos, tras perder con Defensa y Justicia (2-1) con el interinato de Graf analizan alternativas para elegir al próximo DT tras la renuncia de Eduardo Domínguez.

Lo mejor de River ante Gimnasia

El clásico de Rosario, para Central

El equipo de Carlos Tevez se quedó con el clásico rosarino por 1 a 0, con el gol marcado por Alejo Veliz, de cabeza, casi al cierre de la primera etapa. El duelo comenzó con Newell’s jugando mejor, incluso Pablo Pérez tuvo una chance clara de gol pero su remate dio en el palo, pero luego Rosario Central emparejó el trámite y pudo ponerse al frente. La segunda etapa se jugó con el cuchillo entre los dientes y el Canalla pudo aguantar a un equipo que sólo llegó a su área a puro corazón y no pudo lograr el empate. Sobre el final, se perdió el empate Nazareno Funez. Una llegada del visitante fue con un centro a Rossi que la bajó, remató mal, pero le quedó al juvenil de la Lepra que adentro del área giró y disparó afuera con la pierna zurda. Una mitad de Rosario, la azul y amarillo, festejó a lo grande.

El mal paso de Boca en la Paternal

Boca sigue atrapado en su confusión. No hay estilo ni individualidades. Debe empezar a cuestionarse si no fue más perjudicial echar a Sebastián Battaglia que quedar eliminado en la Copa Libertadores. Tiró todo por la borda y está a la vista de que no puede rearmarse de la noche a la mañana. No le está saliendo gratis haber derribado un ciclo y pretender solucionarlo con el parche de Hugo Ibarra, que un minuto antes de ser designado ni se imaginaba la responsabilidad que le iban a poner en sus manos. En la derrota con Argentinos por 2-0 no mostró nada positivo y sufrió por problemas defensivos y la falta de capacidad en el ataque.

Atlético Tucumán, una de las revelaciones

En Atlético Tucumán todo es una fiesta. El Decano venció este martes por 1 a 0 a Sarmiento en el estadio José Fierro, trepó al liderazgo de la Liga Profesional de Fútbol y sigue invicto y con la valla menos vencida a la altura de la novena fecha. Además, logró el cuarto triunfo seguido y toma aire en la tabla de promedios.

Ante una multitud que no dejó de cantar, los dirigidos por Lucas Pusineri ganaron un encuentro difícil. El local intentó enredar a Sarmiento como un veterano boxeador, gracias al desparpajo de Ignacio Maestro Puch, de 18 años, que consiguió un gol de otra época a cinco minutos del epílogo.

Racing, muchas llegadas pero poco gol

Ante Arsenal, Racing volvió a desaprovechar una oportunidad para subirse a la punta de un campeonato que busca algún equipo que se atreva a ponerse el traje de protagonista. Apenas empató 1 a 1, luego de lograr ponerse en ventaja en el primer tiempo, una diferencia que sólo duró un puñado de minutos y luego se le escurrió entre las manos.

La tabla de posiciones

Así se juega la 9° fecha

El camino a las copas

Cómo se disputará la décima jornada

Clasificación para las copas Libertadores y Sudamericana

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores en 2023. Boca obtuvo el primer boleto al ganar la Copa de la Liga Profesional. El campeón de la actual Liga accederá de manera directa. Lo mismo conseguirá el de la Copa Argentina. Los restantes lugares serán para los tres primeros clubes de la tabla general anual, que incluye los puntos obtenidos en la etapa de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y la Liga (total: 40 encuentros). El tercero de esos equipos pasará al repechaje de la Libertadores.

En tanto, disputarán la Sudamericana 2023 otros seis conjuntos, que surgirán de la tabla general y serán los ubicados después de los clasificados para la Copa Libertadores. Si se repite un club ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente de esa tabla.