Liverpool venció por 3-2 a Atlético de Madrid como local en la Champions League

Liverpool venció por 3-2 a Atlético de Madrid como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Liverpool los goles fueron marcados por Andy Robertson (a los 4 minutos), Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly (a los 6 minutos) y Virgil van Dijk (a los 92 minutos). Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por Marcos Llorente (a los 48, 81 minutos).

En la próxima fecha, Atlético de Madrid se medirá con Eintracht Frankfurt, mientras que Liverpool tendrá como rival a Galatasaray.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.