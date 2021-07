Liga Profesional: se definieron los días y horarios de los partidos de la primera fecha

Con un breve comunicado a través de sus redes sociales, la Liga Profesional de fútbol definió los días y los horarios de los partidos que le darán forma a la primera fecha del torneo.

Se dará un hecho infrecuente, y es que Boca, el campeón defensor, será el protagonista del primer encuentro. Visitará a Unión de Santa Fe el viernes 16 de julio a las 19. Esto se debe a que el conjunto xeneize deberá viajar a Belo Horizonte para definir el martes 20 la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

Ese mismo día, en el segundo turno, Sarmiento recibirá en Junín a Estudiantes.

Vélez y Racing disputarán el cotejo nocturno del primer sábado Mauro Alfieri - LA NACION

El sábado tendrá como plato fuerte el cruce entre Vélez y Racing en Liniers, desde las 20.15. Pero antes habrá otros cuatro partidos: Aldosivi vs. Patronato (13.39, Newell’s vs. Talleres y Lanús vs Atlético Tucumán (15.45) y Gimnasia vs. Platense (18).

Un día después, en el tradicional día de los partidos de primera división, serán de la partida Huracán vs. Defensa y Justicia (13.30), Arsenal vs. San Lorenzo (15.45), River vs. Colón (18) e Independiente vs. Argentinos Juniors (20.15).

Por último, el lunes le bajarán el telón a la primera fecha Central Córdoba vs. Banfield (18) y Godoy Cruz vs. Rosario Central (20.15). En los próximos días se conocerá la distribución de las transmisiones televisivas, a cargo de Fox Sports Premium y TNT Sports.

River Plate y Colón de Santa Fe animarán otro de los destacados de la jornada inaugural Mauro Alfieri / LA NACION

El cronograma completo es el siguiente:

Viernes 16 de julio

19.00 Unión – Boca

21.15 Sarmiento – Estudiantes

Sábado 17 de julio

13.30 Aldosivi – Patronato

15.45 Newell’s – Talleres

15.45 Lanús – Atlético Tucumán

18.00 Gimnasia – Platense

20.15 Vélez – Racing

Domingo 18 de julio

13.30 Huracán – Defensa y Justicia

15.45 Arsenal – San Lorenzo

18.00 River – Colón

20.15 Independiente – Argentinos Juniors

Lunes 19 de julio

18.00 Central Córdoba – Banfield

20.15 Godoy Cruz – Rosario Central

