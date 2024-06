Lionel Scaloni rescató el triunfo, evaluará a Messi y promete cambios contra Perú

Escuchar

NUEVA JERSEY.- Los brazos en alto en el gol de Lautaro Martínez, una señal de descarga. Las manos rascándose de modo frenético la cabeza, fue el gesto que enseñó el desahogo del final, tras el agónico triunfo 1 a 0 de la Argentina sobre Chile en el MetLife Stadium. Lionel Scaloni vació sus energías en esas dos acciones, aunque el combustible estaba en baja mucho antes, por la intensidad con la que vivenció el desarrollo de un partido que la selección recién destrabó en el resultado a falta de tres minutos del tiempo reglamentario, aunque el equipo fue superior ante un rival que recién en el segundo tiempo se adelantó para lastimar. Un éxito que valió la clasificación para los cuartos de final de la Copa América, aunque deberá esperar a la última jornada, cuando se mida con Perú, para conocer si terminará en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A; sólo necesita un punto para sellar ese objetivo.

La serenidad, esa imagen de tranquilidad que solo se desborda cuando al borde del campo de juego alienta a los jugadores a sostener la presión alta para recuperar la pelota en el campo rival y quedar más cerca del arco, no lo acompañó a Scaloni a lo largo del juego. Chile, un equipo rocoso que intentó quitar espacios y cortar con falta si quedaba en inferioridad o superado por la jugada, con algunas infracciones provocaron el estallido del Gringo, que empezó preocupado, disconforme, porque el plan prosperó a medida que pasaron los minutos. La oportunidad que no logró sellar Julián Álvarez -tras el pase de Nicolás González-, le dibujó la primera sonrisa y una rápida reacción para lamentarse con sus compañeros de estrategias, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala.

“Un triunfo merecido, diría. El partido no estaba fácil y se ganó en el momento menos esperado, porque el partido se estaba yendo. Pero el equipo siguió creyendo y atacando, más allá que en los últimos minutos ellos se adelantaron. Argentina hizo todo el gasto. Chile es un rival duro, muy bien trabajado: Ricardo [Gareca] está haciendo un gran trabajo. Hay que rescatar que el equipo siempre da la cara, siempre tiene esa actitud cuando el partido se pone bravo: no se achica, eso lo tenemos garantizado. Lo primero es intentar jugar, siempre, y eso el equipo lo tiene incorporado. Hoy las cosas que planteamos las hicimos bien. No voy a evaluar si es peor o no que el partido con Canadá, eso demuestra la dificultad de la Copa América. Y satisfecho porque vamos a disfrutar de unos días y hacer jugar a los que no tuvieron rodaje y también se lo merecen”, anticipó Scaloni, sobre con qué futbolistas contará para el cierre del grupo.

El abrazo de Ricardo Gareca y Lionel Scaloni en el MetLife Stadium; el pujatense destacó la tarea que lleva adelante el Tigre al frente de Chile Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Esa mueca que combinó satisfacción con un suspiro de queja, desapareció con la falta de Gabriel Suazo sobre Lionel Messi. Una protesta airada al cuarto árbitro, el uruguayo Gustavo Tejera; el reclamo se repitió en más de una ocasión en el primer tiempo y reapareció en el segundo episodio: el árbitro principal, Andrés Matonte, imprimió continuidad, evitó cortar el juego, aunque por momentos las faltas se acumularon y Scaloni iba y venía para presentar sus protestas a Tejera. La intranquilidad tuvo un pico: el esfuerzo que ensayó Messi, que venía de recibir hielo en el aductor derecho, y el movimiento de elongación del músculo, encendieron las alarmas. La inquietud, sin embargo, se esfumó con el remate de Leo, desde fuera del área, que rozó el poste izquierdo de Claudio Bravo. “Con Leo no hablé, pero terminó jugando e hizo la carrera con Ángel [Di María] y Lautaro [Martínez] de 50 metros y esa fue la última imagen que tengo. No puedo decir más, porque no hablé”, relató sobre las incógnitas que se abrieron sobre una posible lesión del capitán.

A Scaloni no le gusta hablar de individualidades, aunque hizo mención a un puñado de jugadores. “Enzo [Fernández] está bien, recuperado y le dimos la oportunidad de jugar porque lo vamos a necesitar. Podríamos haber esperado un partido más, pero lo queríamos tener cuanto antes. Con Alexis [Mac Allister] habían jugado y nos gustó, pero también lo tenemos a Leandro [Paredes], que lo hizo muy bien con Canadá. Y Dibu [Martínez]… los arqueros son un problema cuando no tienen trabajo y hoy nos salvó en dos ocasiones: bienvenido sea. Estamos contentos con él”.

Lionel Scaloni habla con el árbitro uruguayo Andrés Matonte; el director técnico ensayó varios reclamos al cuarto árbitro Gustavo Tejera durante el partido Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La presencia combinada de Julián Álvarez y Lautaro Martínez volvió a la escena. Entre los dos anotaron los tres goles de la Argentina en la Copa América, y el seleccionador fue contundente: “El primer contento es Lautaro, por el gol; el segundo, Julián; el tercero soy yo. Me van a intentar sacar algo que no voy a decir. Voy a poner al que pienso que es el indicado para ese partido. Para un entrenador es difícil, soy de los que piensa que juegan 11 y el equipo tiene que estar equilibrado. Hay momentos que se puede desequilibrar, porque necesitás ganar, pero me gusta un equipo con estructura y es difícil mantenerla con cierto tipo de jugadores. El debate será por todo lo que resta de la Copa”.

Las estadísticas y las rachas persiguen a Scaloni. En el debut de la Copa América de los Estados Unidos, el seleccionador campeón del mundo rompió el hechizo con la victoria por 2-0 sobre Canadá. El pujatense arrastraba un empate y una derrota en los estrenos de los certámenes continentales que se jugaron en Brasil en 2019 y 2021, y un tropiezo en el puntapié inicial de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni le alcanza la pelota a Mauricio Isla; las trepadas del lateral fue uno de los cuidados que tuvo la Argentina para bloquear los ataques de Chile Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En la actual aventura estadounidense, la albiceleste hizo su presentación en el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, y para el segundo episodio se trasladó al MetsLife Stadium, donde los números volvieron a envolver al entrenador que asumió el cargo con un interinato en 2018: la selección no perdió en ninguno de los seis partidos que disputó frente a La Roja con Scaloni al mando. Eliminatorias, Copa América o amistoso, en Santiago de Chile, en Santiago del Estero, Río de Janeiro, San Pablo, Los Ángeles y ahora Nueva Jersey, la hoja de ruta enseña tres festejos y tres igualdades. La serie invicta como entrenador tuvo una mancha como futbolista: Chile fue una daga que se clavó en el cuerpo de Scaloni. El santafesino jugó el torneo Preolímpico de Londrina y la derrota 1-0 en la jornada final ante La Roja dejó a la Argentina, dirigida por José Pekerman, fuera de los Juegos Olímpicos de Atenas 2000.

La Argentina superó la segunda valla en la Copa América y aseguró la clasificación para los cuartos de final. Con un Messi tocado en el aductor, Scaloni preparará el juego con Perú. El capitán seguramente tendrá descanso. “Vamos creciendo a medida que se va desarrollando la Copa. Satisfecho con la selección, no diría que falta algo, aunque es lógico que hay cosas para corregir. Estamos en un buen momento y vienen lindos desafíos”, apuntó el Gringo, que de los reclamos con los árbitros pasó a la serenidad en la conferencia de prensa.

LA NACION