Lisandro Martínez: “Ahora todos nos quieren ganar, pero todavía estamos hambrientos”

Escuchar

Jorge Valdano confiesa que no mira para atrás. Que es alérgico a la nostalgia. “Para mí, la vida está adelante, es lo único que interesa”, avisa. En su casa de Madrid no hay a la vista ningún recuerdo que cuente quién fue. Pero cuando la TV mexicana le hizo un homenaje sobre el césped del Azteca a 30 años de la final de Mundial ‘86, rompió en llanto. “Festejé ese desborde emocional que tuve porque apareció la satisfacción por el deber cumplido, y porque además me dejó la constancia de que ese momento fue el gran momento”, le explicó un día a LA NACION con una emotividad que reapareció en aquel instante. Ser campeón del mundo… como una bisagra en la vida. “Yo no fui otro desde aquel logro, pero sí fui un poco más feliz cada día de mi vida sólo porque, en algún lugar de mi subconsciente, tengo la tranquilidad de haber vivido la experiencia máxima que un jugador vocacional puede vivir en el mundo del fútbol”, amplió con una agudeza no desprovista de sensibilidad.

Pero, ¿cambia la vida después del título mundial? Solo ellos lo saben, lo sienten. Como Valdano. Como los héroes de Qatar. Nicolás Tagliafico busca las palabras… “Es como que pasar por debajo de una ducha que te baña, no sé si en oro…, pero quedás marcado. Hoy te ven y los demás te miran diferente, en lo deportivo, tus pares, tus rivales, y también en situaciones cotidianas de la calle. Pero digo esto y también debo asumir que no tomo real noción de la condición de campeón del mundo hasta que me lo dicen. ¿Sí, lo soy? Sí, lo soy. Qué loco, ¿no? Y es para siempre, es para la historia”. Y se suma Germán Pezzella: “Es algo muy loco. A veces un nene te pide una foto a la salida de un entrenamiento y el padre le comenta ‘mirá que éste es campeón del mundo’… Y cuando escuchás eso te quedás un poco abrumado, que asocien tu nombre a un título del mundo… uhhh, es hasta más de lo que podés haber soñado en tu infancia”.

“Pienso distinto que Mbappé”, advirtió Lisandro frente al comentario del crack francés, que indicó que ganar la Europa es más difícil que conquistar un Mundial OLI SCARFF - AFP

Lisandro Martínez abre su intimidad para ser lo más gráfico posible: confiesa que en ocasiones agarra la medalla y se la cuelga. Y hasta alguna noche se fueron a dormir juntos. “Al vivir a mil en estos tiempos, a veces perdés cosas de vista… ¿Y sabés quién te trae de nuevo?, ¿quién te pone en su lugar y te enseña la dimensión? La felicidad de la gente. Su felicidad es mi orgullo”, abre el entrerriano que no sabe de desmayos. Que le ganó al calvario de las lesiones cuando cerraba la temporada europea para volver a ilusionarse con la selección. “Obviamente que hubo un cambio después de ser campeones del mundo. Es algo… ¿Cómo decirlo? Te despertás, decís ‘somos campeones del mundo’ y te genera una alegría inmensa. Pudimos generar algo en millones de personas, sin dudas que hubo un gran cambio. Estamos felices porque también hicimos felices a muchos argentinos, creo que también les hemos cambiado la vida. Darle alegría a todas esas personas, principalmente a nuestras familias, ya es mucho”.

Si la condición de campeón del mundo cambia la vida, ¿cómo encontrar nuevos estímulos?, ¿cómo no caer en el sopor del conformismo?, ¿cómo no temerle a poner en riesgo desde el prestigio hasta el clamor popular? “La clave de este grupo es la humildad que tenemos. Sabemos lo que hemos ganado y lo importante que es, pero todavía estamos hambrientos y queremos seguir ganando. Lo importante es mantener los pies sobre la tierra, que es lo que nos caracteriza. Vamos partido a partido y sabemos la importancia y lo que representa este escudo”, cuenta desde los Estados Unidos, en una charla con los medios organizada por la Major League Soccer (MLS).

Lisandro, el otro entrerriano campeón del mundo junto con Jorge Burruchaga, volvió a sentirse pleno y útil en la selección en el amistoso del domingo pasado contra Ecuador, en Chicago. Y volvió a jugar 90 minutos después de mucho tiempo. En este 2024 estuvo 83 días inactivo en Manchester United, entre un esguince de ligamento, en febrero, y una distensión en el gemelo, en abril. Su recuperación llenó de certezas a Lionel Scaloni. “No fue una buena temporada en lo personal y como equipo tampoco con el United. Pero uno tiene que estar preparado para cuando pasan estas cosas, este tipo de lesiones. Y hay que aprender de ellas. Tengo que tomarlo como una experiencia, y estar muy fuerte desde lo físico y lo mental. Hoy me encuentro excelente. Es algo hermosísimo estar acá. Tenemos una muy buena relación entre todos y cuando uno está acá, está muy feliz. Nos sentimos en casa. Tengo que poner el foco en lo que pasa ahora, en el presente”, avisa.

Y el presente es la Copa América, que empezará el 20 de junio, contra Canadá, y tendrá una escala previa este viernes, en el último amistoso, con Guatemala en Washington. “Nuestra expectativa es ganar esta Copa América. Y no puedo poner favoritos porque es una Copa América muy complicada. Sin dudas que a nosotros nos quieren ganar todos porque somos los campeones. Sabemos lo que representamos, entonces cada partido es una final”, asume ‘Licha’, uno de los representantes de ‘La banda del palo santo’. ¿Qué es eso? Una cábala de la selección. Nació en Doha, después de la derrota en el estreno con Arabia Saudita… y quedó, claro. El incienso de la madera sagrada invade todos los rincones en la búsqueda de purificar y limpiar de energías negativas… ¿Los otros integrantes de la troupe? Cristian ‘Cuti’ Romero y Nahuel Molina.

Cuando Nicolás Otamendi decida cerrar su etapa en la selección argentina... asoma la nueva zaga central: Cuti Romero, Lisandro... y 'la banda del palo santo' Shaun Botterill - Getty Images Europe

La selección ya juega la Copa. ‘Dibu’ Martínez hizo su diagnóstico sobre el torneo que se aproxima: “Esta Copa América es un poco más difícil que la anterior. Que un Mundial, no. No hay nada más difícil que un Mundial. Eso lo sabemos todos. Para mí no hay tres equipos en esta Copa América. Hay cinco o seis”, advirtió el arquero… con un mensaje subliminal a un delantero francés.

Y Lisandro coincidió: “Comparto lo que dijo el ‘Dibu’. Obviamente para nosotros es un extra, es un plus buscar volver a ganar. Porque cuando ganás, más confianza tenés y mejor te sentís. Sin dudas que ahora todos nos van a querer ganar, pero si pensamos que sólo vamos a tener dos o tres equipos difíciles, nos vamos a complicar. Nosotros estamos listos. Trabajamos para esto, sabemos que tenemos un equipo increíble, con jugadores que muestran un esfuerzo y una calidad increíbles en cada entrenamiento. Nosotros estamos listos”. Y tomó distancia de Kylian Mbappé, que planteó que una Eurocopa es más difícil que un Mundial: “Es su opinión. Yo tengo una opinión diferente. Simplemente no subestimo, todas las competiciones son difíciles de ganar”.

–Entre ustedes, en el grupo, ¿a veces hablan sobre el retiro de Messi? Un día, llegará.

–A Leo hay que dejarlo tranquilo, que disfrute. No somos quiénes para ponerle presión, solo debemos apoyarlo, defenderlo a muerte y disfrutarlo. Demasiado ya ha hecho por nosotros como para pedirle algo más… A Leo lo vemos refeliz y con un nivel impresionante. Es importantísimo para nosotros. Tenerlo para nosotros sin dudas que es un plus. Estamos muy felices de compartir el día a día con él.

–Di María sí tiene fecha concreta: se irá cuando termine esta Copa América.

–No se habla para nada de eso. Cuando uno está acá, viene y disfruta. A ‘Fide’ lo vemos muy feliz y nosotros nos quedamos con eso. No hace falta decir que vamos a luchar por ellos. Tratamos de disfrutarlo segundo a segundo, en los entrenamientos y partidos, porque sabemos la clase de leyenda que es.

Para toda la vida. Lisandro, la Copa del Mundo y el encuentro con la fiesta popular: “Le cambiamos la vida a los argentinos”, cuenta Twitter @LisandrMartinez