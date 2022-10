Liga Profesional: Boca y su increíble metamorfosis de punta a punta del torneo, con formaciones que tienen pocos puntos en común

escuchar

Ya está. Llegó el día por el que tanto se sacrificó. Con sangre (interna, de hace meses), sudor (demasiado) y lágrimas (varias, entre constantes lesionados clave y la emoción de los últimos esfuerzos), Boca mira la meta y sabe que es el que está a un paso de cruzarla. El que más cerca se encuentra de llegar primero.

Sí, es cierto: los pies están llenos de ampollas y el avance final debe ser firme a pesar del dolor. Porque no hay más motivación que depender de sí mismo, del corazón propio. No debe observar hacia atrás, aunque se da cuenta de que la única bocanada que siente en la nuca es la misma que tuvo en varios tramos de la maratón: la de un intenso, insistente y soñador Racing, al que no le queda más remedio que ganarle a River y encomendarse, paradójicamente, al Diablo. La distancia es mínima, pero la definición estará en la última pisada xeneize.

Desde las 17, el momento infartante se vivirá en simultáneo y estará separado nada más que por 50 cuadras: lo que suceda en la Bombonera será mirado de reojo en el Cilindro. La piedra roja, color Independiente, está bien visualizada, pero el equipo de Hugo Ibarra ya dio claras muestras de que le seduce poner el pie al lado de lo riesgoso. Lo hace con necesidad y, quizá, justificado en estos últimos encuentros a causa del enorme desgaste sufrido en el camino. Es cierto también que lo hizo cuando las piernas no pesaban tanto.

Sebastián Battaglia empezó el año como entrenador y ganó la Copa de la Liga Profesional. Mauro Alfieri

Es una manera de vivir el final de 2022, pero también una consecuencia coherente: el conjunto xeneize ha ido mutando desde el principio, pasando por un quiebre importante y hasta llegar a semejante desenlace.

En cada etapa hay algo diferente representado en cada equipo que se eligió en el certamen. Por lógica, el de la definición de esta tarde distará del que inició el trayecto. Ahora bien, en Boca no fue una cuestión basada en la construcción paulatina de una base titular, sino que a lo largo de las 27 jornadas hubo piezas del rompecabezas que desaparecieron del armado, por lo que intentó terminarlo con lo primero que palpaba. Incluso, hubo situaciones en las que el propio club deseó perder algunas piezas que encajaban mejor (o, al menos, eso parecía) y las reemplazó, sin importar las consecuencias.

Carlos Izquierdoz, el capitán que peleó por los premios y fue declarado prescindible por los dirigentes, emigró a la segunda categoría de España. Andre Penner - AP

El 5 de junio, fecha de inicio del torneo, el conjunto de la Ribera ya arrancó el camino de manera desgastada y exigida: con unas “vacaciones” de apenas cinco días, el equipo –por entonces comandado por Sebastián Battaglia– no tuvo tiempo de disfrutar la Copa de la Liga obtenida el 22 de mayo ni la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores que logró el 26 de ese mes.

Entonces, recibió a Arsenal con muchísimo recambio para que la formación asentada (en esa época sí se había encontrado una base interesante) descansara una semana más. Hoy, en principio, ni siquiera se comparte el esquema de aquel entonces: mientras ahora funciona un 4-4-2, en esa primera fecha hubo un dibujo 4-3-3. Y hasta el arco estuvo protegido por Javier García y no por Agustín Rossi. Una línea de fondo conformada por Marcelo Weigandt y Agustín Sandez en los laterales (Luis Advíncula y Frank Fabra estaban citados a sus respectivas selecciones) y Nicolás Figal y Carlos Izquierdoz en la zaga. Cristian Medina, Esteban Rolón y Aaron Molinas funcionaron en el centro del campo, mientras que la ofensiva la compusieron Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Luca Langoni, la gran aparición desde la división reserva: anotó goles importantísimos. Santiago Hafford - La Nacion

Para dimensionar cómo termina Boca, apenas dos nombres de aquellos se repetirán: Figal y Vázquez, que no se esperaba tener la responsabilidad del gol ante Independiente, pero el desgarro de Darío Benedetto ante Gimnasia obliga su presencia. De hecho, entre los que entraron en aquel segundo tiempo estuvo Juan Ramírez, titular en estos últimos encuentros: un contraste enorme. Sí, mucho recambio, pero si se ponen sobre la mesa los nombres ideales del anterior entrenador, también encontraremos diferencias con el equipo que intentará gritar campeón.

Recién en la cuarta fecha, en el triunfo a Barracas Central (3-1), Battaglia utilizó a los que, semanas después, encararían los octavos de final de la Libertadores ante Corinthians: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Marcos Rojo y Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Zeballos, Benedetto y Villa.

Esta tarde, el inicio del encuentro no tendrá a la mitad, ya que no estarán ninguno de los centrales ni quizá los tres atacantes (Villa es duda): además de los mencionados Figal y Vázquez, hay que agregar para la definición a Carlos Zambrano, Ramírez y Luca Langoni.

Marcos Rojo, referente, el líder que se lesionó seriamente en la recta final de la Liga Profesional. Aníbal Greco - La Nación

Muchos vaivenes. De hecho, cuando Ibarra se hizo cargo ante la salida de Battaglia (todo un quiebre para el plantel, que empezaba a encontrar una identidad), tampoco sostuvo ese último once de la eliminación: para visitar a San Lorenzo, en la séptima fecha, quitó del equipo titular al “Changuito” Zeballos y, especialmente, a Izquierdoz, el capitán que enfrentó –junto a otros referentes– al Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme por un reclamo por los premios.

Luego, el técnico tuvo que rebuscárselas para suplir a Zambrano y Benedetto por sus piñas en el vestuario en Avellaneda; lesiones especialmente en la defensa, como la de Rojo (rotura de ligamento cruzado), más las bajas de Zeballos (aún inactivo) y de Villa, que acaba de reaparecer y suma minutos tras una rotura de meniscos.

El Negro Ibarra sorteó las tempestades y está a punto de ser campeón en la primera también como entrenador. Aníbal Greco - La Nación

Boca no es el mismo del comienzo de la Liga, está claro. Ni siquiera tiene el mismo entrenador. Tampoco es el del arranque del ciclo Ibarra. Se fue reinventando mediante malabares. Así y todo, está a punto de cruzar la meta antes que ninguno.