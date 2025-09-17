Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Liverpool venció por 3-2 a Atlético de Madrid como local en la Champions League
Los detalles de todas las incidencias del partido
Liverpool venció por 3-2 a Atlético de Madrid como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Liverpool los goles fueron marcados por Andy Robertson (a los 4 minutos), Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly (a los 6 minutos) y Virgil van Dijk (a los 92 minutos). Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por Marcos Llorente (a los 48, 81 minutos).
En la próxima fecha, Atlético de Madrid se medirá con Eintracht Frankfurt, mientras que Liverpool tendrá como rival a Galatasaray.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
