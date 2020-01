Fuente: Reuters

La rutina de las conferencias de prensa que ofrecen semanalmente los entrenadores invariablemente devienen en aburrimiento: mismo protagonista, mismos preguntadores, en general. Temas remanidos, previsibles, circulares. Ayer, para cortar con las fórmulas habituales, el cronista Juan Cortese, de TyC Sports, le preguntó a Marcelo Gallardo qué le respondería a un extraterrestre si éste le dijera que River es defensivo porque juega con cinco defensores. El DT, que antes se había molestado por otra consulta, tomó aire y soltó una sonrisa, la primera del mediodía. Después tiró de su imaginación y buscó argumentos para sostener lo obvio: una cosa son los números (¿línea de 3 o línea de 5?) y otra cosa es la identidad y el estilo de un equipo de fútbol.

¿Pero qué pasaría si esa criatura llegada desde algún punto desconocido del universo se olvidara de Gallardo y siguiera preguntando en las calles argentinas por otros aspectos de la Superliga? Ahí la cuestión se complicaría bastante más. Habría que intentar que comprenda que acá -porque acá somos únicos- volverá a jugarse un torneo después de un receso de 45 días, y que transcurridos otros 45 se coronará el campeón: apenas siete fechas quedan en el calendario. Y debería agregarse, para que escuche atentamente el visitante, que en el medio hubo una rebelión de los clubes porque el campeonato se reiniciará el mismo día que esos mismos clubes habían determinado. Una excentricidad, por buscar un adjetivo piadoso.

Hubo también un mercado de pases que, según la organización del torneo, Huracán no podía aprovechar por una deuda que mantiene con Godoy Cruz; pero la AFA, en otro round abierto con la Superliga, dice que sí, que el club de Parque Patricios puede comprar al jugador que le parezca. Como en este caso la última palabra la tiene el ente que ahora pone las reglas, Huracán sabe que si incorpora un jugador porque la AFA le dijo que sí, al final la Superliga le dirá que no.

Pero lo más intrincado de explicarle al extraterrestre será que cuando termine el campeonato no terminará todo: habrá un campeón, sí, y equipos clasificados para competencias internacionales, también; pero no se sabrá cuáles serán los tres descendidos. Para eso habrá que esperar que transcurra la primera parte del torneo que se disputará de inmediato. Y si el alienígena resiste y todavía sigue en pie, entonces habrá que asestarle el golpe definitivo: contarle que los tres clubes serán condenados por un coeficiente denominado promedio. Si sigue resistiendo es que no es un extraterrestre: es un superdotado.