Manchester City-Dinamo Zagreb, Champions League: horario, TV y formaciones

Un cruce entre líderes. Manchester City y Dinamo Zagreb, ambos ganadores en la jornada inicial, se miden en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Champions League. Con Sergio Agüero como titular, el encuentro se disputa en el estadio Etihad desde las 16 (ESPN +).

Ambos elencos arrancaron su camino con goleadas a favor. Los dirigidos por Guardiola dejaron en el camino a Shakhtar Donetsk, en tanto que los croatas sorprendieron con un resultado que golpeó duro al Atalanta en su estreno en la Champions League: 4-0, un dolor de cabeza en un momento que los italianos esperaron durante muchos años. El joven talentoso Dani Olmo es una de las principales cartas del club de Zagreb.

Guardiola, por su parte, se encuentra confiado en la actualidad de los celestes, los grandes favoritos a quedarse con el grupo C. "Ganar la Champions es el siguiente paso de este equipo", afirmó. "Pero a veces no se puede ganar, o no sale. Lo dije siempre: el Barcelona, que es mi club, no la ganó hasta 1992. Y es un club que nació mucho antes, pero en esta competición las cosas van así. Influyen muchas cosas. Nosotros aquí lo vamos a intentar como siempre, pero si no sale, pues que le vamos a hacer. No va a cambiar mi vida", agregó.

Probables formaciones

Manchester City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho y Mendy; Rodri, Bernardo Silva y David Silva; Mahrez, Agüero y Sterling. DT: Josep Guardiola.

Televisión: ESPN +.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda).