Lionel Scaloni y el duelo contra Bolivia: la vuelta de Mac Allister, las bajas y las complicaciones que dejó Venezuela

Lionel Scaloni empezó a palpitar el duelo correspondiente a la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas frente a Bolivia en el estadio Monumental, este martes, desde las 21. La Argentina intentará regresar a la victoria después de dos partidos sin triunfos, con caída en Barranquilla frente a Colombia y empate en Maturín frente a Venezuela.

Sobre este último encuentro, el DT expresó: “El partido vieron lo que fue, la condición en que se jugó y hay que agregar el viaje. La vuelta fue difícil, con una escala larga en Barranquilla, fue cansador. Recién ayer pudimos hacer algo con todo el equipo. Hoy haremos el entrenamiento final para definir el equipo. Mac Allister va a entrenarse hoy; si está para jugar lo sabremos después de la práctica”.

"ESTÁ LA POSIBILIDAD DE QUE JUEGEN MESSI, LAUTARO Y JULIÁN JUNTOS"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previa al duelo con Bolivia, se refirió a la chance de que la Pulga, el Toro y la Araña compartan el tridente de ataque.

Por las numerosas bajas de última hora, Scaloni podría haber citado algún futbolista más, pero luego explicó por qué no lo hizo: “Valoramos eso en función de cómo veíamos a los jugadores después del viaje y el partido, pero no hubo necesidad. Teníamos a algún jugador de la Sub 20 para buscar, por eso fuimos a ver los partidos -amistosos contra Uzbekistán-, pero consideramos que no hacía falta”.

El entrenador también se refirió a la posibilidad de cambios en el ataque argentino, entre Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Messi, o la chance de que estén los tres: “En principio, valoramos la posibilidad de jugar con los dos, o vemos si jugamos con uno solo. En la Copa América jugamos con tres. En cuanto a Lautaro y el Balón de Oro, soy su entrenador, tuvo un año espectacular y lo merece más que nadie, ojalá que se le pueda dar, estuvo desde el primer minuto con nosotros. Ojalá que se le dé, y si no es ahora, será más adelante porque tiene mucho futuro”.

🗣️ "LAUTARO MERECE EL BALÓN DE ORO MÁS QUE NADIE"



El entrenador de la #SelecciónArgentina se refirió a la chance de que el Toro pueda conseguir el galardón al mejor futbolista del año y fue contundente.

Frente a Venezuela, Lionel Scaloni llegó a los 80 partidos al mando de la selección argentina y sobre ese dato, se mostró muy orgulloso: “Está bueno haber durado tanto, más que lo que conseguí, porque es un puesto hermoso, pero con todas sus dificultades. Lo que más orgullo me da es estar tanto tiempo y de la manera en la que estuvimos, eso es lo que valoramos. Allá por 2018 nunca pensamos que íbamos a llegar a esta situación y estamos orgullosos de cómo llevamos este proceso, más todavía con los títulos que logramos. Para los chicos tiene un significado especial, esto hace que ellos puedan intentarlo y es ilusionante para ellos haber visto a su selección competir de esta manera”.

Lionel Scaloni cumplió 80 partidos al frente de la Albiceleste desde su debut en 2018 CHRIS ARJOON - AFP

El duelo de este martes será ante Bolivia, selección que lleva tres triunfos en fila y se posiciona en zona de clasificación al próximo mundial. Ante la consulta de lo que espera de la Verde, fue muy cauto porque resaltó la manera que tiene de jugar: “Pensamos, más allá del rival, tener el máximo respeto. Vienen bien, ganando seguido, con un cambio de entrenador que les hizo bien. Juegan bien, no nos podemos confiar y en algún momento del partido pueden tener la pelota y tenemos que estar preparados para ese momento. Tienen sus armas, las estudiamos y es un rival a tener en cuenta”, reveló.

"ES UN PUESTO HERMOSO, ALLÁ POR 2018 NO PENSÁBAMOS NUNCA QUE IBAMOS A LLEGAR A ESTA SITUACIÓN"



🥹🇦🇷 Espectacular análisis del CICLO SCALONETA... ¡Hecho por el propio Scaloni!



Espectacular análisis del CICLO SCALONETA... ¡Hecho por el propio Scaloni!

El rendimiento de Gerónimo Rulli reemplazando al suspendido Emiliano Martínez frente a Venezuela fue muy bueno, y Scaloni lo dejó en claro luego de ese partido. Una de las preguntas tuvo que ver con que si es posible que pueda haber recambio en el arco con el pasar de las eliminatorias. El entrenador expresó que le gustaría, pero no en este momento: “No me gusta pensar en más allá, tenemos que pensar en el partido del martes y después vienen dos fechas complicadas. Ojalá pase que tengamos la chance de poder cambiar, pero mientras no podamos, no me lo planteo Es una opción porque te da la posibilidad de elegir, pero no lo pensé porque nos quedan partidos difíciles”.

Scaloni hizo referencia a algunos futbolistas. Uno de ellos fue Giovani Lo Celso y su gran presente en Betis de España, luego de no tener mucho lugar en el Tottenham inglés: “Fue a un club en el que siempre se sintió bien, se encuentra cómodo y es importante que juegue. Al final, no es fundamental la liga, sino que jueguen y tengas minutos. Ese es un concepto básico”. Sobre Lisandro Martínez, respondió por qué no fue titular, pero no tuvo que ver con su presente en Manchester United: “Está bien, él no jugó porque decidimos que juegue Otamendi y nosotros decidimos por lo que vemos y creemos; a veces nos equivocamos. Jugó Ota porque lo veíamos bien y creíamos que podía jugar él, pero Lisandro está muy bien”.

Lisandro Martínez podría volver a la titularidad frente a Bolivia Pamela Smith - AP

Por último habló del nivel de las eliminatorias y dejó su punto de vista: “No sé si son las más parejas, pero son dificilísimas. Siempre han sido así. En la eliminatoria pasada también estaban todos juntos, pero después en algún momento se va a acomodar y veremos a equipos que tiene que estar arriba por juego y porque tienen buenos jugadores”.

En la misma línea, se refirió al plus que pone el rival, pero al final le dejó un mensaje a sus jugadores y en especial a Emiliano Martínez: “Es un tema que tocamos al inicio de esta convocatoria, no sólo a nivel futbolístico, también emotivo. Los rivales quieren ganarnos y es normal, pero siempre fue así, no sé si se magnificó, nosotros tenemos que aprender que va a seguir pasando y no tener reacciones, que son cosas que van a seguir pasando y hacen que después nos privemos de tener algunos jugadores”, dijo en relación al arquero que, tras la derrota frente a Colombia en Barranquilla, le dio un golpe a una cámara y terminó siendo suspendido por la FIFA.

Lionel Scaloni, sobre el "plus" de otras selecciones a la hora de enfrentarse a Argentina: "Tenemos que aprender que hay cosas que van a seguir pasando, que suceden, y que las reacciones que hemos tenido no debemos tenerlas más".

Para este duelo contra Bolivia, Scaloni tendrá de nuevo a disposición a Cristian “Cuti” Romero. El defensor de Tottenham cumplió con su fecha de suspensión por acumulación de amarilla y todo indica que será titular en lugar de Germán Pezzella. Pero no es el único cambio que analiza el entrenador para la defensa. Lisandro Martínez también estaría en la alineación titular e ingresaría por Nicolás Otamendi. Además, en el lateral derecho, todavía esta la duda entre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Por otra parte, Alexis Mac Allister también regresaría a la alineación inicial. El jugador de Liverpool no jugó frente a Venezuela por una leve molestia. Sin embargo, respondió favorablemente en el entrenamiento de este domingo y entraría por Giovani Lo Celso o Thiago Almada. La definición recién será en el entrenamiento de este lunes. Además, en el ataque, el DT podría cambiar a Julián Álvarez por Lautaro Martínez. El Toro sería el acompañante de Lionel Messi.

Alexis Mac Allister será probado en el entrenamiento de este martes para ver si regresa a la titularidad LA NACION/Anibal Greco

Con todas las dudas que se resolverán tras la última práctica previa al duelo de la fecha 10, el equipo con el que la Argentina recibirá a Bolivia sería de la siguiente manera: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Julián Álvarez; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La Argentina marcha primero en las eliminatorias con 19 puntos y lleva dos partidos sin ganar tras la caída 2-1 frente a Colombia y el empate 1-1 contra Venezuela. Tras el choque contra Bolivia, a los dirigidos por Scaloni les quedarán dos partidos más hasta fin de año. Los mismos serán contra Paraguay, el jueves 14 de noviembre en Asunción, y cerrará el 2024 ante Perú como local.

Este martes la Argentina se medirá ante Bolivia, seleccionado que atraviesa su mejor momento en estas eliminatorias. La Verde comenzó la competencia con cuatro derrotas en fila (Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay). Esto determinó en la salida del entrenador argentino Gustavo Costas. Luego lo reemplazó el brasileño Antonio Carlos Zago, con quien ganó en su primera presentación frente a Perú, pero perdió en la siguiente jornada contra Uruguay y los tres partidos de la etapa de grupos de la Copa América contra Estados Unidos, Uruguay y Panamá. Tras el certamen continental, la dirigencia boliviana contrató a Oscar Villegas y de la mano de su nuevo DT, la Verde lleva tres triunfos seguidos, tiene 12 unidades y está sexto en la tabla de posiciones clasificándose de manera directa a la próxima copa del mundo.

