¿Del segundo no se acuerda nadie? Un lugar común del deporte salta a la luz cada vez que un atleta o un equipo se destacan en una campaña, pero no logran plasmar esa tarea con el título final. Sin embargo, hay una gran cantidad de equipos o deportistas que son recordados pese a no haber obtenido la gloria del triunfo. Así, el diario inglés The Guardian realizó una original encuesta donde habla de los "perdedores excepcionales". Inspirados en la reciente campaña de Liverpool , pasaron por el golf, ciclismo y natación, hasta llegar al seleccionado de Hungría en el Mundial 1954. Por allí quizá también estuvo el seleccionado de Holanda subcampeón en el Mundial de Alemania 1974, acaso uno de los segundos más reconocidos, que incluso trascendió a su vencedor ante las retinas de los futboleros por el gran juego que desplegaba la "Naranja Mecánica" con Johan Cruyff como figura.

"Del segundo no se acuerda nadie", se le escuchó decir a Diego Simeone un tiempo atrás en Atlético de Madrid. Coherente con su forma de ver el fútbol, Cholo aseguró en 2016 que "perder dos finales de Champions League es un fracaso". Miradas y opiniones que llevan al debate. No obstante, la reciente campaña de Liverpool en la Premier League resultó sensacional. Apenas perdieron un partido sobre 38. Un bache al final de enero, con cuatro empates, condenó a los Reds a quedarse sin su primera Premier ante un Manchester City implacable, que ganó todo lo que jugó en la recta final del campeonato. Así, Liverpool terminó segundo. La historia dirá si el equipo de Jürgen Klopp quedan entre los grandes históricos.

Los "perdedores excepcionales" más destacados por The Guardian

Es curioso el caso del Perugia italiano en la temporada 1978/79. Allí, la Serie A estaba compuesta por 16 equipos y este pequeño club se mantuvo invicto en los 30 partidos que disputó, logrando once victorias y diecinueve empates. De hecho, fue la primera institución que consiguió terminar un campeonato italiano sin perder partidos, hecho que ningún equipo grande del Calcio había logrado con anterioridad. Sin embargo, la gran cantidad de empates hizo que terminaran el torneo a tres unidades de Milan, el campeón.

Este año, Liverpool culminó la Premier League con 97 puntos, a solo uno del City de Sergio Agüero y Pep Guardiola. Antes de esta temporada, el récord de unidades para un subcampeón en Inglaterra perteneció a Manchester United en 2011/12, que justamente quedó por detrás de los citizens: ambos sumaron 89 puntos, pero el City finalizó arriba por diferencia de gol.

Raymond Poulidor tiene un amargo récord. Es el héroe francés con más podios de la historia en el Tour de Francia: ocho. Sin embargo, jamás pudo lucir el maillot amarillo que se colocan los primeros. El ex ciclista marcó una etapa entre 1960-1970 y es amado en su país. Se recuerdan los duelos legendarios contra Jacques Anquetil en el Tour de 1964, donde dejó escapar el maillot amarillo tras numerosos episodios desafortunados. A Poulidor lo apodaron "El eterno segundo".

El inolvidable seleccionado húngaro de fútbol de la primera parte de los 50 se mantuvo invicto durante 32 encuentros, hasta que perdió la final del Mundial de 1954 contra todo pronóstico frente a Alemania Occidental. Fue la Hungría de Puskas, Kocsis y Czibor, más conocidos como el "equipo de oro". Campeones olímpicos en Helsinki 1952, acudieron a Suiza como los máximos favoritos. También lo eran antes del partido decisivo frente a los alemanes, a los que le habían ganado nada menos que 8-3 en la primera fase. No obstante, los húngaros desaprovecharon el 2-0 a favor y terminaron cayendo por 3-2. Se lo conoce como el "milagro de Berna".

Para muchos, el legendario legendario Jack Nicklaus fue el mejor jugador de golf del siglo. De hecho, es quien más torneos Majors ganó en la historia: 18, tres más que Tiger Woods. Asimismo, el "Oso Dorado" alcanzó 19 figuraciones en el segundo puesto, ya sea en solitario o por empates. El norteamericano también utilizó la famosa frase: "nadie recuerda al que termina segundo, en nada".

El ex futbolista Michael Ballack es el orgulloso "perdedor". El alemán, talentoso, de porte elegante y fina estampa, ganó cuatro Bundesligas y una Premier, pero perdió una final de Copa del Mundo con su seleccionado, otra de Eurocopa y dos de Champions League. Así, a su nutrido palmarés en torneos nacionales no se le suma ninguna conquista en el ámbito internacional.

Franziska van Almsick es una reconocida ex nadadora alemana. A pesar de que los Juegos Olímpicos la hicieron famosa, su gran espina es no haber logrado nunca un oro en esta competición. En los Juegos de Barcelona 1992, con solo 14 años, asombró al mundo ganando cuatro medallas. También estuvo en los podios de Atlanta 1996 y Sidney 2000. Se retiró con cuatro preseas de plata y seis de bronce.