Los pibes de Independiente vivieron una tarde feliz para que el Rojo gane y quede a las puertas de la Sudamericana 2025

“¡Vamos, vamos los pibes!”, fue el grito que bajó espontáneo desde la tribuna cuando cerca del final dejaron el campo Lautaro Millán y Diego Tarzia. Un rato antes se había marchado con una torcedura de rodilla Santiago Hidalgo, que hasta entonces era el mejor de la cancha. Y jugó los 90 minutos, varias veces entre aplausos, Kevin Lomónaco, que no es un “chico del club” pero tampoco supera los 22 años.

Los jóvenes de Independiente le lavaron la imagen al equipo que cinco días antes había naufragado de mala manera ante Newell’s en Rosario, dibujaron algunos ratos de buen fútbol y le devolvieron la ilusión a su gente. El Rojo venció 2-0 a un pálido Central Córdoba (pudo ser más amplio, ya que Gabriel Ávalos falló un penal), comenzó a asegurar su participación en la Copa Sudamericana y todavía sueña con un puesto en la Libertadores del año próximo.

Gabriel Ávalos marca el 1-0 de Independiente ante Central Córdoba JORGE MATIAS BARAVALLE

Esta vez, el episodio extrafutbolístico que puntualmente remueve al club cada semana no llegó a desenfocarlo. Y bien que pudo hacerlo porque implicó a Iván Marcone, uno de los referentes del plantel. Se trató de una supuesta agresión suya a un hincha que lo habría insultado previamente y lo denunció después (y que nadie del club salió a aclarar). La consecuencia tomó forma de silbidos. Cuando se anunció la formación por los altavoces y también durante el partido si fallaba un pase o se demoraba en soltar la pelota, incluso pese a cumplir una buena actuación. La reacción de la gente enturbia aún más el futuro del capitán del equipo, que acaba contrato a final de año y a quien el club le adeuda dinero, igual que al Elche, su club de origen.

Nada de esto, sin embargo, incidió en el juego del Rojo. Su arranque fue fervoroso. Al minuto, Millán presionó y robó un balón en tres cuartos de cancha. La acción no prosperó, pero marcó tendencia. Apenas 120 segundos más tarde fue Lomónaco quien anticipó en la puerta de su área, trasladó hasta más allá del medio campo, abrió a la derecha para Hidalgo, dejó pasar su centro bajo Millán y Ávalos tuvo tiempo de pararla, girar y ponerla de zurda contra el palo derecho.

Lo mejor del partido

Tendría dos más el local antes del cuarto de hora, en ambos casos resueltas por el arquero Luis Ingolotti ante Federico Vera e Hidalgo. Luego, bajó bruscamente la tensión. Uno de los tantos males que repitió el conjunto de Julio Vaccari en el torneo fue la intermitencia. Cada tanto expone ráfagas de buen juego, con asociaciones interesantes, como la que insinúan Vera, Felipe Loyola e Hidalgo por derecha, pero le cuesta prolongarlas en el tiempo.

Mantuvieron su fogosidad y sus ganas Hidalgo y Millán (los dos de 19 años, integrantes de la selección Sub 20); siguió desmarcándose con inteligencia Loyola, pero perdió fluidez el juego colectivo y cuando llegó el 2-0 a los 43, el partido navegaba en medio de la nada. Un pase largo de Marcone generó la duda entre Yonathan Rak e Ingolotti, el santiagueño Hidalgo confió más que ellos, se metió entre los dos y definió de cachetada por arriba para estrenar su casillero de goles en Primera (“Tenía preparado un montón de festejos y en el momento no supe qué hacer. Lo celebré como me salió”, diría más tarde).

La pirueta de Santiago Hidalgo para el 2-0 de Independiente de Avellaneda ante Central Córdoba JORGE MATIAS BARAVALLE

Tuvo el Rojo un penúltimo instante de resplandor al comienzo de la segunda mitad. Una presión alta de Hidalgo continuó con una nueva desinteligencia entre el arquero y su defensa y un claro penal del guardameta sobre Ávalos. El paraguayo lo ejecutó hacia el palo derecho e Ingolotti lo atajó reparando su error.

Central Córdoba fue cómplice de la buena actuación de los chicos del Rojo. Tiene la coartada de decir que su cabeza está puesta en la final de Copa Argentina contra Vélez, pero no suena a argumento convincente. Su primer tiempo fue tan flojo que Omar De Felippe dispuso cuatro cambios tras el descanso. No alcanzaron para una mejora global, aunque al menos hizo trabajar a Rodrigo Rey, que a los 25 le tapó a Luis Angulo un mano a mano clave para que el Rojo pudiera disfrutar de un último rato de toques y llegadas profundas, más allá de los errores en la definición.

El festejo de Santiago Hidalgo JORGE MATIAS BARAVALLE

En su andar plagado de altibajos, Independiente quedó a un par de pasitos de cumplir el objetivo mínimo planteado a principios de temporada: volver a viajar por Sudamérica el año que viene. Lo hizo mostrando la cara alegre y fresca de sus pibes, los portadores de promesa para que el futuro le traiga más satisfacciones y menos episodios traumáticos cada semana.

Rodolfo Chisleanschi Por