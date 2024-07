Liga Profesional: Tigre le ganó a Riestra y Sebastián Domínguez se descargó con un insulto contra los hinchas

Escuchar

Sebastián Domínguez, tras pasar por los estudios de televisión como panelista y comentarista en programas de fútbol, dio un salto a la dirección técnica, dispuesto a capitalizar su larga experiencia de futbolista. Fue ayudante de campo de Hernán Crespo en Qatar como paso previo a iniciar la carrera de entrenador principal. La oportunidad le surgió en Tigre, donde no tuvo un buen comienzo. Debutó en abril y tuvo un primer tramo de gestión desfavorable, con cinco derrotas y un empate por la Liga Profesional, lapso en el que también fue eliminado de la Copa Argentina por Chacarita.

Tigre, que ya venía de una crisis de resultados con la conducción de Néstor Gorosito y Juan Carlos Blengio, agudizó su crisis y pasó a estar comprometido con el descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios. La impaciencia de los hinchas fue en aumento. En los partidos en Victoria, se repetían las recriminaciones hacia los dirigentes y el equipo.

Domínguez (44 años), con un plantel de un nivel muy inferior con el comparado con el que Diego Martínez alcanzó la final de la Copa de la Liga, intenta un juego ofensivo, de posesión de la pelota, pero la falta de consistencia lo llevó a resignar muchos puntos. Antes del receso por la Copa América consiguió un empate frente a Belgrano.

Lo más destacado de Tigre 2 - Deportivo Riestra 1

Con tiempo para los trabajos de pretemporada, los buenos resultados empezaron a aparecer en la reanudación de la Liga Profesional. Sorprendió con una victoria ante Argentinos en la Paternal y le siguió un empate de local ante Central Córdoba -único punto en ocho fechas de los santiagueños- que no conformó. Este lunes, Tigre festejó un triunfo contra un rival directo para mantener la categoría. El 2-1 sobre Deportivo Riestra lo sacó del último puesto de la tabla anual y le dio algo más de respiro en los promedios. En tres encuentros tras la Copa América, obtuvo la misma cantidad de puntos (7) que en los 19 partidos del primer semestre.

En Victoria hubo alivio y desahogo, sensaciones que Domínguez canalizó en un exabrupto hacia la platea tras el final del partido y antes de meterse en el vestuario. “La c... de su madre, puteen ahora”, fue la expresión desencajada del entrenador hacia los hinchas.

"PUTEEN AHORA" Seba Domínguez y su reacción tras el triunfo de Tigre ante Riestra.

Unos minutos antes, a los 34 del segundo tiempo, Tigre se puso 2-1 con un gol de un debutante: el delantero venezolano Eric Ramírez, que se incorporó en este mercado de pases, procedente de Atlético Nacional de Medellín. De 25 años, Ramírez había entrado a los 7 minutos de la segunda etapa por Florian Monzón.

Tigre revirtió un partido que perdía desde los dos minutos, con un gol de Antony Alonso. Empató a los 27, a través del lateral Martín Ortega. En este mercado de pases también se incorporó el volante Leonel Miranda, inactivo en Racing desde marzo. Hacía 15 meses que Tigre no ganaba un cotejo que empezó perdiendo. La última vez fue ante Deportes Tolima, por la Copa Sudamericana.

Algunas declaraciones de Domínguez llamaron la atención desde un principio. Tras caer en el debut contra Platense, hizo una reflexión como si llevara mucho tiempo al frente del plantel: “Los jugadores me creen y es lo que me mantiene como entrenador. El día que no me crean, renuncio”. Durante el reciente receso, al comunicar en una conferencia de prensa los cuatro jugadores que se desvinculaban, no se acordó de dos nombres: “Ya hablé con Aleman, Cáceres, ehhhh... y ahora me van a subir a las redes porque me estoy olvidando de los otros dos. Mirá cómo tengo la cabeza, estoy quemado”. Con la ayuda de un empleado de Tigre agregó los dos otros dos apellidos: Genez y Aguirre.

Algo más sereno, Domínguez expresó tras el triunfo: “Le pudimos dar una alegría a la gente, que venía con una angustia sostenida. Ahora hay que seguir con esta racha”. Y consultado sobre el insulto a los hinchas fue impreciso: “No sé, fue un desahogo... Me dicen que hay un video. Yo puedo putear al árbitro, a algún jugador mío. Hay cosas que ni me acuerdo. De los hinchas, me pueden putear uno o dos, pero en general la gente respondió bien a la forma en que jugamos”.

