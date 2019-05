Los cinco puntos centrales en el plan de River para dar vuelta la serie

Armani, pieza clave en el primer partido ante Paranaense Fuente: AFP

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2019 • 08:00

Descansar, resetear el chip y a trabajar. River regresó ayer de Curitiba tras la derrota 1-0 ante Atlético Paranaense en la ida de la Recopa Sudamericana y los integrantes del cuerpo técnico decidieron darles dos días libres (ayer y hoy) al plantel. La decisión se debe a que notaron que el exigente e intenso encuentro en Brasil dejó más cansancio que lo habitual en los jugadores.

Así, habrá dos días para recuperar energías y, el sábado a la mañana, comenzar la planificación. Pese a la derrota, Marcelo Gallardo dejó en claro que cree ciegamente en las chances de su equipo dealzar el duodécimo trofeo internacional de la historia del club. Pero, para eso, deberá realizar las virtudes de un equipo que ha sabido jugar muy bien durante el semestre, minimizar los errores y potenciar la mentalidad competitiva. Aquí, cinco puntos centrales del plan millonario.

1) El regreso de Montiel y la chance de Angileri. El ataque a espaldas de los laterales fue una de las vías más punzantes y efectivas que tuvo Paranaense, intenso y activo con los tándem Jonathan-Nikao por derecha y Lodi-Rony por izquierda, estos últimos generadores del 1-0 que consiguió Marco Ruben.

Así, Camilo Mayada y Milton Casco -expulsado en el final- no atacaron y se vieron constantemente desbordados, por lo que Gallardo aguardará por la recuperación de Gonzalo Montiel, que no llegó al 100% físicamente al duelo en Brasil por la distensión en el recto anterior izquierdo que sufrió hace 16 días en una práctica.

Posiblemente ya recuperado para el próximo jueves, Montiel sería de la partida por la derecha en lugar de Mayada y su rol tanto en la marca como en el ataque y el retroceso será fundamental. Lo mismo ocurrirá con Fabrizio Angileri, que anteayer jugó la última media hora por el polifucnional uruguayo, y en el Monumental tomará un papel protagónico: reemplazará al expulsado Casco.

2) El cambio del campo de juego. Más allá de que tanto el cuerpo técnico como los jugadores fueron muy autocríticos del nivel del equipo, el césped sintético del Arena Da Baixada fue negativo para River, que desde el primer minuto mostró dificultades para hacer pie en el campo de juego. Hubo muchos resbalones, caídas, malos controles y problemas a la hora de acelerar: la pelota corría mucho más rápido que en césped natural.

"Nos costó, desde el inicio nos caímos un par de veces. Padecimos, pero nos acomodamos. Era normal. No por nada habíamos advertido que íbamos a jugar contra un muy buen rival, y también contra el poco conocimiento del estado del campo de juego", comentó Gallardo, que agregó: "Perdimos 1-0 y en nuestra cancha somos muy fuertes y vamos a revertir la imagen. Ellos saben que somos muy difíciles en nuestro campo. Tenemos todo para resolverlo".

3) La batalla táctica en el mediocampo. Una cuestión vital será los planteos tácticos. Parananese jugó con un marcado 4-1-4-1 en el que los laterales y los extremos generaban conexiones constantes, el volante central Wellington se retrasaba para generar supremacía numérica en la salida y, delante, Bruno Guimaraes y Lucho González se encargaban de manejar la pelota, presionar e incomodar a un desolado Enzo Pérez en el 4-3-1-2 de Gallardo.

Así, a River le ganaron a lo River: intensidad, presión alta, filtraciones y desbordes para machacar desde el primer minuto. Según datos de Opta, la posesión fue repartida (50,2% sobre 59,8% en favor del equipo brasileño), pero el millonario perdió en remates (7 vs. 13), duelos ganados (58 vs. 79), precisión en los pases (74,7% vs. 81,3%) y faltas (23 vs. 17). De esta manera, la gran incógnita será el planteo de Gallardo. ¿Repetirá el once inicial? ¿Utilizará a Bruno Zuculini como volante de marca y soltará a Enzo Pérez? ¿U optará por modificar el esquema para sumar gente por los costados?

4) La fortaleza de la localía. Del partido en el que pocas cosas salieron bien, y en el que Franco Armani evitó una caída mayor, River rescató algo fundamental: solamente le hicieron un gol. Es que definir de local le suele sentar bien al conjunto del Muñeco, que desde que es el DT (desde hace casi cinco años), definió 14 series mano a mano en el Monumental y perdió apenas dos: ante Independiente del Valle en los octavos de la Copa Libertadores 2016 y frente a Atlético Tucumán en los cuartos de la Copa de la Superliga.

Pero, además de la fortaleza del presente, la historia le hace un guiño, ya que se quedó con las seis definiciones internacionales jugadas allí: Copa Libertadores 1986 y 1996 ante América de Cali, Supercopa 1997 contra Sao Paulo, Sudamericana 2014 frente a Medellín, Libertadores 2015 ante Tigres y Recopa 2016 contra Independiente Santa Fe.

5) La necesidad de ser efectivo. En la visita a Curitiba remató escasas siete veces (solo un disparo de De La Cruz a los tres minutos fue al arco), pero River como local está acostumbrado a generar un buen número de situaciones de gol, especialmente cuando juega con la soga al cuello. Lo demostró hace 10 días frente a Atlético Tucumán, pero ahora deberá reafirmarlo ante un rival de mayor jerarquía. Y también tendrá que ser efectivo.

A lo largo del semestre, la eficacia en el área rival ha sido un punto por pulir para el equipo de Gallardo, aunque el DT siempre transmitió calma: "me preocuparía si no generáramos situaciones". Con 90 minutos por delante y la necesidad de ganar, la puntería de Lucas Pratto, Matías Suárez, Rafael Borré y los mediocampistas que pisen el área del rival será vital para la definición de la serie.