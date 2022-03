Los hinchas de Leeds agradecieron a Bielsa, aunque el equipo sigue sin hallar un rumbo

Leeds United, que el pasado domingo quitó del cargo al entrenador Marcelo Bielsa y el lunes nombró al estadounidense Jesse Marsch como su sustituto, perdió 1-0 en su visita a Leicester, este sábado en la vigesimoctava jornada de la Premier League. El único tanto del encuentro lo consiguió Harvey Barnes.

En la previa y durante el partido, los hinchas del club de Yorkshire, que se acercaron al estadio de Leicester, expresaron mediante banderas, pancartas y cánticos su devoción por el DT rosarin, que colocó a su equipo en la élite del fútbol inglés tras ascender de categoría hace dos temporadas.

"El Loco": marchando juntos, rezaba otra pancarta del Leeds

Durante el minuto 22 (aquel que en nuestra quiniela significa “el loco”, como lo llaman al DT) los fans de Leeds cantaron “Maaarcelo Bieeelsa, Maaarcelo Bieeelsa”, en forma de agradecimiento al crecimiento futbolístico que le dio el rosarino al club inglés.

Además, los hinchas esbozaron afiches y banderas donde mostraban su gratitud: “Marcelo, más que un hombre. Gracias por todo. Nosotros nunca nos olvidaremos. El mejor”, ”Gracias por los recuerdos” y “Viva Bielsa”, fueron algunos de los slognas que se exhibieron en las plateas.

De todos modos el cambio en el banco no sirvió como revulsivo inmediato a un Leeds que continúa complicándose en su objetivo de lograr la permanencia en la élite, aunque mejoró por lo menos su rendimiento defensivo en este partido y fue protagonista del encuentro. De todos modos no le alcanzó y fue Harvey Barnes quien aprovechó para poner en ventaja al equipo local en el minuto 67, en un ataque lanzado junto a Kelechi Iheanacho y que culminó batiendo a Illan Meslier.

“Veo las caras dentro del equipo y noto que están frustrados, porque ellos jugaron bien y no se dio el resultado que se merecían hoy. Pero después de cuatro días, en los que cambiamos las tácticas para enfrentar este parecido de una manera estable en la defensa, logramos controlar el juego por muchos momentos, especialmente en el principio de la segunda mitad. Esto me enorgullece y me siento agradecido de este equipo por lo que pudimos lograr en unos pocos días” explicó tras el partido el flamante DT, Jesse Marsch.

El equipo del condado de Yorshire del Oeste arrastraba derrotas ante Everton (0-3), Manchester United (2-4), Liverpool (0-6) y Tottenham (0-4), racha que forzó la salida del entrenador rosarino y la entrada del estadounidense Jesse Marsch.

Con este nuevo resultado negativo Leeds, se queda por el momento en el decimosexto puesto, con apenas un punto de margen sobre Everton (17º), que tiene tres partidos disputados menos. De esta manera puede caer a zona de descenso en esta misma fecha si Burnley (21) vence hoy a Chelsea y Everton derrotó el lunes a Tottenham Hotspur.

En la previa, el flamante entrenador, Jesse Marsch, quiso convencer a la cúpula del club de Elland Road de que lo mejor era que el equipo acabara la temporada con el técnico argentino: “Así lo sentí. No estaba preparado hace dos semanas para ser el nuevo entrenador. Quería que Marcelo terminará con una nota alta ante el hincha. No de esta manera, sino llevando al equipo arriba”

"Viva Bielsa", decía una de las banderas

