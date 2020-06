Uno de los siete remates al arco desviados de Messi en el 2-2 frente a Celta. Fuente: AP

Cuando cuatro fechas atrás convirtió el penal contra Leganés a los 24 minutos del segundo tiempo, pocos o nadie habrían imaginado que 291 minutos después -tres partidos completos más 21 minutos- Lionel Messi seguiría buscando tercamente el gol 700 de su carrera, que se le niega. A la par de la impotencia del Nº 10, menos sorpresiva es la desteñida imagen futbolística de este Barcelona, que sufre por el juego y por los resultados que condicionan seriamente sus aspiraciones de seguirle el tren a Real Madrid en la pelea por el título de la Liga de España.

El 2 a 2 ante Celta, que intenta escapar de los puestos de descenso, en Balaídos, donde el equipo catalán no gana desde 2015, lo dejará dos puntos debajo de Real Madrid si el conjunto de Zinédine Zidane supera este domingo al colista Espanyol, que acaba de despedir al director técnico Abelardo. Cuando le quedan seis fechas por delante, la presión aumenta para Barcelona porque está obligado a sacar más puntos que Real Madrid, ya que si terminan igualados se consagrará su clásico rival por los resultados entre sí (una victoria y un empate).

No es por falta de búsqueda ni de intención que Messi no llega al gol 700. Desde aquel penal frente a Leganés -una fecha antes había convertido contra Mallorca, en la reanudación de la competencia tras más de tres meses-, el capitán contabilizó 18 remates al arco ante Sevilla, Athletic Bilbao y Celta. No anda fino de puntería: sólo tres fueron entre los tres palos, y en los últimos dos encuentros no registra ningún acierto.

Este Barcelona poco confiable y discontinuo depende cada vez más de la eficacia de Messi, que igualmente no le suelta la mano al equipo, sino que se la tiende con la contribución de las asistencias. De sus pies surgieron los pases para los dos tantos de Luis Suárez, que se reencontró con el gol tras la operación de los meniscos en enero. Messi acumula 294 asistencias en partidos oficiales. Y su amigo uruguayo es uno de los principales beneficiarios: recibió 38. Es muy recordado un pase-gol también frente a Celta en 2016 a partir de un penal que el rosarino tocó a un costado para la entrada del Nº 9. Este sábado, ante un tiro libre cerca del área grande, viendo que el conjunto gallego ponía jugadores para cubrir cada poste, Messi optó por hacer una ejecución que fue una asistencia a Suárez, que estaba parado cerca del área chica y definió de cabeza. Otra obra maestra del entendimiento.

Messi se abraza con Luis Suárez, en una sociedad muy productiva; el rosarino hizo las asistencias para los dos goles del uruguayo. Fuente: Reuters

Barcelona desaprovechó dos ventajas: 1-0 y 2-1. Y de milagro no lamentó una derrota ya en tiempo adicional, cuando Nolito, a dos metros del arco, definió a las manos de Ter Stegen. Si bien no había recibido goles en los cuatro cotejos anteriores, defensivamente ya no impresionaba como inexpugnable. Entre las atajadas del alemán y la impericia ajena en la resolución mantuvo en su arco un cero sospechoso. Ante Celta le fue imposible conservar esa apariencia. Ivan Rakitic -reemplazante del suspendido Busquets como volante central- se equivocó con la pelota en el primer gol de Celta; Samuel Umtiti, que entre lesiones y escasa continuidad está lejísimo de ser el zaguero implacable de temporadas pasadas, nunca corrigió algunos movimientos lentos de Gerard Piqué.

Fueron titulares los juveniles Ansu Fati y Riqui Puig, indispensables para dinamizar al equipo cuando entraron en el segundo tiempo contra Athletic Bilbao. Antoine Griezmann, que ya venía señalado porque ofensivamente no encuentra socios ni espacios, se llevó parte de la responsabilidad en el segundo gol de Celta. El tiro libre del talentoso Iago Aspas pasó por el espacio de la barrera que dejó el francés -había ingresado 10 minutos antes por Suárez- al saltar y ponerse de costado. "El 2-2 ha entrado por el salto de un jugador. Nos gustaría ser más sólidos en muchos aspectos", se lamentó el director técnico Quique Setién, que como reemplazante de Ernesto Valverde no consigue mejorar al equipo, eliminado de la Copa del Rey por Athletic Bilbao, declinante en la Liga y con un decisivo partido a la vista en agosto ante el ascendente Napoli, en el desquite por los octavos de final de la Champions League (1-1 en el San Paolo).

El uruguayo Suárez hizo un análisis con gesto contrariado apenas finalizó el encuentro: "Las sensaciones son negativas, perdimos dos puntos más que importantes. Sentimos frustración, enojo. Quedan partidos complicados para nosotros y el Madrid". El centroatacante llegó a la marca de 300 goles en ligas europeas, con esta distribución: 140 en España, 91 en la Premier League y 69 en la Eredivise, de Holanda. Consultado por las razones por las que Barcelona resigna muchos puntos como visitante, el goleador dijo que "para esa respuesta están los entrenadores". Barcelona obtuvo menos del 50 por ciento del total de puntos fuera del Camp Nou (23 de 48). Real Madrid conquistó 28 sobre 45 lejos del Bernabéu y, desde la reanudación, del Alfredo Di Stéfano.

Mientras su rumbo futbolístico es indefinido, Barcelona ya empieza con los movimientos de plantel. El volante brasileño Arthur, que llegó por su perfil de juego similar al de Xavi, se va a Juventus sin haber cumplido con las expectativas. De la Veccehia Signora llegará el mediocentro bosnio Miralem Pjanic, de 30 años, que se suma a un grupo de varios treintañeros: Messi, Piqué, Suárez, Rakitic, Busquets y Vidal.

Brazos en jarra: la decepción de Messi tras un empate que dejará a Barcelona dos puntos abajo de Real Madrid si este domingo el equipo blanco le gana a Espanyol. Fuente: AFP

Justo antes del gol 700, Messi atraviesa la sequía más prolongada en esta Liga. Nunca como ahora debió esperar tanto tiempo entre un gol y el siguiente. El Botín de Oro, que ganó por sexta vez en la temporada pasada, irá seguramente en ésta a los pies del polaco Robert Lewandowski (finalizó con 34 para Bayern Munich en la Bundesliga). El martes se cruzará con el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone, que venció por 2-1 a Alavés y se afirma en el tercer puesto. Un rival muy duro, al que más de una vez supo ablandar, con los 31 goles que le marcó.