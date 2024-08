Liga Profesional: Instituto goleó a Defensa y Tigre le dio un durísimo golpe al Unión de Kily González

Escuchar

Habitualmente, los partidos del fútbol argentino son monótonos, anodinos; tienen pocas acciones de primer nivel y los goles se da en cuentagotas. Esta vez, en la continuidad de la 12ª fecha de la Liga Profesional, se dieron en continuado dos goleadas que invitan a la sospecha: nada es lo que parece.

En Córdoba, Instituto se impuso por 4 a 1 a Defensa y Justicia, y, al rato, en Victoria, Tigre superó por 5 a 1 a Unión que, en caso de ganar, se habría convertido en el líder. Esto último que provocó ira en Cristian Kily González, el DT tatengue, enérgico a la hora de las declaraciones. Sorprendió, entonces, que hubiera 11 tantos en dos partidos, con destrezas de todo tipo.

Instituto cada día juega mejor y ahora está a 3 unidades de la vanguardia de la Liga, que sigue en poder de Huracán. X

En Alta Córdoba Defensa y Justicia se puso en ventaja prontamente por medio de Gabriel Alanís, pero Instituto dio vuelta el resultado con tantos de Facundo Suárez, Gregorio Rodríguez, Gonzalo Requena e Ignacio Russo. El equipo local se prendió aun más arriba en la tabla, y el visitante puede terminar la fecha en la última posición.

A los 6 minutos Matías Sosa se citó sobre la banda izquierda con Luciano Herrera, que mandó un preciso centro para que Alanís se anticipara a una floja salida de Manuel Roffo, que luego tuvo un par de buenas intervenciones. Tres minutos después, la Gloria llegó al empate desde un córner por la derecha. Gastón Lodico hizo un perfecto centro al borde del área chica y Suárez venció la resistencia de Enrique Bologna con un bombazo de cabeza.

Síntesis de Instituto 4 vs. Defensa y Justicia 1

Un minuto después, Instituto lo dio vuelta. Giuliano Cerato realizó un pelotazo largo frontal que Suárez, el autor del primero, peinó sobre la banda derecha. La pelota llegó a Rodríguez, que abrió el pie izquierdo e hizo que Instituto revirtiera el marcador. En seguida, un tiro libre se desvió y Requena resolvió contra el arco. Y el broche de la tarde fue obra, en parte, de Silvio Romero, luego de cuya intervención el balón derivó en Jeremías Lázaro, y Russo, al final, tuvo solamente que empujar la pelota.

Más tarde, Tigre, que pelea por no descender, goleó a Unión, que no aprovechó la oportunidad de subirse a la cúspide de la Liga, posibilitada por el 0-0 de Huracán contra Argentinos en La Paternal. Con un hat trick de Florián Monzón, un gol de Blas Armoa y uno de Gonzalo Maroni, el Matador celebró como nunca desde que está el entrenador Sebastián Domínguez. El conjunto tatengue descontó mediante Nicolás Orsini.

Con Blas Armoa, autor del tercer tanto de Tigre, la magia volvió a Victoria, al menos por un rato; el Matador dejó el último puesto en la tabla. X

Tigre creó un festival. Abrió el marcador con gran jugada colectiva en la que Martín Ortega llegó al fondo y centró al primer palo para un anticipo de Monzón. Justo antes del descanso, un córner fue aprovechado por este, que atropelló a pura potencia para ganar de cabeza y estirar la ventaja.

En el inicio del segundo capítulo, un pelotazo largo a la espalda de la defensa fue aprovechado por Tomás Galván, que tocó al medio para la aparición de Armoa. Y tras el saque del medio, Tigre recuperó el balón y Maroni encaró y sacó un zurdazo bajo que se metió junto al palo izquierdo del arco de Thiago Cardozo.

El equipo dirigido por Kily González descontó vía Orsini pero siempre se mostró derrumbado, como si le hubiera pesado la presión de poder alcanzar la cima del torneo.

Compacto de Tigre 5 vs. Unión 1

Monzón quedó mano a mano y pinchó el balón con sutileza por sobre el arquero para anotar el tercer tanto personal y el quinto del cuadro local. El mejor de la noche. El Matador salió del último puesto en la tabla anual y, por ahora, se salva del descenso. Por su parte, Unión desperdició la chance de superar a Huracán y quedó con 22 unidades, ahora a dos del Globo.

“Hicimos un partido lamentable. No rescato nada”, dijo Kily. “En el fútbol a veces viene bien una piña en la boca. No somos Real Madrid. Tenemos que entrar a la cancha y estar a la altura”, advirtió. Y fue más allá, dolido por la actuación fallida: “No deberíamos haber tenido miedo. No hay nada más lindo que pelear por un campeonato... Hicimos un partido horrible”.

