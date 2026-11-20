El fútbol siempre está vinculado con los negocios, mucho más en una liga que busca más atracción temporada tras temporada. Y la publicación de la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) confirmó lo que ya parece una constante: Lionel Messi está primero en todo. Inclusive en los Estados Unidos. El capitán argentino, a los 39 años, sigue jugando en otra dimensión. La actualización salarial de la temporada 2026 ubicó nuevamente al rosarino como el futbolista mejor pago de la liga, con US$28,3 millones anuales, una cifra que supera incluso la masa salarial completa de la mayoría de las franquicias del campeonato.

El informe también refleja cómo la MLS profundizó su transformación en los últimos años. Lejos de ser un destino exclusivo para figuras en el tramo final de sus carreras, la competencia incorporó en este mercado a nombres de peso internacional, como el polaco Robert Lewandowski, el francés Antoine Griezmann y el coreano Son Heung-min, que ingresaron directamente entre los contratos más elevados del torneo.

⚠️🇦🇷🇺🇸 La MLS informó los SALARIOS de TODOS LOS JUGADORES de la liga en este 2026.



💰 ¿El Top 10 de ARGENTINOS? Así:



1) Lionel Messi - USD 28.3M.

2) Rodrigo De Paul - USD 9.6M.

3) Germán Berterame - USD 3.8M.

4) Nicolás Fernández Mercau - USD 3.6M.

5) Cristian Espinoza - USD… pic.twitter.com/br65BbGqKr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 19, 2026

Sin embargo, ni siquiera esos refuerzos lograron acercarse a Messi. El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain conserva una ventaja cercana a los nueve millones de dólares respecto de su perseguidor inmediato, el polaco Lewandowski, que percibe US$ 19,5 millones en Chicago Fire. Detrás se ubica Griezmann, la flamante incorporación de Orlando City, con US$ 13,9 millones.

La otra gran presencia argentina en los primeros puestos es Rodrigo De Paul. El volante campeón del mundo y compañero de Messi en Inter Miami aparece sexto en la clasificación general, con una compensación garantizada de US$9,7 millones por temporada. El monto lo ubica por delante de varias figuras consolidadas de la liga y confirma la apuesta de la franquicia de Florida por construir un proyecto deportivo alrededor de jugadores de jerarquía internacional.

Rodrigo De Paul, sexto en la lista salarial de la MLS, y Lionel Messi, el número 1 en todo RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La comparación entre los argentinos y las principales figuras europeas resulta reveladora. Messi gana más del doble que Son Heung-min, una de las grandes estrellas asiáticas de la última década, y supera ampliamente a futbolistas de probado recorrido en la élite como Thomas Müller, Emil Forsberg y Timo Werner. De Paul, por su parte, percibe más que Müller, Forsberg, Hany Mukhtar, Denis Bouanga y Carles Gil, varios de los nombres más importantes del campeonato durante las últimas temporadas.

Los números también ofrecen una radiografía del nuevo mapa de poder de la MLS. Inter Miami cuenta con dos de los diez contratos más altos de la liga y se consolidó como el principal polo de atracción de figuras internacionales. La llegada de Messi modificó la capacidad de seducción del club y de toda la competencia, que hoy puede competir por futbolistas que hasta hace poco parecían destinados a permanecer en las grandes ligas europeas.

Otro dato significativo es que el podio ya no está compuesto exclusivamente por veteranos en busca de sus últimos contratos. Son, De Paul, Breel Embolo y Miguel Almirón llegaron a la MLS todavía en condiciones de competir al máximo nivel, una señal de que el torneo estadounidense dejó de ser únicamente una escala final para transformarse en una alternativa cada vez más atractiva desde lo deportivo y lo económico.

El saludo entre Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski, que aparece detrás del argentino en la lista de mejores salarios de la MLS GEOFF STELLFOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los futbolistas argentinos, la diferencia también es muy amplia. Detrás de Messi y De Paul aparece otro jugador de Inter Miami, Germán Berterame, con US$3,8 millones, seguido por Nicolás Fernández Mercau (New York City), con US$3,65 millones, y Ezequiel Ponce (Houston Dynamo), que supera los US$3 millones anuales.

Más atrás figuran Cristian Espinoza (US$2,34 millones), Martín Ojeda (US$1,78 millones), Tomás Chancalay (US$1,27 millones), Joaquín Pereyra (US$1,09 millones) y Facundo Mura (US$1,03 millones). La distribución de los salarios muestra, además, la fuerte presencia argentina en la liga, con futbolistas repartidos en varias franquicias y ocupando lugares relevantes.

Aunque los salarios difundidos por la MLSPA no incluyen ingresos comerciales, acuerdos publicitarios ni otros beneficios contractuales, las cifras permiten dimensionar el crecimiento financiero de la liga.

Los 20 mejores salarios de la MLS