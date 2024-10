Lionel Scaloni hizo su primer análisis de Argentina - Venezuela por las eliminatorias sudamericanas

Escuchar

Luego del entrenamiento de la selección argentina este martes en el complejo de Inter Miami, el entrenador Lionel Scaloni ofreció la primera conferencia de prensa antes del viaje a Venezuela, donde el equipo albiceleste debe jugar el jueves con el conjunto local por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas.

A la espera de lo que suceda en el Estado de Florida con la llegada del Huracán Milton, aunque la trayectoria de ese fenómeno de categoría 5 no indica que fuera a impactar donde está alojado el plantel argentino, algunas informaciones extraoficiales señalan que desde la Conmebol y la FIFA están pendientes sobre el alcance. Eso implica, incluso, la posibilidad de que el enfrentamiento pueda postergarse un día, si la situación meteorológica impidiera volar a Colombia, para luego trasladarse por tierra a Maturín. “Habíamos pedido viajar hoy, pero no nos autorizaron. Vamos a viajar teóricamente mañana, si el tiempo lo permite. No tenemos más noticia que ésa. Esperamos entrenar a la mañana y luego salir. Tuvimos mala suerte con esto”, comentó el DT.

El regreso de Lionel Messi al plantel es la buena noticia, tras la ausencia del capitán en los duelos del mes pasado frente a Chile, en el Monumental, y ante Colombia, en Barranquilla. “Messi está bien. Jugó varios partidos en su equipo en estas semanas, después de no estar en la última convocatoria, que era lo que habíamos acordado porque necesitaba recuperarse y sumar minutos. Leo está entrenando a la par del grupo y está para ser parte del equipo que juegue ante Venezuela, que será un gran rival”, analizó.

En cambio, Scaloni tiene que sobrellevar la falta de otros jugadores que usualmente son convocados, como Emiliano “Dibu” Martínez, suspendido por dos fechas por los gestos obscenos en los festejos de la Copa América tras el encuentro con los chilenos y el golpe a una cámara al final del juego con los cafeteros; y los lesionados Nicolás González, Paulo Dybala, Marcos Acuña y Alejandro Garnacho. Además, Cristian Romero debe cumplir una fecha por la acumulación de amonestaciones y Alexis Mac Allister llegó a la concentración con una molestia.

Respecto de Dibu y el Cuti, Scaloni se lamentó por la situación. “Esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu y a Romero. Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo, lógicamente son cosas que como entrenador no me gustan para los jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando es sancionado o expulsado sea por algo dentro del partido. Pero Emiliano se ha expresado de una manera muy correcta, lo ha hecho muy bien. No estoy de acuerdo con la sanción porque pasan cosas muchas peores y no se sancionan, no me parece”.

El paso del Huracán Milton no es ajeno al grupo, que esta vez se juntó muy lejos de Ezeiza. “Estamos trabajando tranquilos, bien. El lugar de entrenamiento es perfecto, pero es un tema delicado la seguridad, que es mucho más importante que el partido. Estamos preocupados por eso. Ayer entrenamos con 10 jugadores, hoy se sumaron los que habían jugado el domingo y esperamos entrenar con todo el grupo completo en la mañana del miércoles, antes de viajar”, describió el entrenador.

“Fue una convocatoria muy difícil para nosotros. La de Dibu es una baja de peso. Todavía no sabemos quién va a atajar, pero estamos bien. Tenemos a algunos jugadores tocados y esperamos recuperarlos, al menos para el segundo partido”, contextualizó, y citó el ejemplo de Mac Allister: “Está entrenando al margen del grupo. Es difícil que pueda estar con Venezuela”.

Además, Scaloni evitó involucrarse en el conflicto en Uruguay, tras las declaraciones de Luis Suárez sobre la relación de Marcelo Bielsa con los jugadores: “No es momento de echar leña al fuego. Ojalá se pueda resolver por el bien de ellos, que tenemos grandes amigos, pero conmigo siempre estuvo todo bien”.

Sobre la reacción del grupo tras la derrota con Colombia, el entrenador sentenció: “El equipo aparece siempre. Tenemos un gran plantel”.

Durante el lunes, mientras el grupo se completaba, Scaloni había hablado por primera vez en suelo norteamericano esta semana, aunque en una charla en la Universidad de Miami, con detalles del manejo del grupo y la intimidad de la convivencia de un grupo que sigue acumulando títulos y debe sostener la humildad y el nivel de competencia.

LA NACION