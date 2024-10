Lionel Scaloni habló sobre lo que le genera Lionel Messi y describió las principales virtudes de la selección

Escuchar

De regreso al Monumental luego de la travesía que resultó el viaje a Venezuela la semana pasada, tras haberse concentrado la selección argentina en Miami, Lionel Scaloni pudo vivir un partido con otra carga emotiva en la noche del martes ante Bolivia, en la continuidad de las eliminatorias sudamericanas. El 6-0 devolvió las sonrisas después de tanta incertidumbre, con un vuelo eludiendo al huracán Milton y un partido que se demoró por las lluvias en Maturín.

Sereno, con indicaciones técnicas puntuales, por momentos de brazos cruzados, el DT mostró su cara más habitual. La rápida construcción de la goleada le llevó más calma de la que generalmente transmite. Con una botella de agua en una mano se acercó hasta donde estaban sus ayudantes, en el banco de suplentes, tras cada uno de los festejos.

“Lo que es importante es el espíritu que tiene el equipo. No lo perdió ante Venezuela, donde se jugó como se tiene que jugar. En el anterior, ante Colombia, no se daban las condiciones en el horario que se tuvo que jugar. Ganamos con nuestra identidad. Hicimos un buen partido y el hincha se fue contento”, describió el entrenador.

La satisfacción de Lionel Messi en la conferencia de prensa, por el rendimiento y el resultado logrado por el seleccionado argentino. JUAN MABROMATA - AFP

En el 4-0, mientras los jugadores se abrazaban, fue a ver el gol de Thiago Almada en una pantalla junto a Pablo Aimar, que sonreía. Enseguida, decidió darle minutos a Nico Paz. Le dio una palmada en el pecho después de algunas palabras al debutante en el seleccionado mayor y aplaudió a los que salían a la par del público. Del jugador del Como italiano, nacido en España, comentó: “Puede aportarnos muchas cosas, poco a poco. Hoy le dimos unos minutos para que se sienta identificado con esta camiseta. Juega muy bien al fútbol. Se asocia bien, tiene fuerza, gol y es alto. Es un gran jugador y sobre todo un gran chico. Tiene una gran cabeza. A nosotros nos va a aportar, pero poco a poco, lo vamos a llevar con el tiempo que requiera”.

“Seguramente Messi haya tenido mejores partidos que éste. No deja de sorprender. En un momento me siento con Pablo y le digo que esto es maravilloso. Poder estar en el banco y ver las cosas que hace... El equipo lo acompaña y lo que le pido es que juegue hasta que pueda”, reveló Scaloni.

"MESSI NO DEJA DE SORPRENDER. EN UN MOMENTO ME SIENTO Y DIGO QUE ÉSTO ES MARAVILLOSO. QUE JUEGUE HASTA QUE PUEDA, ES UN PLACER"



😍 Scaloni sobre MESSI



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/6HzXKLHTgb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2024

“No hablé todavía con ninguno de los jugadores, no los vi. Me fui a la oficina y vine para la conferencia. Creo que ya se van y no los voy a ver. Ellos ya saben que hay que seguir en esta línea, que es lo que les dije en el entretiempo. Por la gente que los viene a ver, por respetar al rival y para que puedan entrar algunos de los chicos”, amplió el DT. “Estoy orgulloso que entiendan el mensaje”, agregó.

Con el balance del empate ante la Vinotinto y el éxito ante los bolivianos, el entrenador exteriorizó: “Parece que hubiéramos estado concentrado un mes. Primero las bajas, que fueron muchas. Después, no saber dónde entrenar, estar sin saber si jugábamos con Venezuela, los viajes... Todo eso lo supimos superar. La semana anterior fue pesada y la predisposición de los jugadores a todo ese caos, si se lo puede llamar así, fue máxima. Tuvimos mucho tiempo en aeropuertos y encerrados en hoteles sin saber si íbamos a poder entrenar. Es una señal muy positiva”.

Pese a los suspendidos, entre ellos Emiliano “Dibu” Martínez, y a los lesionados, el grupo sostuvo el rendimiento. “En la selección argentina están los mejores y no hay relajación. Creemos que los de más experiencia no se relajan porque los chicos jóvenes quieren estar, tienen una ilusión bárbara. Los grandes saben que si le dan la posibilidad de jugar a un chico que viene de atrás pueden perder el puesto. Esa bocanada de aire nos genera un montón. Los chicos se portan de manera ejemplar”, profundizó. Dio nombres propios, de chicos y de grandes. Cada uno tiene su momento.

Para Lionel Scaloni fue un partido de pocas indicaciones a sus dirigidos; "no era un partido fácil, lo hicieron fácil", dijo MARCOS BRINDICCI - LA NACION

El entrenador habla de sus dirigidos como si fueran sus hijos. Se infla el pecho por su proyecto. “En la selección, el jugador se brinda a fondo, más allá de quién esté sentado en el banco. Los que salen en la foto de inicio son igual de importantes que el resto. Todos mantienen bien al grupo y rinden cuando les toca jugar. Hoy estoy yo y cuando venga otro entrenador los jugadores se brindarán igual que ahora, más allá de quién esté”, comentó.

¿El campeón del mundo juega cada vez mejor? “Esta selección lo que ha mejorado es entender cada partido. No era un partido fácil con Bolivia. Ellos lo hicieron fácil. Después, se abrió y el equipo pudo liberarse. En cuanto al juego, entienden cada vez mejor lo que queremos, que es algo que va dando el tiempo. Seguro que jugamos mejor que en este partido más de una vez, pero cuando ganás 6-0 con los goles de Leo, todo se magnifica”.

Y mira hacia adelante, ya. “El tiempo de disfrute es poco. Hoy es un día para estar tranquilo, pero se vienen dos rivales de cuidado y ya sabemos lo que son estas eliminatorias. Este equipo tiene ganas de jugar a la pelota. Se sienten cómodos pasándose la pelota, intentando recuperarla rápido. Es importante que hagan goles los delanteros, además de Leo, claro, nos pone contento”, dijo.

El resumen de Argentina - Bolivia

Luego informó que Giovani Lo Celso “no se sintió bien en el último entrenamiento y preferimos no arriesgarnos, sin saber qué alcance tenía la molestia. Hay que pensar en el jugador y en su club también”. El mes próximo habrá otros dos desafíos, ante Paraguay, el 14 de noviembre como visitante, y frente a Perú, cinco días más tarde en el Monumental.

LA NACION