Lucas Pratto, el autor del segundo gol de River, es pura confianza y ahora quiere ir otra vez por la Libertadores Fuente: Reuters

31 de mayo de 2019 • 00:13

Ya coronado como campeón de la Recopa , Lucas Pratto dejó sus sensaciones sobre el triunfo frente a Atlético Paranaense en el Monumental. El Oso volvió a ser decisivo por sus corridas y la entrega para el equipo. Además, anotó el segundo gol millonario, fundamental para sellar el éxito final. Más allá de los triunfos, Pratto sintetiza las ganas de seguir por la senda del triunfo de todo el equipo: "Vamos por la Copa Libertadores de este año. Tenemos que revalidarla", aventuró a pie del campo de juego en declaraciones a ESPN.

Sobre el partido, Pratto agregó: "Teníamos que ganar por más de dos goles y lo hicimos. Si no tenés corazón, no alcanza con las ganas", dijo el ex jugador de Boca y Vélez. Y completó: "Es lo que más resalto de este equipo, de estos 25-30 animales que tengo como compañeros, porque los que están afuera tienen más ganas de que ganemos que los que estamos adentro. Y eso no lo ves en cualquier lado", amplió el goleador en la fría noche del Monumental.

Sobre su actuación individual, el incansable delantero de River añadió: "Lo que me caracteriza es la garra, el corazón, y que no dejo de luchar nunca. Gracias a Dios se me están dando las cosas".