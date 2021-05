Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé y Erling Haaland: cinco estrellas sin Liga ni Champions

Caprichos del destino, tan impredecibles como reales. Las cinco grandes estrellas mediáticas del momento despiden la temporada sin ganar la Champions… ni su Liga correspondiente. Su consuelo es común: el título de Copa de los respectivos países en los que juegan sus clubes y clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar y Erling Haaland han sido víctimas directas del irregular rendimiento de sus equipos: Barcelona, Juventus, PSG y Borussia de Dortmund. Sus goles y aportaciones individuales no han sido suficientes y se han visto superados a nivel doméstico por el Atlético, Inter, Lille y Bayern. Los tres primeros han obtenido, al menos, la recompensa de proclamarse máximos goleadores de sus campeonatos, mientras que Haaland, con su media de casi un gol por partido (0,96), se ha tenido que rendir ante la contundencia de los 41 tantos de Lewandowski, ya récord histórico de la Bundesliga. Neymar, con solo nueve aciertos, ha firmado su peor registro realizador desde que llegó al PSG en 2017.

Leo, notable personal.

En un curso complicado después de haber solicitado por burofax su salida del Barcelona, el argentino ha terminado completando una buena temporada a nivel individual. Sus 30 tantos y 11 pases de gol en 35 partidos de Liga, sumados a su decisiva influencia en el juego de ataque de su equipo, le permiten acabar contrato en una predisposición óptima para la continuidad. A sus casi 34 años, la regularidad de su rendimiento continúa siendo una garantía, aunque el Barcelona no haya ganado ninguna de las seis últimas Champions, ni las dos últimas Ligas, segundo y tercero respectivamente. Como capitán levantó el trofeo de la Copa del Rey.

CR acabó de suplente.

Hasta la última jornada, en la que Pirlo decidió que el portugués no jugara ni un minuto, tuvo que esperar la Juventus para clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones. Accedió como cuarto clasificado, después de haber ganado de forma consecutiva los nueve anteriores campeonatos. El 7 ha alimentado su ego con el trofeo de máximo realizador que se le resistía desde su llegada a Italia: 29 goles en 33 encuentros. Ya puede presumir de haberlo sido en la Premier (2008), la Liga (2011, 2014 y 2015) y la Serie A. Sus otras recompensas, a los 36 años, han sido los títulos de Copa y Supercopa.

Dúo insuficiente para el PSG.

Que el PSG no gane la Liga francesa con el presupuesto y la plantilla que tiene no es fácil de explicar desde el punto de vista futbolístico. Había amasado siete de los últimos ocho campeonatos, pero en el presente ni la suma de Mbappé y Neymar le ha valido para superar al rocoso Lille de Christophe Galtier. Aunque con los altibajos provocados por la covid y las lesiones, la productividad del francés ha multiplicado la del brasileño. Sus 27 tantos y siete pases de gol le encumbran como el mejor realizador de la Ligue 1, aunque no sea su mejor registro particular (33 goles, en la 2018-19). Desde su primera temporada en el Barça (2013-14), Neymar no se había quedado tan corto: nueve dianas. Solo ha jugado 18 de los 38 encuentros posibles, con un 41% de minutos disputados. Copa y Supercopa de Francia, los premios de consolación.

Goles y liderazgo del portento rubio.

En una desigual campaña, ni los 27 goles del noruego Haaland en 28 encuentros han permitido al Borussia Dortmund luchar por el título de Liga. Su meritorio sprint final le permitió al menos alzarse hasta a la tercera plaza y clasificarse para la Champions del próximo curso, aunque fuera a 14 puntos del Bayern, y también ganar la Copa con goleada incluida al Leipzig (4-1). A nivel particular, Haaland sí ha rozado el sobresaliente.

Enrique Ortego

EL PAIS