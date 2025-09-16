LA NACION

Liverpool - Atlético de Madrid, en la Champions League

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Liverpool-Atlético de Madrid
Liverpool-Atlético de Madrid

Liverpool 0 puntos y Atlético de Madrid 0 puntos se miden este miércoles 16 de septiembre a las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Anfield (city), en un partido de la fecha 1 de la Champions League.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La opinión de Mascherano sobre el increíble penal que falló Messi en la derrota de Inter Miami
    1

    La opinión de Javier Mascherano sobre el penal que falló Lionel Messi en la derrota de Inter Miami ante Charlotte

  2. Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    2

    Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  3. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8
    3

    Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8

  4. Giovanni Simeone: guapeada, corrida y golazo junto a un palo para el festejo de Torino en el Olímpico
    4

    Torino superó a Roma por 1 a 0 en la Serie A con un golazo de Giovanni Simeone

Cargando banners ...