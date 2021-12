Los 20 equipos de la Liga de España luchan con la sexta ola de contagios y la variante Omicron

La situación en Europa es cada día más intensa y problemática. Los contagios se multiplican y el fútbol está sufriendo los embates de una nueva ola. Aunque claro, esperan que esta variante, la Omicron, sea uno de los últimos ataques del Covid. Más allá de estas cuestiones, uno de los equipos que sufre por esta tema es Atlético de Madrid, ya que Diego Simeone dio positivo en las últimas horas.

Los 20 equipos de la Liga están aplicando protocolos sanitarios, ya que ninguno pudo resguardar a sus jugadores por completo. Hasta Chacho Coudet, está haciendo malabares para armar a Celta porque tiene 9 bajas en el plantel.

La sexta ola de contagios obligó a todos los equipos del fútbol español a rearmar sus equipos. Según informa Marca, casi no hay ningún equipo de primera o segunda división que no haya emitido un comunicado exponiendo algún caso entre el plantel o el cuerpo técnico. Más allá de esta situación, en la misma publicación explican que no habrá aplazamientos en los torneos salvo casos extremos, manteniendo la posibilidad de que los encuentros se disputen en otras fechas.

Philippe Coutinho es uno de los que acaba de dar positivo en Barcelona PAU BARRENA CAPILLA - AFP

Una de las medidas que tomó el Consejo Interterritorial de Salud fue reducir el aforo de los estadios de al 75%. Otros países del Viejo Continente, como Alemania, ya redujeron el ingreso de público a más de la mitad y en algunos casos hasta determinaron cerrar sus puertas debido al avance de la nueva variante.

En Atlético de Madrid estaban bastantes tranquilos, ya que no presentaban casos. Sin embargo, este miércoles regresaron al trabajo los jugadores de Diego Simeone, y tras los test de antígenos se encontraron con cinco casos positivos entre ellos: Koke, Griezmann, Herrera, João Félix y el Cholo.

En Barcelona, las cosas se complican día tras día. En el último comunicado entraron a los protocolos sanitarios Sergiño Dest, Coutinho y Ez Abde. Hace algunos días se hicieron públicos los casos de Dani Alves, Lenglet, Jordi Alba, Dembélé, Umtiti y Gavi. El club informó que los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio.

En Celta de Vigo, Eduardo Coudet decidió darles descanso a sus futbolistas y en el regreso a los entrenamientos, el lunes último, se registraron cuatro positivos, que se sumaron a los cinco casos confirmados el 23 de diciembre.

Chacho Coudet tiene 9 bajas en Celta de Vigo Quality Sport Images - Getty Images Europe

Real Madrid tampoco puede escaparse de esta ola. El club comunicó este miércoles que cuatro jugadores dieron positivo en las pruebas PCR: Courtois, Valverde, Camavinga y Vinícius Jr. Todos los contagios se han producido durante sus vacaciones de navidad y no en el seno del grupo, por lo que esperan que no se expanda por sus compañeros.

El resto de los equipos