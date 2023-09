escuchar

Cualquiera podría pensar que la obra ya está terminada. Que no hay razón para un sacrificio tan grande, que no hace falta gastar más sus zapatos para recorrer de un lado hacia el otro el universo del fútbol. Nadie duda de su legado, de su lugar en la historia. Su vitrina está abarrotada de logros y la corona de Qatar bien podría haber servido para bajar el telón de una historia de colección. Sin embargo, su voracidad parece no tener fin, porque más allá de la montaña de millones que mueve a cada paso su figura, Lionel Messi siempre quiere estar adentro de una cancha. Y con el comienzo de las eliminatorias sudamericanas que abren el camino hacia la Copa del Mundo de 2026, el capitán de la selección argentina siente que no hay distancia que le impida ser parte del grupo que comenzará con la defensa de la corona el jueves próximo, en el Monumental, ante Ecuador. Porque no le importa el cansancio, tampoco las horas de vuelo, ni los 49.817 kilómetros que recorrerá si disputa todos los partidos con Inter Miami que tiene confirmados en su agenda más los seis encuentros programados del conjunto nacional hasta el final de 2023 .

Messi se sumará este lunes al grupo que Lionel Scaloni convocó para la doble fecha de eliminatorias, con los partidos ante Ecuador y Bolivia, en La Paz, con una sola misión, estar adentro de la cancha. Y no se tratará de una presencia para simplemente cumplir. No le interesa, a sus 36 años sólo ser parte, nunca le gustó eso, Messi quiere jugar. Y si eso implica diseñar estrategias para que los tiempos de descanso le permitan estar pleno para cada compromiso, está dispuesto a escuchar, pero no a negociar estar afuera. No es una tarea sencilla, porque una vez que entró en acción es muy difícil sacarlo del juego.

Messi disputará nueves partidos hasta el 21 de octubre con Inter Miami, entre MLS y la final de US Open Cup Inter Miami

“ Si Messi no me lo pide, no lo saco ”, dijo Scaloni en plena Copa del Mundo de Qatar, después del partido con Polonia en el que la Argentina ganó por 2-0 y no era necesario que el capitán complete todos los minutos. “Me siento bien jugando. La experiencia y la edad me dio saber controlarme dentro de la cancha, saber manejar los momentos de los partidos”, contó Messi hace un tiempo cuando lo consultaron por qué no quería salir de los partidos para descansar. Es complejo que acepte no estar y mucho menos cuando juega la selección, por eso fue una rareza que Scaloni pudiera convencerlo de no realizar toda la gira por Asia, ya que jugó en China ante Australia y después quedó liberado antes de que el equipo viaje a Indonesia.

Lo cierto es que el arranque del camino hacia Estados Unidos-Canadá y México 2026 le pone a Messi una agenda que, de mínima, tendrá 15 partidos en los próximos casi tres meses. Serán ocho encuentros de la MLS con Inter Miami, la final de la US Open Cup, ante Houston Dynamo, y los seis con la selección argentina por las eliminatorias. El calendario del rosarino podría ser más cargado si se clasifica para los playoffs de la MLS que se disputarían en noviembre, en caso de que eso no suceda su último partido por la serie regular de la MLS sería el 21 de octubre ante Charlotte.

Messi sumará horas y horas de vuelo y muchos kilómetros con este calendario. Y el ejemplo más claro comenzó con el viaje de Los Ángeles hasta Miami de este domingo, tras el encuentro con Inter, para hacer una escala en Miami y finalizar en Ezeiza pasada la medianoche Argentina. Sólo con estos tramos, el capitán argentino ya tendrá en su espalda más de 10.000 kilómetros recorridos. Y es necesario tener en cuenta, que de estar en todos los encuentros y de no mediar problemas físicos, deberá cargar su equipaje para viajar a La Paz, por la segunda fecha de las eliminatorias, el 12 de septiembre próximo, y sumará otros 7000 kilómetros (sumando el retorno a Miami).

Lionel Messi abrió la cuenta de la victoria de la selección argentina vs. Australia, en la gira que el equipo realizó por Asia y después no estuvo en Indonesia Lintao Zhang - Getty Images AsiaPac

El regreso a los Estados Unidos implicará para Messi cumplir con compromisos en Georgia, Orlando, Chicago y Charlotte. En los Estados Unidos las distancias son muy extensas y suele demandarles un desgaste importante a los jugadores, más allá de que viajan en aviones privados y con todos los lujos posibles. Y si bien se podría creer que Messi dosificará sus cargas para evitar problemas físicos, está claro que no es sencillo negociar estas cuestiones con el rosarino, porque no sólo Scaloni debe lidiar con el deseo constante de su capitán de jugar todos los minutos en la selección, sino que Gerardo Martino también tiene que atender esta particular forma de competir que Messi: “ Es mucho jugar cada tres o cuatro días y necesita un descanso, al menos para recuperarse. Pero mientras que no me diga nada, seguirá dentro del campo ”, reconoció el Tata.

Ahora bien, los años lo volvieron más permeable y cuando se trata de estar pleno para la selección parece que sí está dispuesto a ceder y no forzar su físico más de la cuenta. Incluso, aceptó ser suplente en el arranque de Inter en la MLS con el partido como visitante ante New York RB: “Nosotros no nos podemos separar del plan e hipotecar el físico de ‘Leo’ porque no estamos para reventar al jugador”.

Y la realidad es que Messi también tiene por delante compromisos por eliminatorias de alta exigencia. Nunca fue sencillo el camino hacia una Copa del mundo y mucho menos lo será ahora que todos quieren poner de rodillas al equipo campeón. Entonces, sabe lo complejo que será el choque con Paraguay en el Monumental, del 12 de octubre próximo y también lo desafiante que podría ser el viaje a Lima para medirse con Perú, cinco días más tarde. Esa doble jornada se disputará en instancias definitorias para la clasificación a los playoffs de la MLS y ahí también tiene mucha atención el rosarino.

El arranque de las eliminatorias empujan a Lionel Messi a querer estar en todos los partidos de la selección argentina Soledad Aznarez - La Nación

Messi sabe que este esfuerzo es valioso, pero también que de no acceder a la postemporada de la liga de fútbol de los Estados Unidos, tendrá por delante sólo los dos partidos de noviembre ante Uruguay, en la Argentina, y ante Brasil, como visitante (16 y 21). Y en este escenario atípico para él, recién podría tener acción oficial con la Concachampions que comenzaría en febrero de 2024, ya que la MLS volvería a activar su competencia en marzo. “ Tuvimos la suerte de conseguir un título (en la Leagues Cup), meternos en una final (de la US Open Cup) y ahora el objetivo es meternos entre los ocho ”, dijo Messi después del éxito en Los Ángeles, lo que indica que de ninguna manera piensa en vacaciones tan largas.

Lo concreto es que el capitán de la selección argentina ya comenzó a desandar un período de 2023 cargado de intensidad en el que quiere ser protagonista, sostener su condición de campeón del mundo sin manchas, potenciar su figura de líder dentro de un grupo que lo venera y todo eso sin perderse ni un minuto dentro del campo de juego. “Me encuentro bien físicamente. Gracias a Dios puedo seguir jugando, colaborando, ayudando a mi equipo en lo que se pueda ”, dijo el rosarino hace unas horas. Está claro que la maquinaria de Lionel Messi no se detiene nunca, no puede hacerlo, no quiere frenar, necesita continuar y no se trata de dólares, sino de su deseo más genuino y lúdico: ser cada vez mejor.