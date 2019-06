Messi abrió la cuenta tras el pase de Lo Celso Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

SAN JUAN. La selección argentina le ganó por 5-1 a Nicaragua y se fue de aquí con una sonrisa calma: sin sufrir lesiones y con algunos momentos destacados, dio un paso más en la preparación para la Copa América, en la que debutará el sábado próximo, ante Colombia, en Salvador de Bahía.

Aquí, el análisis individual de los jugadores argentinos.

Táctica: 4-3-3

Los titulares

Franco Armani (5): en un partido sin complicaciones para él, la inquietud pasaba por cómo respondería en el juego con los pies. Y quedó claro que ese aspecto sigue siendo uno que no domina con seguridad, más allá de que no haya cometido errores graves.

Renzo Saravia (5): no tenía a quien marcar, y lo aprovechó proyectándose en ataque. En una de esas habilit´´o bien a Agüero, y en otras le faltó elegir mejor el pase final de la jugada, aunque nunca dejó de insistir. Asoma como titular.

Juan Foyth (6): no titubeó para jugar siempre la pelota, buscar un compañero para habilitar y esperar hasta encontrar línea de pase en vez de revolear. Sin una referencia clara de ataque, Nicaragua le regaló una noche tranquila.

La selección viajará este domingo a Salvador de Bahía. El sábado 15 debutará allí en la Copa América, ante Colombia.

Nicolás Otamendi (5): no necesitó comprometerse mucho con el partido, como venía el asunto. Su jerarquía le permitió tomarse esa licencia y tener un partido discreto, a la espera de los desafíos en serio. Cometió un penal en el final del partido al estirar demasiado su brazo derecho. Cuando Messi dejó la cancha fue el capitán.

Marcos Acuña (5): volvió al lateral izquierdo, un puesto que conoce pero que no ocupa a menudo en Sporting. Lo desacomodó Barrera en un par de encaradas. En ataque no hizo un gran aporte tampoco. Cuando ingresó Tagliafico se colocó como volante hasta que fue reemplazado.

Giovani Lo Celso (8): un gran partido del volante de Betis. Su incipiente sociedad con Messi dibujó los mejores momentos de la noche. Se buscaron mutuamente, y con acierto, en todo el primer tiempo. Tiene todas las fichas puestas para confirmar esas presunciones en la Copa América.

Guido Rodríguez (6): el volante central tuvo su bautismo en el país con la camiseta de la selección. Tuvo confianza para jugar todo el tiempo, y pareció más cómodo cuando Paredes se adelantaba unos metros, porque a veces se encimaban. Aprobó.

Leandro Paredes (5): Scaloni lo puso como interior izquierdo, aunque al volante de PSG le costó no dejarse llevar por la inercia que lo empujaba a cerrarse cerca de Rodríguez. Por momentos duplicaban funciones y Paredes dejaba de ser opción de pase hacia adelante. Cuando salió su compañero, se acomodó como volante central.

Lionel Messi (8): el más aplaudido antes del partido fue también el que más ovaciones levantó con su juego. Se dijo: se juntó mucho y bien con Lo Celso, siempre por la derecha del ataque. Su triple gambeta en el primer gol valió la noche. Después anotó otro: ahora tiene 67 goles en la selección en 130 partidos, con siete dobletes. Como estaba planeado, salió en el entretiempo. Fue la figura.

Sergio Agüero (5): tuvo en su pie derecho la primera acción de gol del partido tras un desborde de Saravia, pero definió exigido y el remate se le fue afuera. Bajó mucho, quizás demasiado, a conectarse con la pelota. Pareció algo lento. Fue reemplazado en el descanso por Lautaro Martínez.

Matías Suárez (6): lo mejor lo ofreció en el primer tiempo, cuando le ganó una y otra vez a Quijano, su marcador. Cuando el partido estaba 0-0 estrelló un derechazo en el palo. Partió desde la izquierda pero se asoció también por el centro. Se ganó, al menos, ser una opción interesante de recambio.

Ingresaron

Paulo Dybala (5): sustituyó a Messi y se movió por la derecha del ataque, aunque con libertades. Resolvió mal un par de veces pero tuvo el mérito de intentar siempre. Necesita recuperar su mejor nivel para poder engancharse mejor en el equipo.

Lautaro Martínez marcó dos goles. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Lautaro Martínez (7): al minuto de haber ingresado falló un gol cantado en el área chica. Se redimió con ganas: una media vuelta de derecha y otra definición con la misma pierna lo hicieron gritar dos veces. Será el suplente natural de Agüero en el arranque de la Copa.

Roberto Pereyra (5): el tucumano entró por Guido Rodríguez y entregó lo que se sabe que tiene. Mucho recorrido por la banda y capacidad para involucrarse en defensa y ataque. Además anotó un gol entrando por sorpresa después de una buena acción de De Paul.

Nicolás Tagliafico (6): ingresó por Suárez pero se ubicó como lateral izquierdo, su puesto natural. Entonces, el partido ya no era tal, porque Nicaragua había bajado los brazos. Que no haya salido como titular no cambia la idea de Scaloni: lo será el sábado próximo ante Colombia, en el estreno en la Copa América.

Rodrigo de Paul (6): como en Udinese, su club, jugó por toda la banda izquierda, una especialidad que maneja con criterio. En la media hora que estuvo en la cancha, una galopada suya fue el prólogo del quinto gol, de Pereyra.

Sin puntuación por haber jugado menos de 30 minutos: Ramiro Funes Mori (ingresó a los 27' del segundo tiempo por Foyth).