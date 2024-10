Lionel Messi hoy: horario, TV y cómo ver online Inter Miami vs. Columbus Crew

Escuchar

Este miércoles, desde las 20.45 (horario argentino), Inter Miami visita a Columbus Crew, con la presencia de Lionel Messi en el equipo titular, en un partido correspondiente a la fecha 35 de la Major League Soccer (MLS) 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del estadounidense Drew Fischer, se disputa en el Lower.com Field de Columbus, Ohio, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo en el que brillaron los argentinos Federico Higuaín y Guillermo Barros Schelotto, quien en las últimas horas apareció como uno de los principales candidatos a convertirse en el nuevo DT de Boca Juniors, marcha segundo en la clasificación general de la Conferencia Este con 57 puntos conseguidos en 30 partidos, producto de 16 triunfos, nueve igualdades y cinco caídas. Viene de empatar 2 a 2 con DC United por los goles del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y el canadiense Jacen Russell-Rowe (el belga Christian Benteke convirtió los tantos del local).

Columbus Crew es el vigente campeón de la MLS; en 2023 venció en la final a Los Angeles FC Sue Ogrocki - AP

El conjunto dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, por su parte, lidera la tabla de posiciones de la misma zona con 65 puntos cosechados en igual cantidad de compromisos (19 victorias, siete empates y cuatro derrotas). En la última jornada jornada empató 1 a 1 con Charlotte, como local, por los goles de Messi y el polaco Karol Swiderski. En caso de sumar de a tres, se quedará con el MLS Supporters’ Shield, galardón que se le entrega al equipo con más puntos de la Temporada Regular. Sin embargo, para conseguirlo, debe cortar con la “mala” racha, ya que acumula tres empates consecutivos: 2 a 2 vs. Atlanta United, 1 a 1 vs. New York City y 1 a 1 vs. Charlotte.

Columbus Crew vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 35 de la MLS 2024.

Día : Miércoles 2 de octubre.

: Miércoles 2 de octubre. Hora : 20.45 (horario argentino).

: 20.45 (horario argentino). Estadio : Lower.com Field, Columbus, Ohio, Estados Unidos.

: Lower.com Field, Columbus, Ohio, Estados Unidos. Árbitro: Drew Fischer (Estados Unidos).

Columbus Crew vs. Inter Miami: cómo ver online

El partido no se transmite por TV en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

Todos los partidos de Lionel Messi e Inter Miami en la MLS se transmiten por Apple TV+

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Columbus Crew corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.96 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

