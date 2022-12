Lionel Messi en Qatar 2022: el análisis norteamericano con cinco formas de detener a Messi

escuchar

DOHA (Enviado especial).- La nota que le da impulso a este artículo no nació en ninguna redacción de los países donde el fútbol es tradición. Se publicó en el sitio The Athletic, un medio que pertenece al prestigioso The New York Times. ¿Habrá leído su autor alguna vez Fútbol, dinámica de lo impensado (1967), la obra del periodista Dante Panzeri? “Este artículo no importa”, comienza, mientras que aquella publicación, más contundente, decía: “Este libro no sirve para nada”.

El libro de Panzeri describió una forma de sentir el fútbol. Habló de un estilo y acerca de los riesgos de querer estructurarlo, medirlo y cuantificarlo. La nota del sitio norteamericano hace todo lo contrario, bucea en la Big Data para tratar de descifrar cuáles son los cinco métodos más adecuados para detener a Lionel Messi en una cancha. Pero, ¿Qué resultados dieron esas conclusiones de la Inteligencia Artificial en este Mundial? Y lo que es más importante para la Argentina, ¿Cómo lo marcará Países Bajos en el duelo de los cuartos de final de Qatar 2022?

La cancha parece que se vació para Lionel Messi, pero sus rivales nunca lo dejarán solo Aníbal Greco - La Nación

Antes de empezar a tratar de resolver esos interrogantes, vale aclarar que el artículo señala: “Todos los jugadores de la Copa del Mundo lo han estado observando la mitad de sus vidas”. Messi es el eje de todo en este certamen. Y, por su edad, fue el ídolo de la mayoría de los futbolistas que hoy lo juegan.

También, y aquí sí que en la profundización se parece bastante a la forma de pensar de Panzeri, desliza: “Los equipos estudiarán estas cosas. Lo practicarán y luego saldrán a la cancha y 11 mentes quedarán en blanco, como esa pesadilla de presentarse a un examen final que olvidaste por completo. Porque eso es justo lo que te hace jugar contra Messi. Tiene demasiadas formas de vencerte”.

En primer lugar, se puede resumir cuáles son los cinco puntos que se indican para frenar a Messi:

Dónde encontrarlo. Según los mapas de calor, durante este Mundial, Messi se movió fundamentalmente por el sector derecho del ataque argentino, desde el centro del campo hacia adelante. Sugiere, entonces, “amontonar” gente allí, no darle espacio entre líneas y obligarlo a alejarse de la “zona peligrosa” de la cancha.

Según los mapas de calor, durante este Mundial, Messi se movió fundamentalmente por el sector derecho del ataque argentino, desde el centro del campo hacia adelante. Sugiere, entonces, “amontonar” gente allí, no darle espacio entre líneas y obligarlo a alejarse de la “zona peligrosa” de la cancha. Evitar las diagonales hacia la izquierda. La formación asimétrica de la Argentina es la clave aquí. Desde siempre, Scaloni utiliza un extremo en la banda derecha, pero no en la izquierda. No juega así en PSG Messi. Las computadoras dicen que Messi es más peligroso cuando se mueve de derecha a izquierda, porque logra encontrar la profundidad de un marcador de punta por aquel sector (tal como ocurría con Jordi Alba en Barcelona). En la Argentina ese papel lo cumple Marcos Acuña. The Athletic sugiere tapar la escalada de Acuña. Aclaración extra, no hecha por el sitio: el lateral de Sevilla fue tan profundo como pudo hasta aquí, pero no tiene la técnica de Alba, por lo que la mayor parte de sus excursiones ofensivas fueron desaprovechadas. El punto es relativo.

La formación asimétrica de la Argentina es la clave aquí. Desde siempre, Scaloni utiliza un extremo en la banda derecha, pero no en la izquierda. No juega así en PSG Messi. Las computadoras dicen que Messi es más peligroso cuando se mueve de derecha a izquierda, porque logra encontrar la profundidad de un marcador de punta por aquel sector (tal como ocurría con Jordi Alba en Barcelona). En la Argentina ese papel lo cumple Marcos Acuña. sugiere tapar la escalada de Acuña. Aclaración extra, no hecha por el sitio: el lateral de Sevilla fue tan profundo como pudo hasta aquí, pero no tiene la técnica de Alba, por lo que la mayor parte de sus excursiones ofensivas fueron desaprovechadas. El punto es relativo. Si el pase no existe, no dejar que vaya hacia la izquierda. Una vez que toma el centro del campo, además del peligro de remate, encuentra buenos pases. El más beneficiado en este Mundial fue Lautaro Martínez… (Nota al margen: otra vez, al igual que Acuña, su imprecisión no le dio frutos al buen desempeño de Messi). ¿Cómo detenerlo? La propuesta de TA es presionarlo desde atrás cuando llega a recibir el balón… aunque también aclara que los giros de Messi pueden hacer impredecible que esta estrategia funcione. Por eso, dice que la forma ideal es flanquearlo con dos hombres (aclaración: tal como lo hizo Australia).

Una vez que toma el centro del campo, además del peligro de remate, encuentra buenos pases. El más beneficiado en este Mundial fue Lautaro Martínez… (Nota al margen: otra vez, al igual que Acuña, su imprecisión no le dio frutos al buen desempeño de Messi). ¿Cómo detenerlo? La propuesta de es presionarlo desde atrás cuando llega a recibir el balón… aunque también aclara que los giros de Messi pueden hacer impredecible que esta estrategia funcione. Por eso, dice que la forma ideal es flanquearlo con dos hombres (aclaración: tal como lo hizo Australia). No dejar que aceche en el segundo palo. Vale, aquí, la cita exacta de NYT: “Si trazaras todos los billones de tiros que Messi ha realizado en su carrera, formarían un hermoso y pequeño arcoíris de destrucción que se arquea desde el medio espacio derecho fuera del área hasta a la esquina izquierda del área chica, a lo largo del camino en el que gambetea o busca un tiro”. Como el ataque argentino se inclina a la derecha (para conectar con De Paul, Di María o Molina), Messi tomará distancia del centrodelantero (Julián Álvarez o Lautaro Martínez). Así, crea una distracción. Los equipos suponen que es mejor tenerlo fuera del lugar donde está el balón. Pero allí puede aparecer por el centro.

Vale, aquí, la cita exacta de NYT: “Si trazaras todos los billones de tiros que Messi ha realizado en su carrera, formarían un hermoso y pequeño arcoíris de destrucción que se arquea desde el medio espacio derecho fuera del área hasta a la esquina izquierda del área chica, a lo largo del camino en el que gambetea o busca un tiro”. Como el ataque argentino se inclina a la derecha (para conectar con De Paul, Di María o Molina), Messi tomará distancia del centrodelantero (Julián Álvarez o Lautaro Martínez). Así, crea una distracción. Los equipos suponen que es mejor tenerlo fuera del lugar donde está el balón. Pero allí puede aparecer por el centro. Detener a Di María y a De Paul. Si todas las advertencias anteriores funcionaron, entonces hay que ocuparse de estos otros dos jugadores. “Marcarlos a ellos dos no es tan difícil como a Messi”, completa el diario. Y corta el triángulo de gestación.

El diario, cierra con una humorada y comenta: “Si todo lo demás falla, hay que cometer penal. Los patea Messi y allí su media de acierto es como la de cualquier otro jugador”.

Los datos son elocuentes: la matriz de pases de Messi señala que se conectó mucho más con los volantes que con sus distintos compañeros en el ataque. Paredes (6 vs. Arabia Saudita), Mac Allister (11 vs. México y De Paul (15 vs. Polonia y 11 vs. Australia) fueron quienes más pases suyos recibieron en cada partido, según las estadísticas que proporcionas OPTA Stats Perform. En cambio, sus conexiones con Lautaro Martínez y Julián Álvarez fueron mínimas: contra México, por ejemplo, no se registró ni una sola cesión del 10 al delantero de Inter (luego reemplazado por el ascendente álvarez). ¿Y quién le pasaron más la pelota al capitán? De Paul figura a la cabeza de ese ranking: por posición, ambos en general corridos a la derecha, el volante conecta fácil con Messi. Fue el compañero que más pases le dio contra Arabia Saudita (6, igual que Paredes), Polonia (20) y Australia (14). Solo ante México otro compañero lo aventajó: Guido Rodríguez (9)

¿Qué pasó hasta ahora?

Hasta aquí el decálogo de alternativas que los norteamericanos analizaron para frenar a Messi. ¿Qué fue lo que pasó en esta Copa del Mundo?

Nunca le hicieron marca personal. Si bien es una alternativa que incomoda a Messi, también lo vuelve peligroso. Se fastidia y toma el duelo como un desafío a sus habilidades. Aunque no es el mismo de su juventud, si se despega de su marca con una gambeta o por velocidad, rompió una línea defensiva y con la creación de espacios se vuelve ingobernable.

Si bien es una alternativa que incomoda a Messi, también lo vuelve peligroso. Se fastidia y toma el duelo como un desafío a sus habilidades. Aunque no es el mismo de su juventud, si se despega de su marca con una gambeta o por velocidad, rompió una línea defensiva y con la creación de espacios se vuelve ingobernable. Arabia Saudita no tuvo una estrategia contra Messi, sino contra todo el ataque argentino. Adelantó la línea de fondo (no tiró el achique), y le recortó el terreno para maniobrar. Como ese día Messi jugó bien de punta y nunca retrocedió a buscar el balón para generar juego, quedó atrapado entre la trama del offside y la falta de espacios para recibir. Sin embargo, generó varios pases entre líneas que terminaron en goles (anulados por offside). Después de un primer tiempo malo para los asiáticos y el posterior histórico triunfo, se hizo viral un video del DT Hervé Renard, que les gritó a sus jugadores. “Messi tiene el balón, te parás frente a él. ¡Sáquense una foto si quieren! ¡No tiene a nadie! ¿Vieron lo que hicieron? ¡Esto es un Mundial!”, los arengó para que fueran más intensos con él.

Ali Al-Bulaihi toca el hombro del delantero argentino Lionel Messi; trató de intimidarlo: ¿lo habrá logrado? ODD ANDERSEN - AFP

México lo contuvo bien en la primera mitad de manera escalonada, con Guardado y Herrera en el centro, más la asistencia del lateral Gallardo. Pero en la segunda parte, cuando ya no estaba el experimentado Guardado, se metió atrás y en el primer hueco que dejó el medio campo, Messi anotó el gol que destrabó el partido. ¿Qué había dicho Martino antes del partido? “Detenerlo pasa más por que él tenga una mala tarde que por lo que hagamos nosotros”. No le fue bien al DT argentino con eso.

Estéril cruce de Kevin Álvarez: Messi ya remató para abrir el marcador de la Argentina ante México; el Tata Martino lo sacó exactamente después de esa jugada Julio Cortez - AP

Polonia se cerró en una defensa en bloque con dos líneas de cuatro y no le dio espacio a Messi en la primera parte. En la segunda, después de errar el penal, el capitán argentino bajó hasta la mitad de la cancha, se metió entre los zagueros Otamendi y Romero para buscar la pelota y comenzar desde allí los ataques. Jugó un buen partido, pero no consiguió ser desequilibrante. Eso sí: fue el primer partido en el que el equipo completo de la Argentina jugó bien. En esos casos, todo se vuelve más fácil para Messi. “Se necesita más de una persona para detenerlo”, dijo Czeslaw Michniewicz, entrenador polaco. Con marcas escalonadas lo consiguió al principio, pero no pudo hacer mucho sobre el final.

Matty Cash frente a Lionel Messi; la doble línea de cuatro polaca sólo funcionó en el primer tiempo IG @mattycash622

Australia le puso mucha atención. No le hizo seguimiento personal, pero sí dobló las marcas cuando recibió la pelota. Por lo general, un mediocampista y un defensor lo encerraron. Mooy y Rowles, o McGree y Behich. O cualquiera de estos combinados. Como Messi bajó mucho a buscar la pelota en ese partido, también participaba del doble marcaje el atacante Irvine. Ninguna idea es mala. Lo que importa es la ejecución y la inspiración del rival… Para Australia fue un desastre. Messi estuvo imparable en ese partido. Especialmente en la segunda mitad, cuando después del gol se abrieron espacios. “Hicimos un esfuerzo inteligente por neutralizarlo… pero es el mejor de la historia”, se lamentó Graham Arnold tras el partido. Antes del partido, Milos Degenek, uno de los defensores, había relativizado la importancia de Messi. “Será un honor jugar los octavos de final, pero no contra Messi. Amo a Messi, pero al fin de cuentas es un humano, nada más”.

Una muestra del doblaje de marca de Australia sobre Messi: Aaron Mooy y Mitchell Duke, a la caza del capitán argentino Aníbal Greco - La Nación

¿Qué plan usará Van Gaal?

Probablemente ninguno especial. Poner mucha presión a sus jugadores sobre la importancia de un rival puede ser intimidante y contraproducente. Holanda es un equipo que de por sí le va a complicar mucho el andar a Messi. Tiene un sistema de cinco defensores en el fondo, con tres zagueros corpulentos. Si Messi va a la izquierda en ataque lo tomará Timber; si elige la derecha, lo cerrará Aké. Virgil Van Dijk quedará siempre detrás para cruzar si algo falla.

Como Messi se recuesta mucho a la derecha, seguramente también tendrá varios duelos con Daley Blind, el carrilero de ese lado. Y si intenta posarse como enganche, serán Marten de Roon y su excompañero Frenkie de Jong quiénes lo intentarán frenar. ¿Qué dice Van Gaal? “Es el jugador más peligroso, el que crea más ocasiones y las hace él mismo, pero por otro lado no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí también están nuestras posibilidades ”.

Pero todas son especulaciones. No está nada mal intentar hacer todo lo posible por encontrar una victoria. Como analizar hasta el hartazgo los movimientos, las jugadas, los números. El viernes próximo, a las 16, y por tercera vez para la Argentina en el estadio Lusail, los jugadores entraran en la cancha y, como dijo Panzeri, la inspiración, la entrega y lo que ellos decidan resolverá un resultado. Uno impredecible y escurridizo por mayor que sea el esfuerzo que se haga para intentar atraparlo. Por eso es muy posible que esta extensa recopilación de datos y reflexiones… no tenga utilidad alguna.