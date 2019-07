Los penales, más que una ventaja son un dolor de cabeza para el River 2019

Matias Suárez por patear el penal que se fue desviado ante Cruzeiro Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Para River los penales en 2019 se van transformando en un trastorno. Anoche tuvo en los pies de Matías Suárez la posibilidad de quedarse con la victoria ante Cruzeiro en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero el delantero del equipo millonario sacó un remate que se fue por encima del travesaño. La polémica se concentró en por qué no fue Lucas Pratto el ejecutante, sin embargo, las estadísticas muestran que más allá del jugador, desde los 12 pasos el equipo de Marcelo Gallardo sufre: tuvo 10 penales a favor y 5 de ellos no pudo convertirlos.

Modificó Gallardo los pateadores, sin embargo, no logra ajustar la definición desde los penales. Arboleda, de Banfield, le atajó Pratto, Gallese, de Alianza Lima, a Rafael Santos Borré, Santos, de Athletico Paranaense, le contuvo a Nacho Fernández y Matías Suárez y Pratto desviaron sus disparos ante Cruzeiro y Alianza Lima, respectivamente.

En las cinco definiciones en las que sí acertaron, también aparecen protagonista que no tuvieron justeza. Por ejemplo, Borré sí estuvo fino ante Godoy Cruz, Juanfer Quintero marcó su penal ante Vélez, Pratto castigó a Internacional de Porto Alegre y Nacho Scocco facturó por duplicado ante Newell's e Independiente.

Pratto explicó por qué él no tomó el balón para patear anoche ante Cruzeiro: "Mati [Suárez] estaba con confianza y además el arquero de ellos me conoce mucho de Brasil. Por eso pateó él". Y Gallardo también se refirió a lo que sucedió anoche, pero explicó cómo resuelven quién toma la responsabilidad de patear: "Nosotros no basamos la responsabilidad en un solo jugador, sino en el equipo. El penal lo pateaban Suárez o Pratto, lo decidían ahí entre ellos".