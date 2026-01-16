Mallorca vs. Athletic Club, por la Liga de España 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este sábado desde las las 12.15h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
1 minuto de lectura
Mallorca y Athletic Club se enfrentan este sábado desde las 12.15h en el estadio Estadi Mallorca Son Moix, por la fecha 20 de la Liga de España 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Mallorca viene de perder ante Rayo Vallecano por 2-1 mientras que Athletic Club llega de empatar ante Osasuna por 1-1. Mallorca suma 18 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Athletic Club tiene 24 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Mallorca vs. Athletic Club
- Hora: las 12.15h
- Partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga de España 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Mallorca y Athletic Club en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2025
LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.
El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.
¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.
Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.
