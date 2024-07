Los audios del VAR de Argentina-Ecuador: una discusión en el penal y ninguna duda en el gol

Escuchar

Fue un arbitraje que dejó, como mínimo, algunas dudas. En los últimos tiempos mucho se habló de la posibilidad de que la selección argentina fuera favorecida por los jueces. Nada de eso podrá exponerse después del partido ante Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América, en Houston. Esta mañana se conocieron los audios del VAR con las conversaciones entre los distintos integrantes del equipo arbitral . La sanción del gol ecuatoriano, no generó dudas, pero en el penal que le sancionaron a Rodrigo De Paul hubo un breve intercambio que lleva a pensar que no todos estaban convencidos de la sanción.

Entre las muchas acciones polémicas, una muy clara fue la posible expulsión de Enner Valencia. El atacante ecuatoriano realizó varias faltas luego de estar amonestado. Entre ellas se destacó especialmente un codazo por la espalda a Rodrigo De Paul. Sin embargo, el árbitro uruguayo Andrés Matonte nunca consideró la posibilidad de sacarle una segunda tarjeta.

Kevin Rodríguez ya cabeceó al gol; John Yeboah, que estaba en offside, en ningún momento molesta la visual de Emiliano Martínez

Es por eso que esa jugada ni siquiera fue analizada por el VAR. Las que si tuvieron un tratamiento especial (y bastante prolongado), fueron el penal para Ecuador que finalmente falló Enner Valencia, y el gol del empate en el último minuto del encuentro, por una supuesta interferencia a Emiliano Martínez, que no fue tal.

El penal de De Paul

A los 14 minutos del segundo tiempo Matonte no dudó ni un segundo en sancionar un penal por una mano de De Paul. La explicación oficial de la el tiro de esquina en el “Golpea en el brazo de un defensor. El cual se encuentra en una posición antinatural para su posición y ampliando su volumen, lo que se considera una infracción”

“El jugador con su brazo agranda el cuerpo, bloquea. Asume un riesgo, tiene todas las condiciones para sancionar y le pega en la mano”, dice Leodán González, el árbitro VAR. Una segunda voz que no se identifica, no concuerda con la decisión y le pide otra cámara. Pero González insiste : “Pero le pega en la otra. Mirá cómo se le mueve el brazo. Dale al 25 y vas a ver. Mirá, se le mueve el músculo. Yo estoy chequeando Mato (N. de la R: le habla a Matonte), tranquilo. Penal confirmado”.

El gol de Ecuador

En el gol ecuatoriano, Matonte no dudó en sancionar el tanto. La revisión del VAR confirmó correctamente su decisión. “El golero ve claramente el balón en todo momento. No le retrasa la visual. En todo momento. [...] No se ve afectado y el delantero no le impide los movimiento. Gol confirmado”, dijo Leodán González en los audios que entregó esta mañana la Conmebol.

“Otro atacante en posición fuera de juego, que no interfiere, no causa impacto, no afecta ni retrasa los movimientos del portero”, dice la voz en off del video.

Lo que no tiene en cuenta la revisión es que Nicolás González se encontraba en el suelo, por un choque con un compañero y el centro que concluyó con el gol, se ejecutó desde ese sector que el jugador dejó sin marca. La realidad es que ese hecho no era motivo suficiente para detener la jugada. Pero los argentinos protestaron de todos modos, porque unos minutos antes, el árbitro había tomado una decisión distinta ante una jugada idéntica.

Julián Álvarez tuvo una acción muy prometedora cuando recuperó una pelota en la mitad de la cancha y se iba sin oposición hacia el área. Luego de observarlo, el árbitro dudó unos segundos y pitó para frenar la jugada, porque en otro sector del terreno se encontraba tendido en el piso Cristian Romero.

Desde el lado de los ecuatorianos, se protestó mucho una jugada en el primer tiempo, en la que Romero golpeó a Moises Caicedo luego de despejar una pelota. No pareció una acción temeraria y el árbitro consideró que la continuidad del movimiento del pie del argentino antes del impacto fue como parte del juego.

LA NACION